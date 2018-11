Napi horoszkóp - 2018. november 25.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.11.25 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Jobb, ha tudja, ma csak az őszinte megoldások játszanak. Vagyis ne próbálja meg szeretteit, illetve kedvesét befolyásolni és rávenni valami olyanra, amitől tudja, hogy nem szeretné. Ma rosszul sülhet el, ha trükközni próbál. Inkább legyen egyenes és mondja el párjának, mit szeretne. De nem árt, ha az okoskodást is kerüli és azt, hogy megpróbálja meggyőzni valamiről. Ne legyen olyan erőszakos!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ma mindenbe és mindenkibe beleköt. Nem bírja magában tartani, hogy mivel elégedetlen, hogy maga szerint szerettei mit nem csinálnak jól. Úgy érzi, semmit sem bízhat rájuk, és hogy csak a baj van velük, képes ennek hangot adni és összeveszni velük. Később persze bocsánatot kér, de addigra már lehet, hogy letelt a napjuk, méghozzá fasírtban. Előzze meg a bajt és próbáljon kicsit elnézőbb lenni másokkal.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ha elhívják bulizni, szórakozni, de legalábbis egy barátja elcsalná magához, ne mondjon rá nemet. Merjen igent mondani és mozduljon ki végre otthonról! Jót fog tenni magának a változatosság, mindennek a tetejében kellemes élmények érhetik. Az egyedülállók akár meg is ismerkedhetnek valakivel. Mindenképpen megéri ma kikapcsolódnia, ne csak munkából álljon az élete!

RÁK: (június 22 - július 22.)



Egy barátjáról vagy szerettéről hajlamos azt feltételezni, hogy rosszat akar Önnek, esetleg irigy magára. Pedig az igazság az, hogy jót szeretne magának segíteni. Igazából más oka vannak, amiért rosszal feltételez róla. Talán mégsem biztos a tervében vagy magában. Vizsgálja meg érzéseit, hogy ne a barátságuk lássa kárát az Ön félelmeinek. Különben is, ma ismét bizonyítani fogja barátja, hogy számíthat rá.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Sikerül a szeretteivel, esetleg a párjával egy kellemes napot eltölteni. Ma senki sem háborgatja magukat, nem adódnak kellemetlenségek, nyugodt és kielégítő napban lesz részük. Már rég érezte magát ennyire nyugodtnak és a párok régen érezték magukat ennyire közel egymáshoz. A családoknak és a szerelmeseknek egyaránt jót fog tenni az együtt töltött idő. Még esetleg korábbi nézeteltéréseiket is sikerül rendezniük.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Túlságosan arra koncentrál, hogy ma mindent elintézzen, minden munkát, feladatot letudjon és készen áll arra, hogy beáldozza az egész napját. Nehogy azt higgye, hogy akkor holnap egész nap lazíthatna, hiszen közbejöhet valami, legfőképpen maga találhat ki újabb megoldandó feladatokat. Éppen ezért úgy szervezze napját, hogy mára is jusson szabadidő és tudjon kicsit lazítani.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Ma eluralkodhat magán a kétségbeesés érzete. Komoly családi problémák, nehézségek adódhatnak, konfliktusba keveredhet a szeretteivel. Ahelyett, hogy a megoldáson gondolkodnának, inkább marják egymást. Legalább maga törekedjen a kompromisszumkötésre, a békességre és ne essen kétségbe. Nem olyan sötét a helyzetük, mint amilyennek látszik, de tény és való, lesz munkájuk bőven.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Erőt vehet magán a féltékenységi láz, aminek következtében meggondolatlan lépésekre szánja magát. Képes a párja után kutatni, ellenőrizgetni őt és valószínűleg nem jól csinálja majd, mert kedvese is rájön. Ráadásul még olyan dolgokat is megpróbál ráerőszakolni, amit nem szeretne, vagyis biztos lehet abban, hogy összerúgják a port. Ha nem változtat a viselkedésén, azt komolyan megsínyli a kapcsolatuk.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Kedvezően alakul az anyagi és a családi helyzete, minden a terv szerint halad, de legalábbis úgy, hogy elégedett lehet vele. Ma már eltölti magát a megelégedés, hogy rendbe tudhatja anyagi helyzetét és szerelmi életét is. Engedjen meg magának egy kis pihenést, lazítson, ne keressen megoldandó problémákat. Élvezze ki a napot, amit családjával tölthet, beszélgessen velük, mert sok új dolgot tudhat meg tőlük!

BAK: (december 22 - január 20.)



Óvatosan fejezze ki a véleményét. Hajlamos lehet arra, hogy túl nyersen fogalmazzon, amivel megbánthatja szeretteit. Lehet, hogy egyesek kimondottan kikérik a véleményét, de akkor sem mindegy, hogyan tálalja. Nem érdemes feleslegesen összevesznie szeretteivel. Ha valóban segíteni akar, sokkal célravezetőbb lehet, ha egyenesen, de mégsem túl durván közli a gondolatait. Legyen egy kicsit együttérzőbb!

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Ma valaki megpróbál rávilágítani arra, mi nem működik a kapcsolatában. Persze Önnek rosszul esik, már csak azért is, mert valahol maga is tudja, hogy így van és tisztában van az igazsággal. Ezért ne az illetőre haragudjon, amiért csak megerősíti magát. Különben is, csak jót akar magának. Ugyanakkor ettől függetlenül egyik barátjában sajnos csalódni fog és el is gondolkozik azon, érdemes-e tovább fenntartaniuk a barátságukat.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Ne vigye túlzásba az okoskodást, főleg úgy, ha szerettei még csak nem is kérnek belőle. Ma előszeretettel mondja meg másoknak a véleményét, tanácsokat osztogat, felvázolja, mit kellene tenniük. Tudják, hogy csak segíteni akar, de attól még őket bántja, hogy nem bízik bennük vagy, hogy megpróbál beleavatkozni az életükbe. Hagyjon nekik több teret és akkor segítsen nekik, ha ők kérik magát!

