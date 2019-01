Napi horoszkóp - 2019. január 9.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.01.09 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Nem lesz könnyű, de igyekezzen ma nem elhamarkodottan ítélni. Ugyanis nem tudhatja, hogy Ön miként viselkedne a helyzetében. Másfelől minden bizonnyal Ön sem szeretné, ha bárki is ítélkezne Ön felett úgy, hogy a másik fél nem ismeri a pontos részleteket. Egyszóval mindenképpen óvakodjon an ítélkezéstől. Viszont ha megértően és segítőkészen lép fel az illetővel szemben, azt később meghálálja az adott személy.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Legyen óvatos azzal, ha túlságosan elaprózná a feladatait. Lehet, hogy csak így próbálja elkerülni a monotonitást, de könnyen megfeledkezhet bizonyos részletekről, feladatokról, ráadásul rosszul is oszthatja be a fontossági sorrendet. Mindenképpen érdemes lenne nagy léptekkel haladnia, vagyis ne ossza fel annyira a teendőit. Úgy legalább biztosan célt ért. Másképp megoldhatja azt, hogy ne érezze olyan monotonnak, ha huzamosabb ideig kell egy dolgot csinálnia.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Épp itt lenne az ideje annak, hogy átgondolja, mi is érdekli valójában. Ha nem szereti a jelenlegi munkáját vagy megunta a hobbiját, akkor hagyjon fel vele. Gondolja át mi az, ami igazán érdekli, amit szívvel-lélekkel képes lenne csinálni. Merjen állást változtatni, illetve hobbi esetén új dolgokat kipróbálni. Csak abban lehet igazán jó, amit szívesen végez és akkor legalább nem is fogja idő- vagy energiapazarlásnak érezni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Nem szívja fel magát azon, hogy mások másképp vélekednek bizonyos dolgokról. Amiben Ön lehetőséget lát, számukra az inkább veszélyes vagy legalábbis nehéz. Ne nehezteljen rájuk azért, mert másképp gondolkodnak és esetleg nem olyan bátrak, mint maga. Amennyiben szerette volna, ha együtt vágnak bele az új dologba, ám ők nagyon nem hajlandók rá, ne erőltesse, hanem vágjon neki egyedül!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ma egy egészen új helyzetben találhatja magát. Hirtelen nem is tudja, mihez kezdjen vele, de sokkal ügyesebben megbirkózik vele, mintsem hitte volna. Ettől még erősebb lesz az önbizalma és elég löketet kap ahhoz, hogy esetleg tovább tanuljon vagy új kihívásokat keressen. Már ma érdemes lehet szétnéznie, milyen lehetőségei vannak, de nem kell kapkodnia, vagyis ne ugorjon még bele semmibe.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Azt érzi, hogy egy régi barátsága, esetleg viszonya a kollégájával megromlott. Nem kellene szó nélkül hagynia, próbálja megtudni, hogy mi lehet az oka, mert még akár visszafordítható a helyzet. Ám ha úgy hagyja a dolgokat, ahogy éppen vannak, ne lepődjön meg azon, hogy véget ér a kapcsolat. Amennyiben úgy dönt, hogy beszél róla, legyen nyitott és megértő. Ha kritikát kap, ne keljen ki magából, hanem vizsgálja meg, van-e benne igazság!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Találjon ma magának szabad perceket, ugyanis időszerű lenne átgondolnia bizonyos dolgokat és döntéseket hoznia. Főképp olyan jellegűeket, amelyek meghatározzak életének további részét. Ne meneküljön előlük és ne legyintsen azzal, hogy ráérnek. Továbbá ügyeljen arra, hogy teendői elvégzésének közben ne vesszen el a részletekben, hanem próbáljon nagyban gondolkodni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Ma valaki hűvösen viselkedhet a közeledésére. Érdemes lenne átgondolnia, mi lehet ennek az oka, nem tett-e valamit, ami által kiváltotta a haragját vagy megsértette. Akár olyan dolog is lehet, amit nem szánt bántónak, csak az illető fogta fel úgy. Járjon végére még azelőtt, hogy a kapcsolatuk megsínylené. Ha pedig valóban elkövetett valamit, akkor ne legyen túl büszke ahhoz, hogy bocsánatot kérjen.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Nemcsak az energiáit, de a kapcsolatait is felemésztheti az, ha túl erőszakosan próbálja véghez vinni munkahelyén a terveit, illetve ha az az elképzelése, hogy mindenkinek azt kellene tennie, amit Önnek is. Ezek mind-mind olyan helyzetek, amik konfliktust szülhetnek, akár már a mai napon. Ráadásul ma nincs is a legjobb formájában, rossz kedve van, vagyis ma tényleg jobban jár, ha visszavesz és nem keresi a lehetőséget egy kiadós vitatkozáshoz.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)



Ez a nap kimondottan kedvez az anyagiaknak. Talán azért, mert plusz pénz üti a markát, vagy annak a lehetősége, hogy megszerezze. Még az is lehetséges, hogy a tartozása jár le, esetleg sikerül egy kölcsönt visszaadnia és végre stabilizálódik az anyaga helyzete. Amennyiben pénz áll a házhoz, mindenképpen kerülje azt, hogy hirtelen tovább is adja, vagyis inkább tegye félre és spóroljon!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Nehézségei adódhatnak a családjával. Valamiben nem értenek egyet, de az is lehet, hogy egy rokona robbantja ki a balhét és az Ön feladata ? vagy legalábbis azt érzi ? hogy elsimítsa a problémákat. Ha Ön akar lenni a békebíró, legyen pártatlan, ám ha a vita aktív résztvevője, kerülje az ítélkezést és saját igazának hangoztatását. A megoldásra törekedjen, ne a széthúzásra.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)



Rengeteg pozitívumot kínál Önnek ez a nap. Több kellemes meglepetésben is lesz része és ettől igazán szerencsésnek érezheti magát. Talán emiatt is lesz kitűnő a hangulata, méghozzá annyira, hogy szeretetteljesen fordul mindenkihez, még ahhoz is, akivel máskor nem túl jó a viszonya. A szeretetére pedig szinte mindenki vevő és csodákra képes, ma igazán azt fogja tapasztalni, hogy javulnak a kapcsolatai.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc