Napi horoszkóp - 2018. december 20.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.12.20 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Mostanában, mintha kerülné a barátait és ez nekik is feltűnt. Gyakran mondja le a meghívásokat és egyre kevesebbet beszél velük. Ők értik, hogy sok a dolga, de minden csak akarás kérdése, az is, hogy megoldja, legyen rájuk egy kis ideje. Önnek is jót tenne, ha egy kis időt szánna rájuk. Ha pedig tényleg gondja van valakivel, akkor ne titkolja, hanem legyen egyenes az illetővel.

Olyan érzése van, mintha egyedül dolgozna és senki sem teszi a dolgát, csak maga. A többiek lazsálnak, beszélgetnek, vagy teljesen más dologgal foglalkoznak. Érthető, ha ez bosszantja, miközben el van úszva. Próbálja meg diplomatikusan a tudtukra adni, hogy esetleg segíthetnének vagy ők is dolgozhatnának. De ennél jobban nem érdemes feszegetnie a kérdést, mert abból csak veszekedés származhat.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Túlságosan szigorú lehet a kollégáival szemben, még akkor is, ha igaza van és a negatív kritikát építőnek szánja. Azért próbáljon meg csiszolni a tálaláson, ne mások megbántása legyen a cél. Ne éljen vissza a helyzetével még egy rossz napján se. Gondoljon arra, hogy Ön is volt valamikor a helyükben, és ha még hibáztak is, sokat számít az, hogy a felettes, miként adja a tudtukra.

Ma bocsánatot kérhet Öntől valaki, aki esetleg ártott magának vagy megbántotta. Ha úgy érzi, képes a megbocsátásra, akkor tegye meg, mert nem érdemes a jégkirálynőt játszani vagy hagyni, hogy szenvedjen a másik, mert azzal csak még nagyobb lesz a törés Önök között. Inkább hagyja, hogy a sebek begyógyuljanak, lépjenek tovább, ha legalábbis fontos Önnek az illető. Hogyha úgy érzi, még nem áll rá készen, legalább kérjen egy kis időt.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Lehetőség szerint semmit se kockáztasson a mai napon, még egy olyan dolgot se, amire jóformán a fejét tenné és biztosnak érzi magát. Ugyanis még így is becsúszhat egy nem várt tényező vagy nem figyel eléggé egy bizonyos részletre, amin elhasalhat a dolog. Egy napon már nem múlik semmi, inkább várjon azzal a bizonyos dologgal, ne hagyja, hogy a büszkesége vagy a türelmetlensége kárt okozzon magának.

Esélyt kap arra, hogy elérjen, megszerezzen valamit, amire nagyon vágyik. De nagyon kell hajtania, vagyis ne vegye félvállról a dolgot. Megéri szorgalmasnak lenni és küzdeni. Azért figyeljen arra, hogy közben ne gázoljon át szükségtelenül másokon, anélkül is célba érhet, hogy útközben megbánt vagy megsért másokat. Őrizze meg a nyugalmát és használja a józan eszét, ne hirtelen felindulásból cselekedjen.

RÁK: (június 22 - július 22.)



A feszültség és a stressz ma különösen megviselheti. Jó volna, ha kiszállna kicsit a mókuskerékből vagy munka után igazán lazítana, különben ki fog dőlni az ünnepek előtt. Már így is tapasztalja a kellemetlen fizikai tüneteket. Tegyen lépéseket annak érdekében, hogy oldódjon magában a feszültség. Sétálhatna egyet a karácsonyi vásárban vagy megihatna egy pohár forralt bort, próbálja meg kényeztetni a lelkét!

Ma két legyet is üthet egy csapásra vagy akár többet is. Megvan Önben az a képesség, amelynek segítségével képes felismerni azokat a momentumokat, mikor jó időben van jó helyen. Merjen hallgatni a megérzéseire és mikor lehetősége adódik egyszerre több dologgal is végezni vagy éppen vágyait megvalósítani, akkor ne habozzon. Még az ünnepek előtt akár egy nagyobb üzletet is tető alá hozhat.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Elbizonytalanodik a céljait illetően. Nemcsak a jövőjével kapcsolatban, hogy biztos azzal akar-e foglalkozni, amivel, hanem a kapcsolatait illetően is. Előbb tegyen rendet magában és semmiféle döntést ne hozzon addig, amíg érzelmileg túlfűtött. Most nem szabad kiszállnia, mikor közel a cél, ne adja fel a küzdelmet, hogy megvalósítsa céljait! Kapcsolatai pedig vizsgálja meg és menekülés helyett inkább beszéljen azokkal, akikkel szemben kétségei vannak.

Meglehetősen feszült hangulatban van és nem is csoda, mert olyan határidőket talált ki magának, amit jóformán lehetetlenség betartani. Túl szigorú önmagával és túl is vállalta magát. Ha úgy érzi, összeroppan a terhek súlya alatt, akkor inkább nyelje le a büszkeségét és kérjen segítséget, mert így aligha fogja élvezni az ünnepeket, ha mire eljut odáig hullafáradt vagy pedig idegroncs lesz.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Kivételes munkaajánlatot kaphat. El se akarja hinni, hogy ilyen csoda történhet Önnel. Az is lehet, hogy elindíthatja vállalkozását. Ám még mielőtt rábólintana, azért gondolja át és beszéljen róla szeretteivel is. Könnyen lehet, hogy az ünnepek után vagy jövőre már másutt fog élni vagy dolgozni és végre megcsinálhatja a szerencséjét. De legyen ez egy tudatosan átgondolt döntés, és ne hirtelen felindulásból hozza meg.

Arra vágyik, hogy környezete ugyanannyira kimutassa az érzelmeit, amennyire Ön teszi. Mindenkivel szeretetteljes, figyelmes, segít, ahol tud, és csak annyit szeretne, ha mások is így viselkednének Önnel. Az jó, amit tesz, de ezt nem várhatja el. A közelgő ünnepek miatt kissé érzékeny, ne hagyja, hogy ez az egyébként jó kapcsolataiban kárt tegyen. Inkább vegye észre, hogy szerettei a maguk módján, de kimutatják érzéseiket.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



