Napi horoszkóp - 2018. december 9.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.12.09 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ma jön el annak a napja, hogy felfedezze, bizonyos dolgokat ideje elengednie, mert már nem szolgálják, és csak visszahúzzák. Nem fájó szívvel gondol az elengedésre, inkább csak egy kis keserédes érzés van a szívében, elvégre tudja, hogy ez a dolgok rendje. Ez a mai egy nosztalgiázós nap lesz, sok régi emlék jut majd az eszébe. Jó szívvel gondol vissza bizonyos személyekre és eseményekre.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ez a nap ma szinte csak az Öné, legfeljebb még kedveséé. De jól dönt akkor, ha ma végre minőségi időt készül eltölteni saját magával. Időt szakít régi kedvteléseire, olyan dolgokat csinál, amik igazán örömet szereznek Önnek és mellette aktívan pihen. Ne áldozza fel ezt a napot senki kedvéért. Nagy szüksége van most erre a fajta testi-lelki feltöltődésre. Koronázza meg az estéjét egy romantikus élménnyel a kedvesével.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ma érdemes kimozdulnia otthonról, mert megismerkedhet valakivel. Legalábbis ha nem túl elutasító és engedi, hogy az illető megpróbálja Önt meghódítani. Ha még csak könnyed kis flört lesz belőle, rendkívül pozitív hatással lesz az önbizalmára. A párban élőkre békés nap vár, szinte mindenben egyetértenek és ugyanazok az a terveik a hétvégével kapcsolatban. Ráadásul úgy tapasztalja, párja pozitív irányba változott manapság.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ahelyett, hogy élvezné a hétvégét, a jövőjén morfondírozik. Egyre csak azon agyal, hogyan léphetne előre, miként szerezhetne több pénzt. Vagy a párkapcsolatán töpreng, megéri-e a fáradtságot, mikor várható már előrehaladás. Ossza meg aggodalmait egyik bizalmasával, akitől megnyugvást kaphat. Bölcs dolog lenne a barátaival töltenie a napot, így legalább kikapcsolódna, és nem agyalna,

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Csalódott lehet, mert nem úgy alakul a hétvégje, vagy a dolgai, ahogy tervezte. Ez nem ok arra, hogy akkor magasról is tegyen mindenre, pláne akkor, ha egyesek meg számítanak magára. Akármilyen nehéz is legyen, túl kell lépnie ezeken és arra kellene törekednie, hogy kihozza a maximumot a hétvégéjéből. Attól még, hogy valaki fájdalmat okozott Önnek, ne okozzon maga is másoknak.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Ne tervezzen túl sok mindent mára, jobban tenné, ha otthon maradna, legalábbis minimalizálná a tevékenységeit és több időt szánna pihenésre. Hiszen érzi is, hogy fáradt, kimerült, talán azt is, hogy bujkál magában valami. Jól tenné, ha megelőzné a komolyabb betegség kialakulását, és időt szakítani arra, hogy testileg-lelkileg feltöltődjön. Ám ha egyes panaszai nem múlnak, ne legyen rest felkeresni az orvosát!





Túl sokat álmodozik arról, mi mindent szeretne megtenni és több idő megy az el az álmodozásra, mintsem a cselekvésre. Ha szeretteivel kirándulni szeretne, utazni vagy a régi barátaival lenne, esetleg bezárkózna, hogy egésznap olvasson, hát tegye azt. Ugyanezt kell tennie a jövővel kapcsolatos elképzeléseivel is. Ossza meg őket szeretteivel, hátha nekik is lenne valamilyen jó ötletük, mivel valósíthatná meg a terveit!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Ez a nap családi körben telik. Akár Ön megy, akár magát látogatják meg rég nem látott szerettei. Kellemes napot tölthet el, élvezve szerettei támogatását és szeretetét. Ám ha nem tervezett mára semmit, akkor is érdemes volna beiktatnia a családlátogatást, mert sok új dolgot tudhat meg tőlük és valójában magának is szüksége lenne rájuk. Ne féljen attól, mit mondhatnak Önnek, kellemesen csalódhat a rokonaiban!

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Mielőtt anyagiakkal kapcsolatos döntést hozna, vagy bármilyen mást, ami érintheti a szeretteit, előtte mindenképpen beszéljen velük. Nem érdemes titkolóznia, mert abból később csak kellemetlensége származhat. Bízzon meg bennük legyen velük egyenes. Kérje ki a tanácsukat, a meglátásaikat, még az is lehet, hogy olyasmire mutatnak rá, amivel maga nem számolt.

NYILAS: (november 23 - december 21.)

Ne csináljon problémát abból, ha szerettei nem értenek magával egyet. Fogadja el, hogy más az álláspontjuk. Nem az a lojalitás lényege, hogy mindenben egyet értenek Önnel, ezért ne is igyekezzen lelkiismeret-furdalást csinálni nekik, mert abból csak veszekedés lesz. Inkább legyen diplomatikus és lépjen tovább a kérdésen, törekedjen arra, hogy kompromisszumot kössenek.





BAK: (december 22 - január 20.)

Egyik szerettétől fájó kritikát kaphat, ami felett nem lesz képes csak úgy napi rendre térni. Ahelyett, hogy sietve visszavágna, fontolja meg, hogy mennyi lehet az igazság benne, és ha úgy találja, akad, akkor jobb lenne, ha kerülné a további konfliktust. Ha pedig teljesen alaptalannak érzi, azt is lehet szépen közölni a másikkal, ne a sértegetés és fájdalomokozás legyen a cél.





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Egy kissé unalmasnak, egyhangúnak találja a napját. Bármikor megteheti, hogy változtat rajta és megpróbálja bevonni a szeretteit is. Ne várja el, hogy maguktól kitalálják az igényeit. Vessen fel egy ötletet, programlehetőséget, csináljon hozzá kedvet. Ha így is vonakodnak, akkor meg egész egyszerűen mozduljon ki egyedül, nem kell másokra várnia. Jobb, mintha otthon ülne és magában mérgelődne.





HALAK: (február 19 - március 20.)



