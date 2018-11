Napi horoszkóp - 2018. november 29.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.11.29 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Manapság sokkal közelebb érzi magához a családját. Sikerült szorosabbra fűznie a kapcsolatát a szeretteivel, ami nemcsak magának, de nekik is jó. Jóval erősebbnek érzi magát tudva, hogy támogatják és szeretik magát, és hogy ezt a gyakorlatban is tapasztalja. Így egészen megtáltosodik, nem ismer semmilyen akadályt és könnyűszerrel oldja meg a problémáit. Ma eredményes napot tudhat a magáénak.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Úgy veszi észre, hogy egyre többször kérik a tanácsait a szerettei, barátai, de még a kollégái is. Maga persze ennek rendkívül örül, ugyanakkor azt is érzi, hogy ez nagy felelősséggel jár, ezért mindig fontolja meg azt, hogy kinek, mit mond. Azért legyen ezzel óvatos, jusson magára és a saját gondjaira is elég idő, mert annak nincs sok értelme, hogy amíg másokéval foglalkozik, maga elúszik a temérdek probléma között.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Mágnesként vonzza magához az ellenkező nemet. Ez persze magának rendkívül hízelgő. Ugyanakkor, ha Ön párban élő, akkor ebből adódhatnak kellemetlenségei, mert párja rosszul viselheti, még akkor is, ha ezt nem mondja. Figyeljen oda erre, hogy véletlenül se akarja őt féltékennyé tenni, mert abból csak konfliktus születhet, és komoly gondjai adódhatnak belőle. De egyedülállóként is tudassa másokkal, hol van az a bizonyos határ.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Újra előtérbe kerülhet egy régi vágya. Érdemes lenne elgondolkodnia azon, hogy milyen lehetőségei vannak arra, hogy esetleg most megvalósíthassa őket. Érdemes lehet hangosan gondolkodnia, mert hasznos tanácsot kaphat másoktól, vagy akár partnerre is lelhet valakiben, aki szívesen segít Önnek és akár betársul. Még akár a jövőjét is megalapozhatja vele és anyagai helyzetén is javíthat!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Jobb, ha nem ma akar meghozni a szerelmi életével kapcsolatos döntéseket. Inkább halassza el őket, akár párban élő, akár egyedülálló. Hirtelen felindultságában vagy egyszerűen csak mert nem lát tisztán, rossz döntéseket hozhat és később nem tudja már visszacsinálni őket. Terelje el a figyelmét ma a szerelmi életéről, és foglalkozzon régi kedvteléseivel, amikre rég nem jutott már ideje.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Lehetősége adódik arra, hogy javítson az anyagai helyzetén, sőt, akár arra is, hogy megvalósítsa az álmát. Ez lehet, hogy munkahelyváltással jár, vagy esetleg beindíthatja végre a saját vállalkozását. De bármennyire is ígéretesnek tűnjön az adott lehetőség, azért gondolja át, nehogy hirtelen felindulásból rábólintson, és később jöjjenek elő a kétségei. Ráadásul nem árthat, ha szeretteivel is átbeszéli a lehetőségeit.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Kétszer is gondolja, hogy biztos tudni szeretne-e valamit. Biztos akarja-e hallani a választ, az információt. Ne később gondolja meg magát, hogy mégsem kellett volna, pláne akkor, ha nem tudja elfogadni az igazságot, a tényeket, bárhogy is legyen. Vagyis emiatt ne haragudjon meg arra, aki felel Önnek a kérdésére. Vagy ha egy fájó titkot tud meg, akkor is csak magát okolhatja azért, mert kinyomozta.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Nem bölcs dolog, hogy titkolni próbálja az érzéseit. Nem csak mások, hanem önmaga előtt is. Nem szerencsés folyamatosan titkolóznia és megerőszakolnia magát. Bármilyen lelki gondja is legyen, nézzen vele szembe és ne próbálja a szőnyeg alá söpörni. Még ha attól is fél, hogy mások sajnálni fogják érte, akkor is becsapja őket azzal, hogy nem őszinte velük. Jobban meg kellene bíznia a szeretteiben és legyen őszinte önmagával is!

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Valaki a környezetében azt szeretné, ha Ön döntene helyette. Semmiképpen se tegyen eleget a kérésnek. Lehet, hogy veszélytelennek tűnik, és csak segíteni szeretne az illetőnek, de mégiscsak rosszul jönne ki belőle. Gondoljon arra, ha rosszul sül el a dolog, egész életében hallgathatja, hogy a maga hibája miatt, mindegy mit mond. Ne kockáztasson. Inkább most sértődjön meg a személy, mintsem később vesszenek össze!

BAK: (december 22 - január 20.)



Túl sokat vár el magától. Napokon belül szeretne áttörést elérni az élet minden területén. De bármennyire is igyekszik és akármennyire is nagy teherbírású, ennyi mindennel maga sem képes megküzdeni, illetve maradéktalanul teljesíteni. Jobban tenné, ha csak egy-egy területre összpontosítana és úgy legalább célzottan és hamarabb is érhetne el fejlődést, mintsem szétszórva az energiáit és a figyelmét.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Megszállottan hajt előre és már-már görcsösen próbál sikereket elérni a karrierjében. Amit a fejébe vesz, azt véghez is akarja vinni és lazán képes elsöpörni azokat az útjából, akik nem csatlakoznak magához. Ezzel legyen óvatos, mert alapvetően kedvelik magát a munkahelyén, de ha túlzásokba esik vagy gorombán viselkedik, elveszítheti kollégái szeretetét, ami hosszú távon előnytelennek bizonyulna.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Néha kissé meggondolatlanul ugrik bele a dolgokba. Át se gondolja igazán a lehetséges következményeket, csak cselekszik. Pedig muszáj lenne lelassítani, úgy elkerülhetné az esetleges kellemetlenségeket. Ezzel most főleg a szerelmi életében okozhat magának nehézségeket. Ráadásul ma lehetősége adódik arra, hogy pontot tegyen egy régóta húzódó ügyre, illetve problémára.

