Napi horoszkóp - 2018. november 24.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.11.24 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ma valahogy mindenben a rosszat látja. Csak azt veszi észre, mi nem sikerül, mi nem jött össze, mit hibázott és hogy mások mit hibáztak, ugyanis az egész környezetében csak a rosszat veszi észre. Így nem meglepő, ha egésznap maga alatt van, meglehetősen depressziós a hangulata. Pedig érik kellemes dolgok is, csak éppen nem tűnik fel magának, hogy mások szeretettel és kedvességgel közelítenek magához.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Kellemetlen helyzetbe kerülhet, méghozzá olyanba, amikor segítséget kell kérnie. Mégis vonakodik megtenni, mert szégyelli, hogy gondjai vannak. Ne hagyja, hogy a büszkeség vagy a szégyenérzet visszatartsa, mikor komolyan szüksége lenne a segítségre. Győzze le rossz érzéseit és forduljon szeretteihez, akikre számíthat, máskülönben még nagyobb bajba keveredhet. Ne feledje, ez nem a gyengeség jele!

IKREK: (május 21 - június 21.)



Elbizonytalanodik azzal kapcsolatban, hogy jó úton jár-e vagy sem. Nem biztos magában, sem abban, hogy biztos azzal akar-e foglalkozni, amivel. Sőt, egyes Ikrek a kapcsolatukkal szemben is elbizonytalanodnak. Nem baj, ha kérdései vannak és szeretne biztosra menni, találjon módot arra, hogy megkapja a válaszokat, amik megnyugtatnák. Beszéljen hangosan a gondjairól és érzéseiről kedvesével.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Mindenképpen kerülje el, hogy belerángassák ma egy felesleges, értelmetlen vitába. Még azt se hagyja, hogy bírónak kérjék fel egy perpatvarban. Nem gondolná, de minden esélye meg van annak, hogy Ön kerülne ki rosszul ezekből a helyzetekből. Ráadásul megromolhat a kapcsolata a vita részvevőivel, még akkor is, ha most nagyon jóban vannak. Inkább ne kockáztasson, és ne foglalkozzon azzal, hogy mit gondolnak emiatt majd Önről!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ma meghívást kaphat valakitől, amit kár lenne elutasítania, akár randevú legyen, akár társasági összejövetel vagy szimpla baráti találkozó. Mindenképpen érdemes megjelennie rajta, mert kellemes élmények érhetik! Randevú esetén megismerkedhet valakivel, akivel komolyabb kapcsolatot is eltudna képzelni, minden más esetben akár olyan munka ajánlatot vagy lehetőséget kaphat, amivel közelebb kerülhet céljai eléréséhez.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Meglehetősen erőszakosan viselkedik ma. Nem tűr ellentmondást, képtelen elfogadni, ha nem értenek Önnel egyet, nemet mondanak valamire és akár meg is próbálja kényszeríteni az embereket arra, hogy azt tegyék, amit maga akar. Jobb, ha tudja, hogy ezekből a helyzetekből maga jöhet ki vesztesen. Komoly konfliktusokba keveredhet és kockára teheti a barátságait vagy a jó munkahelyi viszonyait.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Ma főleg aggodalmaskodással telik a napja. Aggódik egyes szerettei egészsége és a saját helyzete miatt is. Túlságosan rá van görcsölve arra, hogy megoldásokat találjon. Pedig pont azt kellene tennie, hogy félreteszi aggodalmait, lehetőség szerint kikapcsolódik és megfogta találni a választ, illetve a módját annak, mivel javíthatna saját helyzetén vagy akár a másén. Máskülönben napvégére teljesen kikészül idegileg.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Környezete ma megtalálhatja magát ügyes-bajos gondjaival. Mindenki megakarja osztani Önnel a gondjait, a magánéleti problémáit, mert együttérzésre és esetleg tanácsra számítanak Öntől. Magától függ, hogy mennyi engedi őket közel. Ha úgy érzi, van rájuk ideje, energiája és nem megy semminek a rovására, akkor persze, foglalkozzon velük és segítsen nekik, amennyire tud.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Vannak bizonyos dolgok, amik nem tűrnek halasztást. Ideje lenne elővennie őket és foglalkoznia velük. Minél tovább halogatja egyes problémáinak a megoldását, annál biztosabb, hogy komolyabb gondjai lesznek belőle. Ne próbálja azzal elodázni, hogy másoknak segít. Most először a saját háza tájékán söprögessen. Ha úgy gondolja, nem tud egyedül megbirkózni a gondjaival, akkor kérjen hozzájuk segítséget.

BAK: (december 22 - január 20.)



Ne mondjon igent olyanra, amire valójában nem szeretne, mert csak szenvedni fog. Nem éri meg ilyen alapon szívességet tenni vagy plusz munkát vállalni. Gondolja át kétszer is, mire készül rábólintani. Környezete is megfogja érteni, már csak azért is, mert így is van elég dolga, problémája, amikkel foglalkoznia kellene. Ugyanakkor figyeljen oda arra is, mire és mennyit költ, mert hajlamos lehet ma túlzásba vinni a költekezést!

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Ma minden úgy alakul, ahogy tervezte és rengeteget fog dolgozni. Bár nem lesz egy percnyi ideje se arra, hogy megálljon, de mégis eredményes napot tudhat a magáénak. Most a sok feladat egyáltalán nem fárasztja, vagy zavarja, inkább motiválja, feltüzeli, mert tudja, hogy meg lesz az eredménye és nem marad el a siker vagy a dicséret. Még mások megsegítésére is jut ideje, vagyis ma egyszerűen túlszárnyalja magát.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Békés nap elé néz, amikor harmóniában van magával. Nem sajnálja magától a finom falatokat, az új ruhát, semmit, és szeretteitől sem. Ma igyekszik a sajátja és mások kedvében is járni, miközben élvezi az életét. Vidám hangulatban van és képes jókedvét a környezetére is ráragasztani. Ne hagyja, hogy esetleg egyesek lelkiismeret-furdalást keltsenek Önben, hogy miért nem inkább a gondjai megoldásával foglalkozik. Tudja, hogy csak irigyek!

