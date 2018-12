Napi horoszkóp - 2018. december 1.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.12.01 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Legyen elővigyázatos, mert hiteltelenné válhat. Olyan tanácsot adhat másnak, amit maga sem fogadna meg. Vigyázzon ezzel, mert még barátai ?nemhogy a kollégái ? bizalma is megrendülhet. Rendben van, hogy szeretne valami hasznosat mondani vagy a másik segítségére lenni, de inkább kerülje az üres bölcsességeket és sallangokat. Ennél még az is jobb, ha azt mondja, hogy bízzon az illető a megérzésiben.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Legyen óvatos, mert valaki megpróbálhatja rászedni. Nem feltételezné az illetőről, hogy hazudik, vagy csak szörnyen hitelesen adja elő, amit, de jobb, ha maga résen van. Lehet, hogy csak befolyásolni szeretné az illető, de az biztos, hogy hátsó szándékai vannak. Jobb, ha ma inkább kételkedve fogadja egyesek szavát. Ne hagyja, hogy valamire rábeszéljék, amiből később akár problémája származhat.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Meghozott egy bizonyos döntést. Tudja, hogy hosszú út áll maga előtt, fejlődnie kell és áldozatokat hoznia, de megéri. Fel van készülve lélekben a lehetséges akadályokra, de most eltökélte magát, hogy véghez fogja vinni tervét, illetve megvalósítja álmait. Csak aztán nehogy az első bukkanónál elfogyjon a lelkesedése meg a kitartása, mert lássuk be, hajlamos rá, hogy az első nehézségnél feladja a dolgokat.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ma megpróbálja magára venni a békítő szerepet, már csak azért is, mert nem bírja elviselni, ha vitáznak a környezetében, főleg ha ismerősei teszik. Arról nem is szólva, hogy az ő haragjuk és rossz kedvük, magát is lehúzza. Azért legyen óvatos, nehogy a végén magát támadják be. De ha ügyesen csinálja és valóban képes pártatlan lenni, akkor célt érthet és még hálásak is lesznek Önnek.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Kicsit sok feladatot vállalt. Fontolja meg, hogy szelektál közülük, mert úgy nem fog cél érni, ha egyszerre túl sok mindenre koncentrál, úgy az energiája és a figyelme is megoszlik. Jobban teszi, ha fontossági sorrendet állít, és sorjában valósítja meg terveit, illetve oldja meg a problémáit. Illetve adjon magának elegendő időt a kivitelezéshez, ne siessen el semmit, mert az úgy nem sokat fog érni.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Legyen kicsit óvatosabb, mert valaki a munkahelyén a maga posztjára pályázik, illetve fennáll annak az esélye, hogy megpróbálja ellopni a maga ügyfeleit, esetleg az üzletet, amit maga kötne. Szerencsére még idejében van ahhoz, hogy meghiúsítsa a tervet, de érdemes lenne elbeszélgetnie az illetővel, legalábbis tudja, ki lehet az. Csak beszéljen a lelkére, kérdezze meg mi a gondja Önnel, tudassa vele, hogy szemmel tartja.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Kicsit elbizonytalanodott a céljait illetően. Nem biztos már abban, hogy azzal akar foglalkozni, amit most is csinál, illetve azzal akar-e lenni, akivel éppen van. Meg kellene hoznia néhány döntést, de előbb gondolja át, mit is szeretne igazából és addig ne tegyen semmit. De nem is ajánlatos görcsösen agyalnia a megoldáson, az lenne a legjobb, ha lekötné magát valamivel.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Nem várt segítséget kaphat a munkahelyén. Már maga a tény, hogy valaki átveszi feladatainak egy részét vagy legalábbis besegít, önmagában véve is örömteli. Az már csak a hab a tortán, hogy olyan személy segít, akitől a legkevésbé várná. Közben az is kiderülhet, hogy oktalanul volt annyira goromba, vagy előítéletes a személlyel szemben. Itt a lehetősége, hogy jóvá tegye, és esetleg elmélyítsék kapcsolatukat!

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Felszínre tör egy régi sérelme vagy fájdalma. Talán egy személynek, vagy egy helyzetnek köszönhetően szakad fel a régi seb, ami felett nem tud majd napi rendre térni. Innen is látszik, hogy a legutóbb sem gyógyult be rendesen, tehát most már ne végezzen fél munkát. Ideje megbocsátania annak, aki megbántotta, illetve elengedni a történteket és tovább lépni. Persze ne egy nap alatt várja a csodát.

BAK: (december 22 - január 20.)



Legyen nagy óvatos azzal, hogy milyen módszerekkel próbálja megvalósítani álmait és vágyait. Könnyen megeshet, hogy nem a megfelelő eszközökkel próbálkozik és nemhogy a kívánt célt nem éri el, még bajt is okoz magának. Továbbá bánjon finomabban és megértőbben a környezetével, ami mi felettébb érzékeny lehet, és könnyen összetűzésbe keveredhet velük.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Ma semmi sem állhat az útjába. Eltökélten halad előre, hogy megvalósítsa céljait. Munkahelyén a szorgalma is ki is fizetődik, felkelti felettesei figyelmét és akár hamarosan elő is léptethetik, legalábbis mindenképpen megvan annak az esélye, hogy rövidesen sokra viszi. Ha bármilyen változást szeretne kieszközölni, akkor azt ma kell megtennie, legalábbis az első lépéseket ma érdemes lefektetnie.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Hízelgőnek találhatja, hogy valaki udvarol Önnek a munkahelyén. Ha párban élő, legyen ezzel óvatos, és ne játsszon a tűzzel, mert könnyen megeshet, hogy a könnyű flört fellángolásba megy át és esetleg hirtelen erőteljes érzelmek szabadulnak fel magában az illetővel szemben, akkor aztán pedig megnézheti magát. Arra is ügyeljen ma, hogy ne költsön többet a szükségesnél!

