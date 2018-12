Napi horoszkóp - 2018. december 11.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.12.11 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Rengeteget dolgozik mostanában, nem veszi észre, hogy kezd túlzásokba esni. Márpedig ha nem számol ezzel, vészesen kimerítheti az energiatartalékait. Nehogy azt higgye, hogy nem merülhet ki teljesen, már így is fogytán van a testi-lelki ereje. Ráadásul, ha hirtelen üt be a baj, akkor az is veszélybe kerülhet, amiért eddig dolgozott. Ne legyen túl makacs, igenis tudja, mikor kell kiszállni.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ma semmi sem úgy alakul, mint tervezte, de emiatt nem érdemes elkeserednie, minden jó okkal történik, és bár nem gondolja, de valójában jól fog járni. Nem véletlenül van akadályoztatva, erre Ön is rá fog jönni, ha nem zárkózik be és merül el az önsajnálatban. Valójában nagyon is jó úton halad és hamarosan tapasztalni fogja a pozitívumokat, úgyhogy fel a fejjel és ne keseredjen el!

IKREK: (május 21 - június 21.)



Túl sokat foglalkozik másokkal. Mindenáron nekik akar segíteni, meghallhatja gondjukat-bajukat és közben a maga élete szalad. Attól még nem lesz önző, hogy saját magával is foglalkozik. Mondjon nyugodtan nemet, hárítson bátran, mert különben megnézheti magát és akkor a hősiessége sem fogja vigasztalni. Ne helyezze mások érdekeit önmaga elé, mert annak csak szenvedés lesz a vége.

RÁK: (június 22 - július 22.)

Nagy szüksége lesz ma optimizmusára, mert több problémás feladat is arra vár, hogy megoldja. Legyen türelmes és több szempontból is vizsgálja meg a helyzeteket. Ne kételkedjen magában, gond nélkül képes megoldani akármit. Nap végére pedig egy fontos dologra ébredhet rá, úgy érezheti magát, mint aki megvilágosodott. Ez a gondolat pedig újabb megerősítésként szolgál majd Önnek. Heti horoszkóp





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Szerelmi életében megvalósulni látszik egy régi álma. Talán kedvese tesz vagy mond valami, ami ezt eredményezheti, vagy ha egyedülálló, akkor az sincs kizárva, hogy megleli élete kedvesét. Mindenesetre szerelmi téren ma pozitív fejlemény várható. Ez lesz majd, ami bearanyozza napját és erőt ad ahhoz, hogy elviselje a nem túl fényes vagy éppen stresszes körülményeket a munkahelyén. Heti horoszkóp





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Tökéletes nap ez a mai arra, hogy javítson a kapcsolatain. Nem ártana szembenéznie a ténnyel, hogy az utóbbi időben megromlottak egyes viszonyai vagy elhanyagolta őket. Ma pedig a sors úgy hozza, hogy tudjon rajtuk változtatni, ezért ne hagyja ki a lehetőséget. Egyesek számára még arra is alkalom nyílik, hogy új barátságokat kössenek vagy az egészen régi kapcsolataikat felmelegítsék. Heti horoszkóp





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Ne úgy akarja elérni, hogy szeressék, kedveljék, hogy hagyja magát kihasználni. Ez még azokra is igaz, akik éppen előléptetésért hajtanak. Legyenek ésszerűek és bölcsek, nem kell mindenre igent mondani, mert akkor végképp nem fogják értékelni. Ennek fényében arra jöhetnek rá, hogy rengeteg olyan kapcsolatuk van, ahol talán nem is őszintén kedvelik. Merjenek szelektálni közülük! Heti horoszkóp





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Ha elég kitartó, türelmes és szorgalmas, akkor rövidesen célba ér, és megkapja a vágyott előléptetést. Már nagyon közel jár a céljához, de ne igyon előre a medve bőrére, hanem hajtson tovább. Továbbá bármilyen problémája is legyen, ami ellen hajlandó ma tenni, akkor azt sikeresen megoldhatja. Ha pedig segítséget kér, megkapja. Ma elgördülnek maga elől az akadályok, szinte akármit megtehet! Heti horoszkóp





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Meglehetősen lobbanékony lesz a mai napon. Villámgyorsan felkapja a vizet és sokszor előbb is cselekszik majd, mintsem gondolkodik, illetve előbb mondja ki véleményét, ahelyett, hogy átgondolná azt. Ebből már sejtheti, hogy adódhatnak ma nehézségei és könnyen összeveszhet a környezetével. Túlságosan feszült, ingerlékeny, szinte semmi türelme sincs az emberekhez és ezt érezteti is velük. Heti horoszkóp





BAK: (december 22 - január 20.)

Újabb lehetőséget kap a munkahelyén, hogy bizonyítson, illetve, hogy plusz pénzre tegyen szert. Látva, hogy felettesei is mennyire megbíznak magában, ez Önt is elégedettséggel és magabiztossággal tölti el. Azért, ami a munkáját illeti, figyeljen oda arra, hogy véletlenül se legyen hanyag a nagy elbizakodottságtól. De tény és való, attól még Öné az érdem, hiszen mostanában rendkívül szorgalmas volt. Heti horoszkóp





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Legyen elővigyázatos és lehetőség szerint kerülje a konfliktushelyzeteket, amelyekből ma bőven adódhat. A munkahelyén is nézeteltérései támadnak és a magánéletében is. Ön pedig amúgy is feszült, így hajlamos arra, hogy meggondolatlan dolgokat mondjon. Igyekezzen elhatárolódni, nem belemenni a vitákba, mert annál rosszabb lesz. Másnap már mindenki máshogy látja majd az eseményeket. Heti horoszkóp





HALAK: (február 19 - március 20.)

Kerülje, hogy látványosan féltékenykedjen, mert kedvese rosszul viselheti, már csak azért is, mert nem adott rá okot, csak Ön az, aki azokat a bizonyos megcsalás jeleit keresi. Valószínűleg inkább saját magával szemben bizonytalanodott el és ezt vetíti ki a partnerére. Jót tenne magának, ha tudatosan igyekezné megerősíteni önbizalmát és nem hagyná, hogy korábbi csalódásai kísértsék. Heti horoszkóp





