Napi horoszkóp - 2018. december 7.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.12.07

KOS: (március 21 - április 20.)



Jót tenne a párkapcsolatának, ha újra megakarná hódítani kedvesét, legalábbis erőfeszítéseket tenne annak érdekében, hogy több romantikában és élményben legyen részük. Nincs miért aggódnia, kedvese kimondottan díjazná és jót tenne a kapcsolatuknak, ha több minőségi időt töltenének együtt. Az egyedülállók arra figyeljenek, ne csak ígérgessenek, hanem legyenek őszinték azokkal, akikkel ismerkednek.

Egy kollégájával ma összerúghatja a port, ugyanis kimutatja a foga fehérjét és átveri magát, ellopja a munkáját, lehetőségét, valamiféleképpen kárt okoz Önnek és mikor szóvá teszi, letagadja, vagy látszólag érdektelennek mutatkozik. Ha úgy dönt, felveszi vele szemben a kesztyűt, akkor legyen óvatos és igyekezzen tisztességes úton maradni, nehogy a főnökei megtudják, mert akkor mindketten rosszul járnak.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Egy jelentős fordulattal kell számolnia. El kell engednie valamit vagy valakit, a változás érdekében. Érezni fogja, hogy meg kell tennie, mert csak így érheti el, hogy végre beköszöntsenek a pozitív változások az életében. Ne legyen emiatt rossz kedve, ne is féljen, hiszen pozitív fordulatokra számíthat. Inkább tekintsen pozitívan a jövő irányába és arra koncentráljon, mennyi minden jó fogja érni és a ne a veszteséget nézze.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Rengeteg múlik azon, hogyan áll a dolgokhoz. Minél jobban csak a kudarcot, a hibákat a negativitást akarja szem előtt tartani, annál nyögve nyelősebbek lesznek a napjai. Ne menjen el a kedve csak azért valamitől, mert akadályba ütközött vagy nehézség érte, esetleg nem sikerült valami. Fontos, hogy pozitívan gondolkozzon a helyzetét, a vágyait illetően és hogy ne adja fel őket!

RÁK: (június 22 - július 22.)



Rengeteg idő megy el a karriere építésével, vagy az üzlete fejlesztésével, ami igazából már nagyon is sínen van. Nem ártana most már szerettei felé fordulni és törődhetne kicsit velük is, mielőtt a párkapcsolata, családi élete fogja megsínyleni a sok munkát. Lehet, hogy nem teszi szóvá, de elhiheti, akkor is igényük van arra, hogy foglalkozzon velük. Igyekezzen megtalálni az egyensúlyt a munka és a magánélet között!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Túl sok időt veszíthet el sértődéssel és szomorkodással, ráadásul még csak nem is célravezető. Ha valaki megbántotta vagy nézeteltérése van vele, akkor beszéljen vele, ahelyett, hogy magában morog vagy depressziózik. Hogyha meg egy lehetőségről csúszott le, akkor keressen másikat, ne adja fel mindjárt a terveit. Érdemes lenne elgondolkodnia a dolgokhoz való hozzáállásán, mert gyakran fogja fel rosszul a dolgokat.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Mostanában túlságosan aggódik a jövő miatt, hogy mi lesz Önnel, megmarad-e a munkahelye, vagy másikat keressen-e és egyáltalán mikor oldódnak meg anyagi gondjai. Ám ez a sok idegeskedés testileg-lelkileg felőrli és nem lesz közelebb a megoldáshoz. Akármennyire is nagy a kísértés, ne hagyja, hogy mások döntsenek maga helyett, legyen óvatos, mikor elkezdi begyűjteni környezetétől a jó tanácsokat.





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Ha nem képes magától dönteni, akkor majd segít benne a sors. Pedig jobban tenné, ha élne a választási jogával és megpróbálna olyan irányba lépni, amilyenben szeretne, mert utána már csak az árral sodródhat. Ne adja ki se a sorsnak, de a környezetének az irányításlehetőséget, inkább menjen elébe az eseményeknek, hiszen nagyon is érzi, mi fog történni vagy mit kellene tennie. Legyen bátor és cselekedjen!





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Ma leehetősége adódik arra, hogy lépéseket tegyen vágyai elérésének érdekében. Talán valaki ajánlatot tesz Önnek vagy maga lesz, aki rábukkan egyre. Kár lenne kihagynia, mindenképpen érdemes élnie vele. Emellett más meglepetések is érhetik ma. Csak legyen határozott, tudatosítsa magában, mit is akar valójában, mert a habozás, a kételkedés, csak hátráltathatja. Ezt a tanácsot az egyedülállóknak is érdemes megfogadniuk.





Nagy a kísértés, hogy ma semmit se tegyen, csak elvégezze a legszükségesebb feladatokat és annyi. Pedig ez a mai pont egy olyan nap, amikor nagyon is érdemes erőfeszítéseket tennie, szorgoskodni, mert annál eredményesebb lehet! Ha pedig van egy kollégája, akivel rossz viszonyban vannak, akkor ne menjen el a probléma mellett, hanem igyekezzen mielőbb megbékülni vele.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Nehézségek adódhatnak a magánéletében. Összekülönbözik a párjával vagy a családjával, esetleg fény derül egy elhallgatott problémára, ami azonnali megoldást kíván. Ilyenkor semmiképpen sem érdemes leállni egymást marni, hanem a megoldásra kell tudniuk koncentrálni. Jó volna, ha nyugodt körülmények között beszélnének a történtekről is, hogy hosszú távon a kapcsolat se lássa kárát a történteknek.

BAK: (december 22 - január 20.)



Ma már tapasztalni és érezni fogja, hogy úton vannak a pozitív változások. Egy remek hírt kaphat, amiből arra mer következtetni, hogy karrierje felfelé ívelő szakaszba kerül. Ám ez egyelőre nem igaz az anyagi helyzetére, ezért vissza kellene fognia magát és ne költsön többet a szükségesnél. De hamarosan az anyagi gondjai is megoldódnak. Egyedül arra figyeljen, hogy semmit és senkit se siettessen.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



