Napi horoszkóp - 2018. november 22.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.11.22 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ma szinte semmi sem sikerül, amibe belefog. Minden rosszul sül el, folyton hibázik, és emiatt egy idő után ingerült lesz. Ebből már sejtheti, hogy jobb, ha nem vág bele új terveinek megvalósításába. Viszont figyeljen oda arra, hogy ne másokon vezesse le a feszültségét, csak mert Önnek kedvezőtlenül alakul a napja. Csak ezt a napot kell átvészelnie, holnap már minden más lesz!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Túl sokat dolgozik mostanában és még arra is képes, hogy hazavigye a munkát, de minimum azon gondolkozzon este, vagy beszéljen róla szeretteinek. Ne csodálkozzon, ha ezzel kihúzza náluk a gyufát, hiszen arra vágynak, hogy velük foglalkozzon, és igazság szerint, magának is jót tenne. Ha otthon van, szakadjon el a munkától és pihenjen, hagyja maga mögött a kötelezettségeit, hiszen úgysem kap érte túlóra díjat!

IKREK: (május 21 - június 21.)



Legyen elővigyázatos, mert ma folyamatosan könnyű kis balesetek érhetik. Odacsípi az ujját a szekrényhez, beveri a fejét, tudja, amikor olyan érzete van, mintha az egész világ maga ellen lenne. Pedig valójában csak figyelmetlensége okozza, és mert ma nem túl kedvezően állnak a csillagok, de szerencsére ez el fog múlni. Addig is előbb gondolkozzon, aztán cselekedjen és tartsa nyitva a szemét!

RÁK: (június 22 - július 22.)

Összetűzésbe keveredhet a környezetével, leginkább a kollégáival. Valószínűleg Önnek lesz igaza egy bizonyos kérdést illetően, de ezt úgy sem fogják elismerni, legalábbis abban a pillanatban, mert napvégén vagy holnap már beláthatják. Éppen ezért ne vívjon vérre menő harcot, inkább engedje el a dolgot, ne is stresszelje magát. Sőt, ma még jó híreket is hallhat, amik különösen bearanyozzák a napját.





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Ma meglehetősen kilátástalannak éli meg a jövőjét. Úgy gondolja, semmi sem változik, nem halad előre, semmi sem jön össze, amit eltervez vagy szeretne. Mindezt csak a pesszimizmus mondatja magával. Jót tenne Önnek, ha kicsit kikapcsolódna, kiszakadna a mindennapokból, a mókuskerékből, mert úgy egészen másképp látná a helyzetét. Tegyen róla, hogy nap végén barátaival vagy akár egyedül, de elmenjen kicsit lazítani!





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Esélye nyílik arra, hogy megoldja egy régóta tartó problémáját. Viszont most, hogy a megoldás, a siker küszöbén áll, hirtelen elbizonytalanodik. Semmiképpen se teketóriázzon, hanem használja ki a lehetőségét! Azon se kezdjen el problémázni, ha ma felajánlanak Önnek egy kivételes munkalehetőséget. Ne töprengjen azon, hogy vajon megérdemli-e vagy képes lesz-e ellátni a feladatát, csak ugorjon fejest!





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Talán mert nem rég ismerkedett meg valakivel, vagy a párjával sikerült újra lángra lobbantaniuk a kapcsolatukat, de ma minden gondolatát a szerelem köti le. Egésznap szerelmes hangulatban van, így mindenkivel felettébb kedves és megértő lesz. Kedvesével romantikus, meghitt estét tölthetnek együtt, ami csak tovább növeli a napja fényét. Végre igazán boldognak és elégedettnek érzi magát.





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Elképesztő az a tempó, amiben halad, rendkívül eredményes a munkájában, és a felettesei is díjazzák szóban vagy anyagilag a teljesítményét. Ám azt ne várja el, hogy mások is felveszik a maga munkaritmusát. Ha megpróbálja rájuk erőszakolni, abból csak bajok származhatnak. Mint ahogy abból is, ha elkezd a szeretteivel agyára menni azzal, hogy megmondja nekik, mit és hogyan kellene jobban csinálniuk.





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Ma főként azt tűzte ki magának célul, hogy rendbe teszi a kapcsolatait. Elsősorban a megoldásra törekszik és ne arra, hogy véget vessen nekik. Ehhez pedig az kell, hogy tisztázza őket, beszéljen a problémákról és kompromisszumokat kössenek. Főként a párkapcsolatára férne rá az, hogy újraértelmezzék kapcsolatuk alapjait és szorosabbra fűzzék a kötelékeket, ezért a szerelmi életét is vegye górcső alá!





BAK: (december 22 - január 20.)

Úgy tűnik, sikerül megvalósítania egy régi álmát. Ez annyira feldobja a napját, meg egyáltalán a hangulatát, hogy még tevékenyebb lesz, mert úgy látja végre, hogy van miért. Azért még ne siesse el, hogy egy következő fába vágja a fejszéjét. Tele van tettvággyal, és ami a legszebb, hogy másoknak is szeretne segíteni, hogy ők is célba érjenek, ezért ma környezetének is besegít itt-ott, minimum egy-egy jó tanáccsal látva el őket.





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Ez a mai, a váratlan találkozások napja. A sok régi ismerős között felbukkan egy régi nagy szerelme, illetve ex-partnere is, aki mindjárt meg is zavarja a lelki nyugalmát. Még a párban élők is elbizonytalanodnak miatta és átértékelhetik kapcsolatukat. Más ismerősök pedig régi sebeket, sérelmeket téphetnek fel, de velük legalább lehetőségük nyílik arra, hogy tisztázzák a korábbi félreértéseket, problémákat.





HALAK: (február 19 - március 20.)

Ma minden kis apróságon képes felhúzni magát. Nem lehet Önnel viccelődni, a saját hibáit is óriási vétségekként könyveli el. Mindenkiben az ellenséget látja vagy legalábbis azt, aki direkt csak idegesíteni akarja, pedig pont, hogy mások a maguk módján, de segíteni szeretnének Önnek. Jó volna, ha ezt észrevenné ahelyett, hogy összeveszik velük. Munka után találjon magának valamilyen kikapcsolódási lehetőséget és engedje ki a gőzt!





