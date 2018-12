Napi horoszkóp - 2018. december 2.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.12.02 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Megpróbál a szőnyeg alá söpörni valamiféle családi vagy párkapcsolati problémát, amivel inkább foglalkoznia kellene. Rosszul teszi, ha menekül a gond elől, mert később csak még nagyobb baj származhat belőle. Ráadásul talán nem veszi észre, de feszült is a dolog miatt, és emiatt hajlamos a szerettein levezetni a feszültséget. Jobban tenné, ha erőt venne magán és szembenézne a problémával.

Valaki régóta szemezik Önnel vagy igyekszik magát meghódítani. Ma pedig végre áttörést érhetnek el. Talán az illető lesz az, aki kezdeményezni mer, esetleg Ön adja a tudtára, hogy megteheti. Mindenesetre szerelmi életében pozitív változás várható. Ez a párban élőkre is igaz, akiknek megérte türelmesnek és megértőnek lenniük a kedvesükkel, aki így végre kötélnek állt és hajlandó teljesíteni a jegy szülötteinek kérését.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Csak a negatívumokat hajlandó már egy ideje meglátni. Azt tartja szem előtt, hogy ki bántotta meg, milyen kudarcélmény érte, és ettől érthető módon rendesen megrendült a magába vetett hite, önbizalma is. Ám amíg az önsajnálat sarában szeretne dagonyázni, nem is lesz ez másképp. De ma jöhet valaki, aki rávilágít a helyzetére, másik perspektívát mutat Önnek és ennek köszönhetően talán helyreáll az önértékelése.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Akármilyen terve, vágya is legyen, érdemes a mai napot kihasználnia, mert sikerekben lehet része. Ma maga mellett áll a szerencse és könnyen véghez viheti terveit, illetve bármibe is fog azt sikerrel zárhatja. Ugyanakkor vegye észre, hogy valakinek szüksége lenne a segítségére a környezetében. Lehetőség szerint szájon rá egy kis időt, hogy besegítsen neki, nemcsak a lelkének jót, de a kapcsolatuknak is.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Lesz ma elég ideje arra, hogy meghozzon néhány fontos döntést. Gondolja át alaposan mit szeretne, mire vágyik. Tele van jobbnál jobb ötlettel, már csak azt kellene kitalálnia, merre induljon. Ez a nap meghozza a kívánt inspirációt, a kreativitást, a megvilágosító erejű pillanatokat, amelyek következtében megalapozhatja hosszú távú jövőjét. Csak arra ügyeljen, hogy vágyai megvalósítása ne kerüljön sok pénzbe!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Annyira vágyik a változatosságra, hogy valami történjék Önnel, hogy hirtelen vághatja valamibe a fejszéjét, amit később megbánhat. Nincs azzal baj, hogy élményekre vágyik, de azzal igen, hogy meggondolatlanul szeretné feldobni az életét. Legalább fontolja meg, hogy ötletének milyen lehetséges következményei lehetnek. Ráadásul nem csak magaddal szúrhatsz ki, hanem mással is.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Nehezére esik, pedig amit ma tennie kellene azaz, hogy pihen. Engedjen meg magának egy kis kikapcsolódást, ne érezze rosszul magát azért, mert fáradt, és mert egy kis nyugalomra vágyik. A ház körüli teendők és minden más is megvárja. Viszont ha sikerülne egy kis időt töltenie egyedül, kitisztíthatná a fejét és döntéseket hozhatna a jövőjével kapcsolatban vagy legalábbis megvilágosodhatna, hogy mire is vágyik igazán.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Valami miatt lelkiismeret-furdalás gyötri. Talán megbántott, megsértett valakit és még mindig nem sikerült kibékülniük. Ezt azzal próbálja elnyomni magában, hogy leköti a figyelmét és folyamatosan programokat talál ki magának és szeretteinek. Ez persze jó dolog, de mellette bölcsen tenné, ha könnyítene a lelkén és módot találna arra, hogy kibéküljön az illetővel. Legyen bölcs és kérjen bocsánatot.





Ne mindig a barátaitól vagy kedvesétől várja el, hogy programokat találjanak ki. Néhanapján maga is előrukkolhatna velük. Így legalább a többiek se éreznék olyan egyoldalúnak a kapcsolatukat. Azt is érdemes lenne szem előtt tartania, hogy ne mindig magának kedvezzen. Próbálja meg, hogy átveszi a vezető szerepét és közben arra is ügyel, hogy örömöt szerezzen a környezetének.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Érdemes lenne felkeresnie rokonait. Nemcsak azért, hogy kapcsolatukat felmelegítsek, hanem mert a kölcsönös szeretet mindenkivel jót tenne. Ön pedig hasznos információkat, tanácsokat is kaphatna tőlük, ha megmer nyílni és elmondani terveit vagy éppen aggályait. Töltse ezt a napot családjával, nem fogja megbánni. Ne féljen attól, hogy mindig csak kioktatják. Ma kellemes élményben lesz része!

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Meglehetősen fáradtnak és kedvtelennek érzi magát. Jobb is, ha ma inkább otthon marad és pihenéssel, feltöltődéssel tölti a napját. Nem kell mindig hasznosnak lennie vagy mennie valahova, nyugodtan adja át magát a lazításnak. Lehetőség szerint halasszon el minden feladatot és csak olyan dolgokat csináljon, amikhez valóban kedve van. Egy szépségnap például kifejezetten regenerálná, és jobb kedvre derítené!

BAK: (december 22 - január 20.)



Ma visszaesést tapasztal szerelmi életében vagy egy baráti kapcsolatában. Azt hitte már megbeszélt valakivel valamit, túl vannak egy adott problémán és kiderülhet, hogy mégsem. Talán az illető még mindig nem bocsátott meg Önnek. Véletlenül se akarják a szőnyeg alá söpörni a dolgot, mindenképpen beszélniük kell róla. Ugyanakkor másokkal szemben is törekedjen a tiszta kommunikációra, mert ma félreérthetik Önt.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



