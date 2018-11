Napi horoszkóp - 2018. november 18.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.11.18 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Engedjen meg magának egy kis szórakozást. Csak úgy sikerülhet kikapcsolódnia és kiengednie a gőzt, ha nem korlátozza ma magát abban, hogy pihenjen, és olyan dolgokat csináljon, amihez igazán kedve van. Ne keressen magának feladatot, plusz megoldandó problémát, csak élvezze a jelent, töltse idejét szeretteivel, vagy pedig vonuljon el, és találjon békére a csendben.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Adja át magát a pihenésnek, mindenféle lelkiismeret-furdalás nélkül. Mégis, mikor pihenne, ha nem a hétvégén? Ne azt nézze, hol kell segítenie vagy mennyi mindent intézhetne el végre. Amíg nem igazán sürgős, azt most hagyja. Ha szerettei mégis megszólnánk, nyugodtan álljon magáért, hogy Ön is megérdemli a pihenést. Ne hagyja, hogy mások rabszolgának vagy robotnak nézzék.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Használja ki a hétvégét és menjen a szabadba! Érdemes volna kirándulnia, valamilyen kellemes, őszi programon részt venni. Tegye félre a munkáját vagy a kötelező feladatait és kedvezzen magának. A legjobb, ha barátaival vagy akár szeretteivel kel útra, üdítően hatna a társaság a kedvére, ráadásul még szorosabbá is fűzhetné a kapcsolatát azzal, akivel sikerül kimozdulnia.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Sorsfordító beszélgetésben lehet része a kedvesével, ami óriási lépést jelentene a kapcsolatukban. Mikor a beszélgetésre kerül a sor, legyen őszinte a párjával, merje kimondani valódi érzéseit és gondolatait. Ugyanakkor régóta húzódó problémákat is sikerülhet ma megoldania. Több tekintetben is azt érezheti, fáradtságos, de eredményes napot tudhat a magáénak, és hogy új fejezet vette kezdetét.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Valaki ma előkerülhet a múltjából, akire a legkevésbé sem számított. Nagy hatással lesz magára az illető, már ha hajlandó vele találkozni. Fontos dolgokat tudhat meg tőle és akár hozzásegítheti ahhoz, amire szüksége van, vagy régóta keres. Érdemes lenne adnia neki egy esélyt, de ne tervezzen vele hosszú távra. Megrohanhatják az emlékek, de ne engedje meg magnak, hogy hiú ábrándokat kergessen.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ügyeljen rá, hogy semmilyen döntést ne kapkodjon el, mivel ma hajlamos lehet az érzéseire alapozni és mellőzni azt, amit a józan esze diktál. Nem túl jellemző Önre, de ma sokkal naivabb és jóhiszeműbb lehet a megszokotthoz képest és le is csaphatnak magára. Egyesek mindjárt vissza is élnének a lehetőséggel. Akármennyire is segíteni vagy kedvezni akarjon valakinek, kétszer is gondolja meg, mire készül.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Nem pusztán a teste fáradt, hanem a lelke is. Éppen ezért lenne olyan fontos, hogy kimozduljon otthonról, legalábbis olyan tevékenységeket űzzön, amik lelkileg is feltöltenék, ugyanis a lelki fáradtság is okozhatja a test kimerülését. Tegye félre a házi munkát, a kötelező feladatokat, adja át magát a pihenésnek és szeretteinek. Az is jó megoldás lehet, ha egyedül kívánja tölti a napját, megérdemel egy kis időt kettesben önmagával. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Álljon ki bátran az igazáért, de tegye úgy, közben nem sért meg másokat, mivel egyáltalán nem szükségszerű. Bármi is történjék, őrizze meg a hidegvérét, legyen példamutató és mutassa meg, hogy tud Ön másképp is viselkedni. Vegye elő diplomatikus énjét, és elsősorban a problémamegoldására törekedjen, miközben kiáll önmagáért. Nemcsak elsimíthatja a gondokat, de még tekintélyre is szert tehet. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Lehet, hogy megtervezte a napját, ám ennek ellenére többször is kénytelen lesz improvizálni. Ne ijedjen meg ettől, mert lazán sikerül majd orvosolnia a fellépő gondokat. Őrizze meg a nyugalmát és türelmét önmagával, illetve másokkal szemben. Ha ezekre odafigyel, akkor kellemes, kissé kalandos, de szórakoztató napja lesz és mások szemében is óriásit nőhet azzal, hogy milyen laza és pozitív tudott maradni a váratlan helyzetekben.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Ez a nap a családé. Igaz, nem teljesen lesz móka és kacagás, mert meg kell oldania néhány kellemetlen problémát, segítenie kell szeretteinek, esetleg még a békebíró szerepét is el kell látnia, de végeredményben kellemes napot tölthet együtt szeretteivel, akik fel fognak nézni Önre, de nem csak azért, mert segített nekik, hanem mert elkápráztatja őket azzal, ahogyan tette. Ne szerénykedjen, megérdemli a dicséretet!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)



Ma gond nélkül megtud beszélni mindent azokkal, akikkel korábban nem tudott szót érteni vagy más egyéb kommunikációs gondjaik voltak. A mai nappal dűlőre jutnak, sikeresen megállapodnak és ezzel jelentős változást érhet el, ráadásul a kapcsolatukon is rengeteget javíthatnak. Ugyanakkor érzelmek terén is pozitív változás várható, a párok szerelmi élete fellendül, de akár még az egyedülállóké is!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Csendes, nyugodt nap vár Önre. Ma igazán lehetősége lesz arra, hogy önmagával foglalkozzon, illetve azokkal a dolgokkal, amikkel csak szeretne. Kiváló nap ez alkotók, művészek részére. Azért ne vonuljon el teljesen, jusson ideje szeretteire is, főleg ha megígért nekik valamit, azt tartsa is be. Például beiktathatna egy kis romantikát. Attól még, hogy esetleg párja nem mondja, nagyon is vágyik rá.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp