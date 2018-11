Napi horoszkóp - 2018. november 21.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.11.21 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Rettentően érzékeny és ingerlékeny lesz a mai napon. Jobban tenné, ha elkerülné az embereket, vagy ha nem teheti, akkor legalább próbáljon egy kis nyugalmat erőltetni magára. Ha mégis felhúznák, inkább meneküljön, másképp előbb fog beszélni, mintsem gondolkodni és most túl könnyedén bántana meg másokat. A munkahelyén végképp kerülje annak lehetőségét, hogy bárkit is megsértsen!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nagy a káosz a családban. Valószínűleg nem rendeztek egy korábbi problémát, vagy friss a harag maguk között és emiatt otthonában meglehetősen fagyos a hangulat. Bár nem szeretné, de nem jobb lenne, ha Ön kezdeményezné a békülést, legalább azt, hogy megoldást találjanak a problémára, vagy eleve megbeszéljék azt, mi a gondjuk egymással. Ne meneküljön a gondok elől vagy várjon a többiek békekötési szándékára!

IKREK: (május 21 - június 21.)



Egésznap rendkívül energikus lesz. Feladatait könnyen elvégzi, megbirkózik minden nehézséggel és akadállyal. A legjobb formáját hozza és ezt a munkahelyén is látják, hogy sugárzik, pörög és felettébb termelékeny. Ráadásul mindig akad egy újabb és újabb megvalósítandó ötlete. Már ma is számíthat arra, hogy több pozitív, kellemes meglepetés is éri, de ha továbbra is ennyire optimista, még többet fog bevonzani.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ma oda kell tennie magát, ha megakarja őrizni a nyugalmát. Környezete tenni fog arról, hogy megnehezítsék a napját. Nagy kísértésnek lesz kitéve olyan téren, hogy hagyja-e, hogy rászabadítsa dühét a környezetére. Sokat segítene, ha találna valami kis örömöt magának vagy megtalálná a módját annak, hogy levezesse belső feszültségét. De semmiképpen se keressen lehetőséget arra, hogy összevesszen másokkal.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Tisztában van azzal, mi hiányzik az életéből, minek tudna örülni. Jelenleg elérhetetlennek érzi, és ez elkeseríti. Pedig jobb lenne, ha megtenné a szükséges lépéseket, legalább próbálkozna, és akkor nem érezné ennyire esélytelennek a dolgot, hogy képes legyen depressziózni miatta. Kapcsolatában változás állhat be, lehet, hogy a párja többet szeretne, de kérdés az, hogy Ön megtudja-e neki adni, amire vágyik.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Folyton kifogásokat gyárt. Hogy miért nem tesz valamit azért, hogy előléptessék vagy megvalósuljanak a vágyai. Hogy miért mondja le a baráti találkozóit vagy azt, amit megígért valakinek. Előbb-utóbb környezete rá fog jönni, hogy mit csinál és mérgesek lesznek magára szerettei. Ráadásul az Ön hangulata is egyre rosszabb lesz, ha nem szedi össze magát és mer végre tenni a céljai eléréséért.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Ma mindent sokkal derűsebben lát. Problémáival kapcsolatban bizakodó, képes mosolyogva fogadni a nehézségeket vagy azt, ha esetleg valaki kritikával illeti. A párkapcsolatát tekintve egyenesen rózsaszínen lát, mint aki újra beleszeretett a kedvesébe és ez a pozitív hozzáállás jót is fog tenni a kapcsolatuknak. Továbbá egy barátjának szüksége lenne arra, hogy meghallgassa őt, egyebet nem is kell tennie.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Ha azt akarja, hogy kapcsolata jobb legyen, azért tennie is kell, de nem csak úgy, hogy örökösen azt hajtogatja, mivel elégedetlen, mit nem tesz meg a kedvese. Inkább üljön és vele egyszer, mondja el neki, mi nyomasztja és találjanak rá megoldást együtt. Az sem állapot, hogy folyamatosan kínozza magukat. Amennyiben meg nem lát esélyt a változásra, vagy a kedvese az, aki nem akar, akkor meg kell fontolnia a szakítás lehetőségét.

Nem tudja leplezni az irigységét. Irigyli a kollégáit, barátait, akik sikeresebbek, többet keresnek, mint maga, vagy akik már meglelték életük nagy szerelmét. Nekik csak az tűnik fel, hogy goromba velük, esetleg sértegeti, kritizálja őket, nem tudják, hogy miért. De ne csodálkozzon azon, hogy elüldözi őket. Ne azt nézze, ők hol tartanak, hanem mit tehetne azért, hogy ott tartson, ahol lenni szeretne.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Mostanában kissé ellustult. Nem tesz erőfeszítéseket céljai elérésének érdekében, és egyáltalán olyan, mint aki elveszítette motiváltságát. Lehet, csak pihennie kell, mert korábban sokat hajtott, de ne hanyagolja el teljesen a karrierjét, céljait és önmagát se, mert később csak önbizalmi problémái lehetnek, ha túlságosan eltesped és elégedetlen lesz a külsejével. Lassan aktivizálja magát, kis lépésekben!

BAK: (december 22 - január 20.)



Megharagszik valakire vagy akár az egész környezetére, mert nem foglalkoznak Önnel, nem segítenek magán. Úgy érzi, elhanyagolják, cserben hagyják. Ne legyen ilyen önző! Gondoljon bele abba, hogy nekik is lehetnek gondjaik, még akár úgyis, hogy nem mondják. Nem azért segítenek Önnek, mert nem akarnak, hanem mert nem tudnak és ugyanez igaz arra, ha éppen nincs idejük meghallgatni magát.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Ne akarja, hogy mások döntsenek maga helyett. Bármennyire is nehéz legyen a helyzete, ne keressen valakit, aki megmondja, mit tegyen vagy akár megtegye azt, amiről úgy hiszi, nem képes. Kérhet tanácsot, de a legjobb, ha a saját feje után megy, még akkor is, ha esetleg rosszul dönt. Így elkerülheti, hogy összevesszen mással, amiért ráhallgatott és nem önmagára. Bízzon jobban magában és a képességeiben!

HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp