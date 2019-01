Napi horoszkóp - 2019. január 10.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.01.10 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Legyen ma elővigyázatos, mert nem lát tisztán. Több dolog is van, amiről nem vesz tudomást, vagy legalábbis nem akar. Ám a figyelmetlensége vagy épp felelőtlensége kellemetlen helyzetbe sodorhatja. Bármennyire is nehéz legyen, igyekezzen reálisabban látni a helyzetét, elvégre az Ön érdeke lenne, hogy ne vezesse magát félre. Ha nem elég elővigyázatos, könnyen csalódás érheti.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Pozitív fordulatokra számíthat munka, illetve anyagiak terén. Már érzi is, hogy hamarosan beindulnak Ön körül a dolgok és felpörögnek az események. Lehetősége adódhat arra, hogy előrébb lépjen a munkahelyén vagy akár egy jobbra váltsa a jelenlegit. Természetesen mindkét eset plusz pénzzel kecsegtetné. Bárhogy is legyen, azért fontolja meg döntését és beszéljen róla kedvesével is.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ma a szokottnál is erősebb késztetést érez arra, hogy beszéljen az érzéseiről, gondolatairól. Egyre csak keresi a lehetőséget, hogy megnyíljon valakinek. Igyekezzen bölcsen megválogatni beszélgetőpartnereit, legalábbis lelkizés céljából. Kétségkívül jót beszélgethet ma bárkivel és még értékes gondolatokat is cserélhetnek, de olyasvalakinek tárja ki egészen a lelkét, akiben megbízik.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ha leakarja venni lábáról a kedvesét, vagy szeretne valakit meghódítani, akkor azt ma kell megtennie, mivel ma rettentően könnyen hódít. Nem is kell túl rámenősnek lennie, elég, ha önmagát adja. Csak úgy sugárzik és nehéz ma Önnek ellenállni. Randevú esetén is jól jöhet ez a báj, de akkor is, ha valamire megszeretné kérni a kedvesét. Mindenképpen sikert arathat ma szerelmi téren!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Fantasztikus ötletei támadnak a mai napon, amivel izgalmasabbá, érdekesebbé teheti a napját, ugyanakkor gördülékenyebbé is. Még mások is el lesik magától a trükköket, mert tudni akarják, mitől olyan sugárzó, sikeres és eredményes. Ha segítségért fordulnak Önhöz vagy jó tanácsért, legyen velük megértő és amennyire ideje és energiája, teljesítse kérésüket. Utána még inkább felnéznének Önre.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Nyugodt és talán még eseménytelen napja is lesz. Ám ez most a legkevésbé se zavarja. Örül, hogy minden csendes és békés lesz a munkahelyén, nem kell akadályokkal és nehézségekkel szembenézni. Sőt, úgy fest, hogy még a korábbi gondjai is megoldódnak. Párkapcsolatát is ugyanez a békesség jellemzi majd, meglepődik azon, mennyire egy hullámhosszon vannak. Ma igazán jutni fog ideje önmagára!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Valaki nyilvánvalóan kihasználja és ez Önnek fel sem tűnik vagy talán még hagyja is neki. Valaki mindig egy kis segítséget vagy megértést kér, amiért nem tud időben elkészülni a feladataival, vagy nem tud Önnek segíteni és tulajdonképpen mindig cserbenhagyja. Ezt addig fogja megtenni, ameddig engedi neki. Ha már unja a dolgot, akkor egész egyszerűen szabjon neki határokat, mondjon nemet, és ne hagyja magát!

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Nem szeret csapatban dolgozni, de ma kénytelen lesz, mert ezt kérte a munkaadója vagy mert nincs választása. Persze ez a helyzet tökéletes arra, hogy konfliktusokat szüljön. Igyekezzen a legjobb oldalát hozni és ne annak a lehetőségét lássa, hogy kitöltheti másokon a mérgét vagy főnökösködhet. Inkább mutasson nekik példát, és használja ki, hogy csapatban gyorsabban haladhatnak.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Váratlan helyzet állhat elő. A legszívesebben előbb körbekérdezé közeli barátait vagy a kedvesét, hogy ők mit tennének, ám erre most nincs lehetősége. Egyedül kell döntést hoznia. Legyen bátor és vállalja a felelősséget. A csillagok arra bíztatják, hogy merjen a megérzéseire hallgatnia. Lehet, hogy másoktól rossz tanácsot kapna, ezért kell a saját feje után mennie. Ne becsülje le magát!

BAK: (december 22 - január 20.)



Ne vegye a szívére, ha valaki kritizálja, még akkor se, ha van igazság a szavaiban. Inkább lendüljön túl rajta, esetleg tanuljon belőle, de ne hagyja, hogy ez a dolog beárnyékolja az egyébként kellemes napját. Emiatt meg pláne nem érdemes összevesznie az illetővel, arra ne is gondoljon, mert felesleges idő- és energiapazarlás lenne. Ha pedig nincs is benne igazság, akkor végképp ne morgolódjon miatta!

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Mindenképpen kerülje, hogy ma újabb feladatokat vállaljon. Még az előzőekkel sem végzett, de már azon töpreng, mi legyen a következő kihívás vagy feladat. Ha ezt teszi, akkor garantáltan szét fog csúszni és semmivel sem lesz előrébb. Inkább végezze el a meglévő feladatait, de utána is igyekezzen fontossági sorrend szerint haladni. A teljesen új kihívásokkal pedig még várnia kellene.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Már-már úgy fest, végre megvalósíthatja egy vágyát, lehetőséget kaphat arra, hogy bizonyítson, erre megijed és visszakozna. Borzasztóan rossz döntés lenne visszamondania, csak azért mert hirtelen kételkedni kezd magában. Nem véletlenül kapott lehetőséget, illetve ér mindjárt a célba, ezt magának köszönheti. Vagyis legyen bátor, ugorjon fejest az új kihívásokba!

