Napi horoszkóp - 2019. január 3.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.01.03 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Szerencsére egész jól viseli az első munkanapját. Valahol már várta, hogy valami hasznosat csinálhasson. Úgy érzi, sikeresen kipihente magát, ideje újabb érdemeket szerezni. Mint tapasztalni fogja, ezzel nem sokan lesznek így a környezetében, ezért legyen elnéző a környezetével, ha még nem képesek felvenni a mindennapok ritmusát. Ha nem főnök, akkor pláne figyeljen oda arra, hogy ne is főnökösködjön.

BIKA: (április 21 - május 21.)

Nyűgösen kezdi meg első munkanapját. Már eleve nehezen kel és sehogy sincs kedve ehhez a naphoz. Még szerencse, hogy legalább a kollégái társaságában jobb kedvre derül, és ha már dolgozni azután sem lesz sok kedve, de a társaság ad egy kis lendületet magának. Kétségkívül be kell vallania magának, hogy egyesek azért hiányoztak magának. Délután pedig ismét átadhatja magát az édes semmittevésnek.





IKREK: (május 21 - június 21.)

Hamar legyűri reggel a munkaundorát és mire beér, már egészen meg jön a kedve ahhoz, hogy dolgozzon. Tele van tervekkel, úgy érzi, nincs egy szabad perce sem lazsálni, ha az évben meg akarja valósítani az álmait. Azért igyekezzen nem túlhajtani magát, nem egy nap alatt kell véghez vinnie a csodát. Maradjon elég ideje és energiája arra, hogy a délutánt szeretteivel, barátaival töltse.





RÁK: (június 22 - július 22.)

Úgy érezheti, hogy ez a nap felér Önnek egy kínzással. Már eleve nyűgös, rossz hangulatban megy be a munkahelyére és ráadásul még apróbb kellemetlenségek is érik. Hiába reménykedett egy nyugodt napban, még munkája is akad. Viszont annál édesebb lesz az élmény, mikor hazaér és ismét összebújhat kedvesével vagy bekapcsol egy filmet és megpróbál úgy tenni, mintha még mindig szabadságon lenne.





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Már az első munkanapján kihívásokkal találhatja szembe magát. Temérdek feladat vár Önre, de szerencsére most jól viseli, mert ki van pihenve. Így nem kezd el stresszelni a mennyiségen vagy a nehézségen, hanem szép lassan és nyugodtan elvégzi a feladatait. Mások nem lesznek ilyen békések maga körül és még Ön lesz az, aki megnyugtatja őket vagy segít nekik egy keveset, ugyanis ma nagylelkű hangulatában van.





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Már ma elgurulhat a gyógyszere, az egyik kollégájának köszönhetően. Eldöntötte, hogy nyugodt lesz, jó hangulatban megy a munkahelyére nem fog kapkodni, erre valaki olyan megjegyzést tesz, amire nyomban felkapja a vizet. Ettől a kis kellemetlenségtől eltekintve kellemes nap elé néz és délután, a barátai, illetve kedvese társaságában pihenve már nem is jut eszébe a történtek.





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

A délelőtti órákban fáradtnak, energiátlannak érezheti magát, pedig igazán nem mondhatja azt, hogy nem pihent. Talán csak a kedvtelenség szívja le az energiáját, hiszen nem igazán akaródzik dolgoznia. Szerencsére nyugodt nap áll Ön előtt, nem lesz túl sok munkája és a környezete is csendes, visszafogott lesz. Így könnyedén túlélheti a napot, hogy utána egyik kedvenc passzióját űzve kikapcsolódhasson.





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Nem várta ezt a napot, de legalább nem is szenved a gondolattól, hogy dolgoznia kell. Lélekben fel van készülve a mai napi kihívásokra és mindent sikerül is elintéznie, elvégeznie, amit csak eltervezett. Nem túl megerőltető, de mégis eredményes napot tudhat a magáénak. Kollégáit lenyűgözi a teljesítménye, az energikussága, hiszen nekik még nem sikerült visszaszokniuk a hétköznapokba.





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Meglehetősen fáradtnak, kimerülnek érzi magát és a háta közepére sem kívánja a munkát. Ámde hamar életre kap kollégái jelenlétében. Ilyen sokat számít Önnek a jó környezet, hogy a jó társaságban könnyedén összekapja magát. Azért csak óvatosan szórakozzanak, nehogy felettesétől megkapja, hogy több a csevej meg a szünet, mintsem a munka. Nem lenne szerencsés már az első nap begyűjteni egy letolást.





BAK: (december 22 - január 20.)

Nem sok kedvvel vág neki a napnak, de annyi dolga lesz odabent, hogy nem igazán lesz ideje azon mélázni, hogy nincs kedve dolgozni. Egy szempillantás alatt elfog telni a napja. A jó hír még az mindemellett, hogy bár sok munkája lesz, nem mondható megerőltetőnek, hanem a saját tempójában, kényelmesen haladhat. Ám vigyázzon, kollégái kiszagolják, milyen jól halad és megpróbálhatják magára sózni a saját munkájukat.





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Tudatosan próbálja feldobni a napját és egy kis színt vinni bele, hogy ne érezze olyan szörnyűnek, hogy ismét a szürke hétköznapokban találja magát és vége az ünnepeknek. Éppen ezért igyekszik kollégáit is jobb kedvre deríteni. Erőfeszítései nem hiábavalóak, sikerül olyan környezetet teremteni, amiben szívesen dolgozik, és ha csapatként végzik a feladatukat, akkor mindannyian hamarabb is végeznek a kötelezettségeikkel.





HALAK: (február 19 - március 20.)

Szomorúsággal telve fogadja ezt a napot, hogy ismét itt vannak a dolgos hétköznapok. Ma alig lehet Önhöz szólni, mert napközben szinte teljesen letargikus hangulatban lesz. Viszont így legalább el is éri azt, hogy környezete távolságot tartson Önnel szemben. Munkaidő után egy-kettőre jobb lesz a hangulata, hála kedvesének vagy barátainak, ugyanis valaki egész biztosan feldobja a napját és bearanyozza azt.





