Napi horoszkóp - 2018. november 20.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.11.20 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Érdemes ma megnyílnia környezetének és megosztani velük vágyait, elképzeléseit, mert még az is lehet, hogy valaki tud Önnek segíteni. Lehet, hogy csak egy jó tanáccsal, éles meglátással, de az is lehet, hogy ennél sokkal többel! De ha csak bátorítást kap tőlük, az is varázserővel bírhat és motivációval töltheti el. Bízzon szeretteiben, barátaiban és ne tartson attól, mit fognak szólni!

Hogyha gondjai vannak, ne csináljon úgy, mintha minden a legnagyobb rendben lenne. Ne hazudjon magának, sőt, ha nagy a baj, akkor szeretteinek se, és ne legyen túl csökönyös ahhoz, hogy segítséget kérjen. Semmiképp se söpörje a szőnyeg alá a gondokat, hanem mihamarabb találjon rájuk megoldást, mert rosszabbra fordulhat a helyzete. Járjon utána milyen lehetőségei vannak!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ne haragudjon meg másokra azért, mert nem kérnek a segítségéből. Ne akarja magát minduntalan másokra erőszakolni. Lehet, hogy Önnek van igaza, jobban ért valamihez vagy jobban tudja, de attól még hagynia kell, hogy mások a saját útjukat járják, és nem mentheti meg őket. Jusson eszébe, hogy Ön sem szereti, ha magára akarja valaki erőltetni az akaratát. Hagyja meg az emberek szabadságát!

Ahol eddig elakadást tapasztalt, nem haladt előre úgy, mint szeretett volna, most végre ott áttörést érhet el. Hirtelenjében beindulnak a dolgok, ajtók nyílnak meg Ön előtt, záporozni kezdenek a lehetőségek. Igyekezzen semmit sem elkapkodni, pláne nem a döntéseket, hanem mérlegeljen alaposan. Előbb tudja meg, milyen lehetőségei vannak, vitassa meg bátran szeretteivel, barátaival és csak azután lépjen.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ha valaki jobb megoldással áll elő egy problémára, arra ne haragudjon meg vagy utasítsa el merő büszkeségből. Ne sértődjön meg csak azért, mert nem a maga fejéből pattant ki, nem Ön oldotta meg a gondot. Inkább viselkedjen éretten, ismerje el, hogy igaza van és legyen hálás neki. Ezzel is jó pontot szerezhet mások szemében, hogy képes elismerni és megdicsérni másokat.

Nem biztos valakinek az érzéseivel kapcsolatban. Ahelyett, hogy megpróbálná kitalálni vagy még inkább kinyomozni a gondolatait, érzéseit, inkább üljön le vele beszélni erről nyugodt körülmények között, mert az is lehet, hogy csak képzelődik, félreértelmezi a helyzetet, a jeleket. Ha mégis az derülne ki, hogy valóban bizonytalan az illető, adjon neki időt arra, hogy átgondolja a folytatást.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ma mindenáron mindenkin segíteni akar. Nem elég, hogy így is rengeteg dolga van, még a fejébe vette, hogy irgalmas szamaritánust játszik, ami nagyon szép és nemes dolog, csak éppen hajlamos túlzásba vinni és közben a saját gondjaira, feladataira alig jut ideje. Ne felejtse el, hogy maga ugyanolyan fontos, mint a többiek, éppen ezért gondoskodjon magáról is és ne arra alapozzon, hogy majd Önt is kisegítik.

Döntéshelyzet elé kerül. Menjen vagy maradjon? Mielőtt bármit is döntene, alaposan mérlegeljen. Tudja meg, hogy van-e lehetőség arra, hogy változzanak a dolgok. Talán csak szóvá kellene tennie a főnökének, hogy mivel elégedetlen. Ám ha úgy érzi, nincs értelme, akkor legalább csak abban az esetben akarjon továbbállni, ha van is hova. Ügyeljen arra, hogy ne essen két szék közé.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ma szörnyen bosszantónak találja azt, ha nem Ön van a középpontban. Van valaki, aki ma sokkal népszerűbb lehet. Ahelyett, hogy irigykedne rá vagy megpróbálná csökkenteni a varázsát, figyelje meg, hogy mitől olyan lenyűgöző és tanuljon belőle! Minél jobban görcsöl azon, hogy észrevegyék és próbál erőszakosan tenni is érte, annál jobban taszítja majd a környezetét.

Készüljön fel, mert ma sajnos magára marad, nem sok segítségre számíthat a környezetétől. Egyedül kell megoldania a gondjait. Ám ezért ne haragudjon meg másokra, valószínűleg ők is éppen a gondjaikkal küzdenek. Gondoljon arra, hogy így legalább a siker is csak magáé lesz! Ne felejtse el, hogy egyedül is képes szembenézni a gondjaival. Bízzon a tudásában és a képességeiben!

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Kellemes és izgalmas napot sikerül eltöltenie, amit főleg vidám és pozitív hozzáállásának köszönhet. Figyelje meg, ha Ön jókedvet sugároz és barátságos a kollégáival, ők is azok lesznek magával. Délután pedig a barátaival tovább gyakorolja optimizmusát, ugyanis szükségük lehet a segítségére és arra, hogy támogassa, motiválja őket. Ragassza rájuk derűlátását és jókedvét!

Továbbra is úgy érzi, egyhelyben toporog, de ne aggódjon, már nem kell sokat várnia arra, hogy beinduljanak maga körül a dolog. Elhiheti, utána már csőstül jönnek az események és a lehetőségek. Még egy kicsit legyen türelmes, ne siettessen semmit, ne görcsöljön, inkább relaxáljon és tervezzen, hogy mikor zöld utat kap, már cselekedhessen. Ha képes türelmesen várni, nem marad el a méltó jutalma!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



