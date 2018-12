Napi horoszkóp - 2018. december 23.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.12.23 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Már lázas készülődésben van. Pedig megfogadta magának, hogy nem veszíti el a fejét, mégis úgy csinál, mintha már csak órái lennének hátra. Csak sikerül bestresszelnie, és egésznap rohangál, hogy beszerezze mindazt, ami hiányzik a listájáról. Ha nem próbál ezen lazítani és egy élvezni is a futkározást ? vagy akár le is lassíthatna ? akkor nap végére nem csak fáradt, de mérges is lesz.

Maximális nyugalommal készül az ünnepekre. Talán azért, mert ma még nem is izgatja magát túlságosan miatta. Inkább a barátaival vagy szeretteivel lófrál, és végre megpróbálja igazán kiereszteni a gőzt, ami teljesen jogos. De azért nem árt, ha előre gondolkodik, nehogy az legyen, hogy mindent az utolsó pillanatra hagy. Sőt, nem ártana eltöprengenie azon, hogy nem felejtette-e el valamit.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ünnepi hangulatban telik a napja, lelkesen készülődik és várja az ünnepeket, majd a következő pillanatban már duzzog, sértődött és elege van mindenből. Valószínűleg a két pillanat között sikeresen összeveszik az egyik szerettével, netalántán párjának sikerül kihúznia a gyufát, de ez már elég is lesz ahhoz, hogy fél napig morogjon. Néhány óra erejéig úgy is dönthet, hogy Ön biztos nem készül az ünnepekre.

Semmi a kedve a készülődéshez, pedig tudja, hogy lenne még mit elintéznie. Inkább hosszasan lustálkodik, finomságokkal lepi meg magát, csak kimozdulnia ne kelljen. Hiába próbál mindenkire szépen nézni, senki sem fogja elintézni a maga ügyeit és jobb is, mert ha meg nem azt hozzák, vagy csinálják, amit kér, akkor képes összeveszni velük. Ezért ha lassan is, de jobb lesz, ha összeszedi magát és inkább maga intézi el a dolgait.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Azt akarja elhitetni magával és másokkal is, hogy nem érdekli az ünnepek, lazán veszi a figurát, semmi miatt nem fog stresszelni. Ez persze jól hangzik, csakhogy magában igenis nyugtalan, feszült, és mert vadul igyekszik visszafogni magát, hogy ne hozza a szokásos formáját. Ezért ha valaki átakarja venni a helyét, ráripakodik, és nem engedi, hogy mások döntsenek a dekoráció vagy az étel felől. Inkább döntse el, hogy tartózkodik vagy sem!

Már most elkönyvelte magának, hogy úgyis mindent egyedül kell megoldania, mert senkire sem számíthat. Meglehet, hogy ebben nincs igaza, csak szívesen vállalja magára a mártír szerepet. Azért tehetne egy próbát és megkérdezhetné kedvesét, hogy miben tud segíteni, aki lehet, hogy csak nem mer ajánlkozni, mert lássuk be, Önnek sokszor semmi nem jó, amit más csinál. Ha kicsit lejjebb adna elvárásaiból, lenne segítsége!

RÁK: (június 22 - július 22.)



Legyen óvatos ma, mert többet költhet annál, mint amennyi szükséges. Nem biztos, hogy a drágább ajándék a jobb csak azért, mert az került többe. Ne essen bele abba a hibába, hogy a látszatra ad. Ügyeljen rá, hogy ne nullázza le magát a hónap végéig. Kisebb összegből is lehet ünnepi vacsorát, ebédet és ajándékokat is venni. Inkább szavakkal és öleléssel próbálja meg kifejezni a szeretetét.

A környezetében mindenki ünnepi hangulatban ég, csak éppen maga nem. Nem képes rá és nem is akar lélekben karácsonyozni, vagyis ez a nap is ugyanolyan hétvége, mint a többi, nem fog ajándékokért rohangálni. Talán még a karácsonyi vásárba se dugja ki az orrát, hiába is hívják, szívesebben pihen otthon, olvass egy könyvet miközben forralt borát kortyolgatja. Nincs ezzel gond, rá is fér magára a kikapcsolódás!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ha valakivel megbeszélte, hogy nem ajándékoznak, akkor tartsa is magát a megbeszéltekhez. Hogyha mégis úgy dönt. hogy ?de csak egy kis aprósággal? meglepi az illetőt, azzal kellemetlen helyzetbe hozza őt, és elhiheti, bármi is legyen az, nem fog neki örülni. Inkább tartsa be az ígéreteit, azt is, ha szeretteinek segítséget ígért vagy, hogy részt vesz velük valamilyen programon.

Párja rettentően be van zsongva az ünnepektől, de magában még nem született meg az ünnepi hangulat. Hogyha kicsit soknak érzi kedvesét, finoman jelezze neki, hogy magának idő kell és ne erőltesse a dolgot. Önnek sem kell, de az biztos jó lesz, ha legalább az ünnepnapokon megpróbálja átérezni a családja jelenlétében az ünnepi varázst. Addig is lazítson, nyugodtan foglalkozzon többet magával, de az sem árt, ha kimozdul kedvesével otthonról!

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Lázasan díszítgeti otthonát. Tele van örömmel és szinte úgy várja az ünnepeket, mint egy gyermek. Mindenki életébe próbál egy kis fényt csempészni, szeretteit bevonni az ünnepi készülődésbe és barátait is ünnepre hangolni. Feltett szándéka, hogy mindenkinek a kedvében járjon. Legyen ezzel óvatos és ajándékból, időből, energiából, szívességből csak annyit adjon, amennyit tényleg tud, ne essen túlzásokba!

Máskor ilyenkor már ünnepi hangulata szokott lenni, de ezúttal késlekedik. Talán azért, mert még mára is akadt munkája, elintézni való feladata és még nem volt ideje, lehetősége átszellemülnie. Ne aggódjon emiatt, ez különben sem olyan dolog, amit erőltetni lehetne. Meg fog jönni idejében az ünnepi hangulat, talán már az este folyamán, csak legyen végre egy kis ideje magára és szeretteire.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



