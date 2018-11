Napi horoszkóp - 2018. november 26.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.11.26 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Végre nyugodt, békés napja lehetne, mikor nincs annyi feladata, lehetősége lenne pihenni, de a családja mindig megtalálja valamivel. Önt veszik elő, ha elszeretnének menni valahova, ha gondjuk van, ha tanácsra van szükségük. Ez persze fel is bosszantja, hogy azt érzi, szándékosan nem hagyják kicsit nyugton. Nehogy azt higgye így van, egyszerűen csak szükségük van Önre. Próbálja megértetni velük, hogy ma egy kis nyugalomra vágyik.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Kifejezetten álmodozós napja van. Ma szívesen ücsörög, fekszik, nem csinál semmit, csak vágyakozik. Beéri azzal, ha a kertben pihenhet vagy a szeretteit figyelheti. Egészen megszállja a nyugalom, és nem is vágyik másra, minthogy csendben és békességben teljen a napjai. Szeretteivel szavak nélkül is tökéletesen tudják éreztetni, hogy mennyire szeretik egymást és most nagy szüksége van a szeretetükre.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Nyugodt és kiegyensúlyozott napja van, amit szeretteivel tölthet. Most sokkal jobban szükségük van egymásra, mint azt gondolná, mert sok mindenben meg kell erősíteniük egymást. Egyesekkel már régen is találkozott, rengeteg mindenről kell beszélniük. Nap végén úgy érezheti, hatalmas erőt kapott ahhoz, hogy folytassa a mindennapjait, hogy erőt vegyen magán és megoldja gondjait.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ahelyett, hogy a szőnyeg alá söpörné a feladatait, meg a házi teendőket, amik a körmére égtek, inkább veselkedjen nekik mielőbb és tudja le őket! Ha kell, kérjen egy kis segítséget hozzájuk. De semmiképpen se halassza tovább, mert egyre jobban a fejére fognak nőni a megoldatlan problémák és el nem végzett teendők. Ráadásul, amibe ma belekezd, azt sikerrel is fejezheti be!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Az anyagi gondjai miatt teljesen maga alatt van. Abszolút sötéten látja a helyzetét és egyre nehezebben bízik abban, hogy megoldódnak a gondjai. Pedig akármennyire is kilátástalannak tűnjön a helyzete, nincs miért aggódnia, mert igenis megfognak oldódni a gondjai, és ebben magának is hinnie kell. De azzal nem lesz előrébb, ha rágörcsöl a problémára. Engedje el, élvezze a hétvégéjét és lazítson!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Olyan érzése van, bármennyire is próbál haladni a teendőivel, sehogy se akarnak elfogyni. Talán csak nem a jó módszerekkel igyekszik túlesni rajtuk. Bár minél kedvtelenebbül áll hozzá, annál lassabban is fog haladni. Próbáljon kicsit pozitívabban állni a teendőihez! Már csak azért sem ártana, mert ma kissé türelmetlen lesz, könnyen felkapja a vizet és olyankor szokott a szerettein csattani az ostor.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ma nem minden alakul úgy, ahogy tervezte. Éppen ezért tartsa észben, hogy mindig van másik lehetőség, megoldás, út, csak meg kell keresnie. Arra is gondolhat, hogy nem véletlenül alakulnak a dolgok úgy, ahogy. Talán így hosszú távon sokkal jobb dolog történik majd Önnel. Ne ellenkezzen, inkább ússzon együtt az árral és megfogja látni, hogy kellemesek élmények is fogják érni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Csendes, békés nap vár magára és kedvesére. Végre sikerül egy nyugodt napot együtt tölteniük. Fel is élénkül a szerelmi életük és ennek jótékony hatása az ágyban is érezhető lesz. Mindjárt neki is állnak terveket szövögetni és megfogadják, több időt szánnak majd egymásra, illetve több új dolgot próbálnak ki. Csak aztán ügyeljenek arra, hogy ne csak álmodozzanak ezekről, hanem meg is valósítsák!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Ne próbálja meg más nyakába sózni azokat a feladatokat, kötelezettségeket, amik a maga dolga lennének. Egyrészt azért, mert ezeket csak Ön tudja igazán jól megoldani. Másfelől azért, mert szerettei, barátai észre fogják venni miben mesterkedik és komolyan megharagudhatnak magára. Nekik is van elég dolguk, ne legyen olyan kényelmes, hogy inkább másokat terhel.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Tökéletes nap ez a tanulásra. Bármilyen új ismeretet is szeretne elsajátítani, azt könnyedén megteheti. De az is lehet, hogy ma talál magának egy új elfoglaltságot, valamilyen hobbit és az ad magának új motivációt a mindennapokban. Használja ki, hogy ma nem zaklatják és van ideje végre azt csinálni, amihez igazán kedve van. Például a művészlelkűek ma valami rendkívülit alkothatnak.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)



Legyen óvatos azzal, hogy túl sok szívességet kér vagy pedig túl sok mindent fogad el, legyen az segítség, pénz, akármi. Lehet, hogy az illető azt mondja szívesen adja, nem kér cserébe semmit, de azért nem árt, ha valamiféleképpen viszonozza, nehogy később mégis a maga szemére vessék, hogy hálátlan volt. Legalább ajánlja fel a segítségét, de törekedjen arra, hogy egálban legyenek.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Ma pont olyantól kap egy jó tanácsot vagy siet a segítségére, akitől a legkevésbé várta volna. Ne legyenek ezzel kapcsolatban előítéletei, hanem örüljön neki és ne legyen túl büszke ahhoz, hogy elfogadja a segítséget. Több tekintetben is kellemesen fog csalódni az illetőben, mert az is lehet, hogy ő mindig is barátként vagy akár annál többként gondolt magára, és egyedül Ön volt vele távolságtartó.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp