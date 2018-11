Napi horoszkóp - 2018. november 27.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.11.27 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Használja a napot arra, hogy helyreállítsa az önbizalmát. Nem lesz egyszerű, de érdemes erőfeszítéseket tennie annak érdekében, vagyis merjen a saját kedvében járni és használjon pozitív megerősítéseket. Ha valaki megdicséri, ne legyen vele elutasító, hanem fogadja el a bókot. Fogadja el, hogy nem lehet mindig mindenben igaza, hogy néha tévedhet, és tanuljon a hibáiból, ahogy a kudarcélményeiből is.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Kellemetlenség érheti, méghozzá olyan, amivel egyáltalán nem számolt. Éppen ezért ma jobb, ha nem sző nagyratörő terveket és rugalmasan áll a napjához, mivel a kellemetlenség megrendítheti és utána nem sok mindenhez lesz kedve. Érdemes szeretteire, barátaira támaszkodnia, akik átsegítik magát a nehezén. Ne játssza meg, hogy milyen erős és egyáltalán nem bántja, mert azzal csak becsapja magát.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Mindenben csak kételkedik. A barátaiban, a párjában, hogy megbízhat bennük, nem verik-e át. Bizonytalan a saját képességeit illetően, de még a terveit is megkérdőjelezi. Aggodalmaskodása bizonytalansága odáig fajulhat, hogy összeveszik másokkal, aminek rossz vége lehet. A legjobb lenne, ha nem tenne, és nem mondana semmit, csak átvészelné ezt a napot. Holnap már tisztábban fog látni!

RÁK: (június 22 - július 22.)



Többet kellene törődnie a szeretteivel. Ne legyen velük olyan távolságtartó, merjen beszélni az érzéseiről, gondolatairól és terveiről. Ha attól fél, hogy kinevetik, akkor mondja meg őszintén, hogy mi bántja. De kinevetni biztos nem fogják, és akár megértő fülekre találhatna, akik esetleg tudnának magának segíteni, akár néhány jó tanáccsal. Különben is, ki másra kellene számítania, ha nem a szeretteire?

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Egész nap csak pörög-forog, megállíthatatlanul halad előre. Több dolgot is csinál egyszerre, mégsem zavarodik nap. Kifejezetten eredmény nap lesz ez a mai és sokan fognak a csodájára járni, honnan van ennyi energiája, és hogy képes ennyi mindent elvégezni. Színes és izgalmas nap lesz ez a mai, új élmények is várnak Önre, mivel új területen is kipróbálhatja magát. Az is pozitívan a hat a hangulatára, hogy jó híreket hall!

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Végre sikerülhet a kedvesével kompromisszumot kötnie, ami által régóta húzódó problémákat oldhatnak meg. Mindenképpen javulás veszi kezdetét a mai napon, hála annak, hogy Ön megértő és képes őszintén beszélni a kedvesével. Az egyedülállók szerelmi életében is kedvező változások várhatók, ma megismerkedhetnek valakivel, akiben látnak annyi fantáziát, hogy esélyt adjanak az illetőnek.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Szörnyen kaotikusnak találja az életét. Úgy érzi, mindenütt csak a baj van és képtelen egyedül megbirkózni a magára váró nehézségekkel. Ma semmiképpen se hozzon döntéseket, mert nem képes tisztán látni. A legjobb volna, ha segítséget kérne szeretteitől, forduljon bizalmasához, aki legalább megnyugtathatja. Véletlenül úgy akarja megoldani a problémáit, hogy esztelen költekezésbe vagy önromboló tevékenységbe kezd.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Rengeteg vasat tart manapság a tűzben és már kezdi elveszíteni a fonalat. Bölcs dolog lenne, ha legalább egy-kettőt elengedne, nélkülük is jól fog állni a szénája. A túl sok munka és feladat már egészen összezavarja, leterheli és a minőség rovására fog menni. Ennyi mindent már Ön sem képes az irányítani, illetve ellenőrzése alatt tartani. Nehéz döntés lesz, de ezt kívánja az érdeke és az egészsége is.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Hajlamos a kishitűségre, pedig óriási erők és különleges képességek nyugszanak Önben. Csak észre kellene vennie és használnia őket. Lehet, hogy mostanában mások kritikája megtépázta az önbizalmát, de ideje lenne talpra állnia és megerősödnie, máskülönben le fog maradni a jobbnál jobb lehetőségekről. Bízzon magában úgy, ahogy régen! Már ma rá fog csodálkozni saját magára és megbizonyosodhat afelől, hogy nagyon is tud!

BAK: (december 22 - január 20.)



Nem várhatók ma nehézségek, konfliktusok. Mindenkivel megtalálja a közös hangot. A kérdés az, hogy azért, mert mások inkább már nem is akarnak szóba elegyedni Önnel, csak mindenre rábólintanak vagy azért, mert valóban ekkora az összhang Önök között? Érdemes lenne megvizsgálnia a kapcsolatait, mert talán fel sem tűnik Önnek, hogy egyesek lemondtak Önről vagy falat húztak maguk köré.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Rá kell döbbennie, hogy szerelmes. Beleszeretett valakibe, akibe nem kellett volna, vagy nem is akart. Mivel a dolog megtörtént, azt kellene eldöntenie, mihez kezd, ám az lenne legegyszerűbb, ha megvallaná az illetőnek az érzéseit. Ugyanakkor, ha párban élő, akkor ebből komoly gondjai adódhatnak. Mérlegelje, hogy mi vagy ki a fontosabb Önnek, de addig semmit se tegyen, amíg nem választ!

HALAK: (február 19 - március 20.)



Fogja vissza kicsit magát, mert hajlamos többet költeni annál, mint tehetné. Vegye észre, hogy ez egy pótcselekvés a maga részéről, mert így akar egy kis szeretetet, illetve örömöt vásárolni magának. Pedig kétségkívül ma is sikeres napot tudhat a magáénak, de úgy érzi, nem az egész semmit, ha senki sem dicséri meg. Be kell látnia, hogy ez így butaság, mert önmagának kellene megfelelnie, nem másoknak.

