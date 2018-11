Napi horoszkóp - 2018. november 28.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.11.28 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Túlságosan érzékeny, szélsőséges lehet ma és ezzel nehezen birkózik meg a környezete. Ne várja, hogy minden fenntartás nélkül elfogadják a maga viselkedését. Ha már nem tud uralkodni magán és a hangulatán, inkább ne mondjon semmit vagy kerülje el őket, ugyanis jó esély van arra, hogy összerúgja valakivel a port, miután ellenállhatatlan vágyat érez arra, hogy levezesse valakin a feszültségét.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nem az a baj, hogy álmodozik, hanem az, hogy nem bírja kontrollálni a fantáziavilágát és hajlamos összecserélni a valósággal. Márpedig ez rosszul sülhet a párkapcsolatában és a munkahelyén egyaránt. Ne találjon ki olyan szerepeket a kedvesének, amiknek tud eleget tenni, ahogy a munkahelyén se várja, hogy varázsütésszerűen megoldódnak a problémák. Mindenért tennie kell.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Valamivel kapcsolatban azt érzi, nem bírja, feladja. Talán azt, hogy erőfeszítéseket tegyen álmai megvalósítása felé, vagy megkapja a vágyott előléptetést. Esetleg a párkapcsolatában érzi azt, hogy nincs értelme tovább küzdenie. Ne hozzon elhamarkodott döntéseket, érdemes még egy kicsit várnia, nehogy pont a cél előtt adja fel. Sokat segíthet az, ha valamiből vagy valakitől sikerül egy kis motivációt merítenie.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ma különösen hatékony és kreatív lesz. Minden, amit mára tervezett, sikeresen megvalósít. Töretlenül halad előre és olyan problémákkal is megbirkózik, amikről máskor azt feltételezte volna, hogy nem képes rá. Teljesítményével nem csak önmagát, de környezetét is sikerül meglepnie. Ráadásul valaki olyan szeretne ma Önnel barátkozni, akivel kapcsolatban abban a hitben volt, hogy lenézi magát.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Valaki nemrégiben megbántotta, esetleg kudarc vagy fájdalom érte, és még mindig nem sikerült belőle magához térnie. Azóta valahogy bizalmatlan lett, motiválatlan és semmihez sincs kedve. A legjobb, amit tehet, hogy időt ad magának, de ez nem jelenti azt, hogy el kellene vesznie az önsajnálat mélységeiben. Inkább foglalja le magát valamivel és ne eméssze magát. Támaszkodjon azokra, akiktől most pozitivitást kaphat!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ha megakarja oldani párkapcsolati problémáit, ahhoz sokkal megértőbbnek és diplomatikusabbnak kellene lennie. Ne a saját igazát akarja hangoztatni, hanem igyekezzen megérteni kedvesét. Már egy kis szeretettel és békés szándékkal is elérhetné, hogy helyrebillenjen a kapcsolatuk. De ezt másutt is megtehetné, akikkel manapság feszült volt a viszonya, ne mindig azt várja, hogy ők kezdeményezzék a békekötést.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Fel kell készülnie arra, hogy nem mindenki ért ma Önnel egyet, illetve nem mindenki fogja támogatni ötlete megvalósításában, főleg azok, akiktől a leginkább várná, hogy segítenek Önnek. Emiatt nem érdemes rájuk megharagudnia, csak fogadja el, hogy nem látnak benne fantáziát, vagy egyszerűen nem éreznek hozzá affinitást. Elvégre maga sem tesz olyat, amiben nem hisz vagy rossz ötletnek tart.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Karrierje egyre jobban alakul és érezhetően nagy becsben tartják magát. Még az is lehet, hogy közelebbi kapcsolatot sikerül kialakítania egyes kollégáival vagy a főnökeivel. Azért ne feledkezzen meg arról, hogy bármennyire is kedvesen magával, nem árt megtartani egy bizonyos tisztes távolságot, így elkerülheti, hogy később összetűzzenek. A munkahelyükön mindenképpen őrizzék meg a szerepeiket!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Sikerül megoldania egy régóta húzódó vitás kérdést, legalábbis, ha nem próbál elmenekülni előle, mert ha azt teszi, később már nem biztos, hogy képes lesz orvosolni a problémát. Ugyanakkor el kellene fogadnia, hogy nem lehet mindenben magának igaza. Nagy segítség lenne ez magának a jövőre nézve, a munkahelyi kapcsolatai és a szerelmi élete is javulásnak indulna, ha ezzel szembe tudna nézni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)



Egyre növekszik az önbizalma és ezt a környezete is látja, tapasztalja. Mindenhonnan pozitív visszacsatolásokat kap. Az egyedülállóknak jó esélyük van arra, hogy hódítsanak, de minimum könnyű flörtben legyen ma részük. Azért ügyeljen arra, hogy ne essen át a ló túloldalára, mert az nem lesz túl szimpatikus a környezetének, ha már inkább az egocentrikusság felé hajlik.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Ma olyan érzése van, hogy életének egy bizonyos része, kezd teljesen káoszba fulladni. De nincs oka aggódnia miatta, mert ha még be is következik, amitől annyira tart, utána minden rendbe fog jönni. Bár ezt persze most nem látja, nehezen is hiszi el, de kedvező fordulatot fognak venni a dolgok és még valami ennél is jobb dologban lesz része. Ha ez megnyugtatja, a szerencse maga mellé fog állni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)



Örökösen a családja miatt aggódik és próbál mindent elkövetni annak érdekében, hogy őket biztonságban és rendben tudja. Túlságosan érzékenyen reagál minden velük kapcsolatos dologra. Szép, hogy próbál nekik állandóan segíteni, de maga is emberből van és akadnak korlátai. Értse meg, hogy nem az Ön dolga az életüket helyrehozni vagy helyettük élni, ne vegye el tőlük a tapasztalatot.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc