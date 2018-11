Napi horoszkóp - 2018. november 30.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.11.30 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Egy régi barátságát sikerült felmelegítenie, esetleg egy újat elmélyíteni. Valahol érzi a kapcsolatban a sorsszerűséget, hogy okkal kellett maguknak találkozni. Kölcsönösen képesek egymást motiválni és akár még az is lehet, hogy olyan közös vágyaik vannak, ami hosszú távra is összekötné Önöket, ha közös vállalkozásba kezdenének. Egyelőre minden csak terv, de mindketten nyitottak rá.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ma semmi sem a tervei szerint alakul. Főleg amiatt, mert fáradt, dekoncentrált, és motiválatlan is. Nem sok energiát fektet abba, hogy a munkáját, feladatait maradéktalanul elvégezze, inkább túlélni próbál. Viszont, ha nem hozza a minimumot. akkor hibát-hibára fog halmozni és akkor már nem csak közönyös, de még stresszes is lesz. Úgyhogy bármennyire is nehezére essen, legalább minimális erőfeszítéseket tegyen!

IKREK: (május 21 - június 21.)



Egy kissé türelmetlen lesz ma és emiatt könnyen összekap a szeretteivel, illetve a kollégáival. Főleg a párkapcsolata miatt olyan zaklatott, vagy ha egyedülálló, akkor azért, mert még nincs kedvese. Ugyanakkor ma lesz egy nyugodt pillanata, amikor átgondolja helyzetét és még az is lehet, hogy megvilágosodik a helyzetével kapcsolatban. Érdemes lehet egy barátjához fordulni lelki támaszért, aki segítene magának megoldást találni.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Sikerülhet kedvesével jobban megérteniük egymást az eddigiekhez képest. Végre annyira nyitott lesz az irányába, hogy megérti a mozgatórugóit, hogy mire vágyik, és ezáltal közelebb kerülhet hozzá. Még az is lehet, hogy ma sikerül összeegyeztetniük a jövővel kapcsolatos terveiket. Amennyiben bármiféle kétsége vagy aggálya is volt a párjával kapcsolatban, azzal kapcsolatban ma megnyugvásra lelhet.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Rendkívül szorgosan telik a napja, nem sok ideje jut a pihenésre, viszont így egy eredményes napot tudhat a magáénak. De még így is elég ideje marad arra, hogy azon agyaljon, mit nem ért még el, mi az, ami még nem jött össze ahelyett, hogy azzal foglalkozna, mi mindent ért már el. Pedig ha jobban belegondol, igazán elégedett lehet az életével. Ne hagyja, hogy túlzott maximalizmusa miatt ne tudjon örülni semminek.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ma kiáll valaki mellett, aki bajban van, akivel igazságtalanul bánnak. Talán eleinte fel sem tűnik, mit csinál, annyira ösztönösen cselekszik. Mindenesetre az illető háláját kivívja. Bár talán még nem hiszi, de valójában ez egy szép barátság kezdete is lehet. Ugyanakkor ne feledkezzen meg régi barátairól sem! Van valaki, akivel jó ideje nem beszélt már és az illető meglehetősen elhanyagolva érzi magát.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Ha szeretné, hogy kapcsolata ismét a régi legyen, akkor több bizalmat kellene szavaznia a kedvesének és arra kellene törekednie, hogy jobban bevonja őt az életébe és a mindennapjaiba. Ugyanis érezhetően távolságtartó vele szemben vagy legalábbis közömbös. Ha még fontos Önnek, akkor ezen változtatnia kell és több minőségi időt kellene együtt tölteniük. Kezdjék már ma és ne a holnapra várjanak!

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Túlságosan háborog a lelke és emiatt ma feszült és nyugtalan lehet. Amíg érzelmi káosz van Önben, nem is lelheti meg a békéjét. Tegyen rendet magában, mert addig nem fog tudni tisztán gondolkodni, és ez kellemetlenségeket jelent a munkájában és a magánéletében egyaránt. Talán könnyebb volna, ha valakinek megnyílna és hangosan önthetné ki a szívét. Ne féljen valakiben megbízni!

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Fogalmazzon ma kicsit óvatosan. Önnek néha fel sem tűnik, milyen gúnyos, csipkelődő tud lenni, amivel lazán megbánt másokat. Mint ahogy azzal is, hogy ami magának vicces, nem biztos, hogy másoknak is. Ma a nem megfelelő kommunikációnak köszönhetően komolyan felbosszanthat és megsérthet másokat, amik pedig konfliktusokhoz vezetnének. Inkább előbb gondolkodjon, és aztán beszéljen!

BAK: (december 22 - január 20.)



Olyan érzése van, hogy távol áll a sikertől, attól, hogy ott tartson, ahol tartani szeretne és emiatt ma kedvtelen lehet. Valójában nincs olyan messze, mint hiszi. Nemsokára már meg is tapasztalhatja a sikert. Csak legyen kitartó és türelmes, nehogy a cél előtt dobjon el mindent és adjon fel. Azzal pedig hagyjon fel, hogy mások hol tartanak és mi mindent értek el. Csak magával foglalkozzon!

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Ma rá kell döbbennie arra, mennyire igaz a mondás, hogy ?nem minden arany, ami fénylik?. Valaki olyan dolgot próbál magára sózni, amivel csak rosszul járhat. Legyen óvatos, ha pénzt készül kiadni a kezéből, mert minden esély megvan arra, hogy ma átverik. Akármennyire is biztosnak, ígéretesnek tűnjön a dolog, akkor se kockáztasson, de még csak abban az esetben se, ha ismerőse kínálja fel a lehetőséget.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Elkezdtek kicsúszni a dolgok a kezei közül. Talán túl sokat várt valamivel, vagy pihent, de ma ébred fel az álomvilágból és jön rá, hogy elúszott a feladatokkal vagy, hogy kezd minden szétesni maga körül. Még nem késett le semmit, de ideje lesz összekapnia magát. Csak ügyeljen arra, hogy ne kapkodjon, mert a meggondolatlan sietséggel csak többet árt magának. Gondolkozzon, mielőtt cselekszik!

