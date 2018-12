Napi horoszkóp - 2018. december 3.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.12.03 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Igyekezzen nem túlhajtani magát. Maradjon ideje a pihenésre. Nem ártana kicsit jobban odafigyelnie az egészségére, ami manapság rakoncátlankodhat. Próbálja ma megtalálni az egyensúlyt a feladatok elvégzése és a pihenés, illetve a család és önmaga között. Jusson ideje szeretteire, de a saját kedvteléseire is. Talán azt gondolja, nincs kedve ezzel ügyeskedni, pedig megéri a fáradtságot!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ma egész nap csak a problémákat, hibákat sikerül kiszúrnia. Mintha szánt szándékkal keresné őket. Talán így is van, mert másképp nem bírja levezetni a magában lévő feszültséget, ezért próbál vitát generálni a környezetével. Persze nem valószínű, hogy ez tudatos, de most, hogy tudja, legalább megpróbálhatna tenni ellene. Másképp nem csak a saját szabadnapját, de szerettei vasárnapját is elrontja.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)

Kreativitása ma nem ismer határokat. Számos jó ötlet villan az agyába és ellenállhatatlan vágyat érez aziránt, hogy alkosson vagy csinosítsa a környezetét. Engedje szabadjára a kreatív erőt, már csak azért is, mert közben megleli a vágyott békét és sokat tanulhat magáról is. Mély összefüggésekre döbbenhet ma rá, illetve értékes bölcsességek, gondolatok jutnak az eszébe. Ráadásul olyan dolgot is véghez vihet ma, amiről azt hitte, hogy képtelen rá. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)

Nagyon számított valamire, hogy az végre megtörténik, bekövetkezik, valamilyen változás áll be az életébe és ez sajnos elmaradt. Ne aggódjon, nem teljesen marad el, csak egy kicsit várat magára. Addig érdemes lenne lekötnie a figyelmét. Úgyis van néhány függőben lévő ügye, amit el kellene intéznie. Törekedjen arra, hogy stabil alapokat teremtsen, gondolja át, mik lehetnek a hibái, amit ki kellene küszöbölnie. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Ha arra vágyik, hogy környezete figyelmesebb, megértőbb legyen magával, esetleg több szeretetet szeretne kapni, akkor talán előbb adnia kellene, nem pusztán elvárni. Pontosan azt kapja ma vissza környezetétől, amit maga is ad. Ne csináljon ebből büszkeségi kérdést, hogy de miért magának kell előbb adnia. Sokszor magának sem tűnt fel, amikor más közeledett így magához. Különben is, néha maga is kezdeményezhet! Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Ma bizony gyakorolnia kell majd a türelmet. Valahogy idegesítőnek találja a környezetét és az is lehet, hogy egyesek valóban bosszantóan viselkednek az akaratukon kívül, de ez nem jelenti azt, hogy a maga feladata kiosztani őket. Ha pedig sehogy sem bírja elviselni a társaságot, akkor talán jobb is lenne, ha maga egyedül lenne. De azért figyeljen oda arra, hogy nem mindig az a helyes, amiről maga azt hiszi, hogy igen. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Ma rendkívül magányosnak érezheti magát. A párban élők és családosok azért, mert senki nem figyel vagy nem ér rájuk, esetleg azért, mert úgy érzik, senki sem érti meg őket. A szingliket pedig ma különösen bántja az egyedüllét. Jó megoldás lehet, ha elhívja barátait vagy akár egyedül, de emberek közé megy. Bármelyik jobb választás lehet, minthogy otthon depressziózik. Találjon magának elfoglaltságot! Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Már Ön is érzi a közelgő változásokat. Talán emiatt is szeretne szelektálni, lomtalanítani és nem csak fizikálisan, hanem kapcsolati és érzelmi szinten is. Ösztönösen érzi, hogy meg kell szabadulnia a régitől ahhoz, hogy teret engedjen az újnak. Továbbá ma tisztáznia kell magának céljait, a jövővel kapcsolatos terveit, hogy biztos arra vágyik-e, amire. Ma értékes felfedezéseket tehet! Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)

Ma egy kicsit önzőn viselkedhet szeretteivel szemben. Szándékosan vagy talán véletlenül, de figyelmen kívül hagyja igényeiket, és csak a saját feje után megy, azt teszi, amit tenni akar. Legyen ez óvatos, mert komolyan megbánthatja őket. Továbbá egy régi ismerőse vagy éppen volt szerelme tűnik fel a láthatáron és vegyes érzelmeket válthat ki Önből. Mindenképpen ajánlatos meghallgatnia őt. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)

Ne vesszen össze olyan miatt a kedvesével vagy a családjával, hogy nem értenek egyet. Nem is kell mindenben egyetérteniük, csak törekedjenek arra, hogy olyan megoldást találjanak problémájukra vagy egy kérdésre, ami mindenki számára elfogadható. Ne akarja mindenáron rájuk erőltetni igazát vagy akaratát, ami egyébként nem is biztos, hogy olyan jó vagy helyes. Utólag majd Ön is belátja. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Ez egy békés, nyugodt napnak indul, amit a szeretteivel vagy a párjával tölthetne, de napközben történhet valami, ami felkavarja vagy véget vet a jókedvnek. Egy nem várt kellemetlenséggel, problémával találja szembe magát, esetleg valaki miatt borul az egész napi program. Ha nem világtragédiaként fogja fel, akkor még lehetősége lesz arra, hogy megmentse a napot, aminek következtében Ön lehetne a nap hőse. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)

Ha valakinek ígért valamit, azt illene betartani, ne próbáljon kibújni a felelősség, de még csak az egyéb kötelezettségek alól sem. Van néhány dolog, amit már illene elintéznie és pontot kellene tenni rájuk. Tökéletes ez a nap arra, hogy eltudjon pár szívességet, és hogy rendbe tegye az életét, mert addig nem is számíthat változásra, amíg a régi dolgaival sem boldogul. Dolgos, de eredményes nap lehet ez a mai. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc