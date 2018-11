Napi horoszkóp - 2018. november 23.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.11.23 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Környezete óva inti attól, hogy valamilyen meggondolatlanságot kövessen el, hirtelen felindulásból hozzon meg egy döntést, de Ön nem hallgat senkire, csak a saját feje után megy. Azt hiszi, hogy csak irigyek Önre és rosszindulatból akarják lebeszélni magát, pedig az igazság az, hogy egyszerűen másképp látják a dolgot, mint Ön és egyáltalán nem olyan rosszul. Érdemes lenne ezt hideg fejjel átgondolnia.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Rendkívül tevékeny lesz a mai napon, nem is lehet Önt követni, olyan elképesztő tempóban halad. Fáradhatatlanul végzi feladatát, küzd meg a váratlan nehézségekkel és gondokkal, de most ezek nem elveszik a kedvét meg az energiáját, hanem inkább termelik. Még munkaidő után is fel lesz spanolva, ezért marad elég ereje arra, hogy barátaival is találkozzon vagy otthon foglalatoskodjon valamivel.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ma kifejezetten nosztalgikus hangulatban lesz. Egyre csak a múltján mereng, hogy szeretne oda visszamenni. Hiányolja egyes barátait vagy éppenséggel a volt kedvesét. Ám amíg a múltban időzik, nem halad a jelenben és nem veszi észre, mi mindenről marad le. Az igazság az, hogy elégedetlen a jelenével és emiatt szeretne elfutni előle. Jobban tenné, ha szembenézne a valósággal, mert csak úgy változtathat a helyzetén.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Végre megkapja azt az üzenetet, választ, amire annyira várt. Mindjárt fel is lélegzik majd és sokkal pozitívabban látja a világot. Ossza meg szeretteivel is az örömét és ünnepeljenek, hiszen megérdemli! Viszont arról se feledkezzen meg, hogy valaki meg Öntől vár választ vagy valamiféle segítséget, tanácsot. Mielőtt bármit is válaszolna, gondolja át alaposan és mérlegelje a lehetséges következményeket!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Gondjai adódhatnak a szervezéssel. Minél előbb leakar tudni bizonyos dolgokat, ezért sokat is vállal és nem a helyes, megfelelős sorrendben kezdi el megoldani a problémákat, illetve elvégezni a feladatokat. Ráadásul nem is számol bizonyos tényezőkkel, így szinte garantált a csúszás. Például mások is keresztbe tehetnek Önnek akaratukon kívül. Mindebből pedig az következik, hogy hiába szervezte meg a napját, mert borult minden.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Lenne még mit tanulnia azzal kapcsolatban, hogyan kellene megoldania egyes problémáit, vagy miként érhetné el, hogy környezete jobban megkedvelje. Vegye példának azokat a kollégáikat, barátait, akik sikeresek, népszerűek, és akik hatásosan oldják meg a nehézségeiket. Irigykedés helyett, inkább vegyen példát róluk, még csak nem is kell ezt a tudtukra adnia, ha merő büszkeségből nem akarna okulni.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Nem mer hangot adni a valódi vágyainak. Nem meri kedvese előtt felfedni, hogy mire vágyik igazán és emiatt boldogtalan. Mint ahogy a jogos fizetésemelést, a túlóráért járó díjat sem meri elkérni, pedig megdolgozott érte. Manapság inkább némán szenved és megalkuszik. Így viszont ne is várjon pozitív változást! Ha szeretne valamit, ahhoz bizony ki kell nyitnia a száját és akkor jó eséllyel meg is kapja, amire vágyik!

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Bölcsen tenné, ha jobban odafigyelne arra, kinek, mit mond, mert saját magának okozhat kellemetlenséget. Nem csak összezavarhatja, megtévesztheti az embereket, de még rossz információkat is adhat tovább. Ez lehet az egyik gond, a másik pedig az, hogy túl őszintén, nyersen fogalmaz, és nem veszi észre, mennyire megbánt vele másokat. Ha nem akar mindenkit magára haragítani, gondolkodjon, mielőtt beszél!

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Bármit vagy bárkit keressen, azt ma megtalálhatja. Egy remek álláslehetőséget, vagy azt, mivel kellene foglalkoznia, merre kellene mennie. Ugyanígy igaz arra, ha az új kedvesét keresi, vagy valakit, aki segíthetne a problémáján. Érdemes ma nyitott szemmel járnia, illetve nyitott füllel, hiszen az is lehetséges, hogy mástól hallja meg, hol találhatja meg azt, amit keres. Ez lehet ma az Ön nagy napja!

BAK: (december 22 - január 20.)



Mostanában túl sokat dolgozott és nem maradt ideje önmagára, szeretteire és a kedvteléseire. Emiatt pedig rosszul érzi magát. Ám egyedül maga az, aki tehet ez ellen és időt szakíthat rájuk. Mondjon nemet az újabb feladatokra, a szívességekre és igenis szakítson időt arra, amire igazán szeretne. A pénz sem lehet ennyire fontos, hogy minden más mellőzzön miatta. Gondoljon a testi és lelki egészségére!

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Ez egy olyan nap lehet, mikor semmihez sincs kedve. Nincs kedve dolgozni, munka után a barátaival lógni. Igazából csak feküdne és bámulna ki a fejéből. Titokban talán még a párjához sincs ma sok affinitása. Nincs ezzel semmi baj, hogy ma fáradtnak és kedvtelennek érzi magát, ha valamihez nagyon nincs kedve, akkor azt utasítsa el, de finoman tegye. Ugyanakkor a kötelességeinek elvégzését sajnos így sem úszhatja meg!

HALAK: (február 19 - március 20.)



Egyre több pozitív visszacsatolást kap a környezetéből, hogy jó az, amit csinál. Nemcsak megdicsérik, elismerik, hanem támogatják benne. Most már nincs visszaút, bármit is csinál, csinálja végig, hiszen már összefogás lett belőle, legalábbis mások is számítanak Önre. Jó példa lehet számukra és a jövőre nézve csak profitálhat ebből. Ha bármiféle segítségre lenne szüksége, most bátran előhozakodhat vele!

