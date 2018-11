Napi horoszkóp - 2018. november 15.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.11.15 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Olyan érzése lehet ma, mintha mágnes lenne, és csak úgy vonzza az ellenkező nemet. Ma többen is bepróbálkozhatnak Önnél, flörtölhetnek magával, randevút kérhetnek. Ha úgy dönt, hogy elutasítja a közeledésüket, akkor tegye finoman és ne sértse meg őket. Amennyiben fogadja a közeledést, mindig legyenek egyértelműek a szándékai, húzzon határokat, nehogy később azzal vádolhassák, félreérthető volt a viselkedése.

BIKA: (április 21 - május 21.)

Ha mindig csak csendben van és eltűri, ahogy beszélnek Önnek és bánnak magával, igazságtalanság esetén sem tesz semmit, akkor ne csodálkozzon, hogy nem tisztelik és újra meg újra megteszik magával azt, amit. Ki kellene már állnia magáért. Annyit kap másoktól, amennyit enged nekik. Ugyanakkor a munkájában áttörés várható, amennyiben szorgalmasan dolgozott eddig.





IKREK: (május 21 - június 21.)

Ez a nap új élményeket, izgalmas fordulatokat kínál. Nem várt, de pozitív eseményekkel találja szembe magát. Egyeseknek lehetőségük adódik arra, hogy valóra váltsák egy régi vágyukat. Másoknak fantasztikus ötletek jutnak az eszébe és úgy érezhetik, bármire képesek. Ugyanakkor nem csak kellemes történések, hanem megoldásra váró gondok is felmerülhetnek, de most azokat simán orvosolni tudja.





RÁK: (június 22 - július 22.)

Lehetősége lesz arra, hogy ma kibeszélhesse magából a gondjait, a fájdalmát, mindent, ami bántja. Szerető és megértő környezet veszi körbe, akik szívesen meg is hallgatják. Ennek köszönhetően nemcsak jobban érzi majd magát, de még megoldást is találhat a gondjaira, akár azért, mert magától megvilágosodik vagy pedig amiatt, hogy segítséget kap szeretteitől. Mindenképpen pozitív változás várható, mert sikerül lélekben feltöltődnie.





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Nem ártana újragondolnia egyes terveit, ugyanis némelyikben akadhat hiba, amit most még idejében kiküszöbölhetne, sikeresen elháríthatna. De ha annyira csökönyös vagy büszke, hogy azt hiszi, minden úgy tökéletes, ahogy van, akkor érheti kellemetlen meglepetés. Ne várja, amíg bekövetkezik, ellenőrizze magát vagy kérje ki egy szakértő véleményét, ettől pont, hogy bölcsebbnek fog tűnni!





Állandóan azt nézi, hogy kinek, mije van és hol tart. Közben az Ön lehetőségei meg elúsznak. Magával kellene foglalkoznia, nem pedig másokkal. Ráadásul az irigység sötét dolgokra veheti rá, amiket később csak megbánna. Jobban teszi, ha inkább csak magával törődik, és ha nem görcsöl rá, megtalálja azokat a lehetőségeket, amelyek segítségével maga is ott tarthat, ahol lenni szeretne.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ma egy kissé össze lesz zavarodva. Hirtelen elbizonytalanodik a döntései kapcsán, meg hogy egyáltalán jó irányba tart-e. Valaminek a hatására minden megkérdőjeleződik Önben. Talán azt sem tudja, hányadán áll kedvesével vagy egyes barátaival. Ez ma nem cselekvések napja, hanem azé, mikor leül és átgondolja nyugodtan, és objektíven a helyzetét, hogy valóban van-e oka, bármiért is aggódni.

Ma mégsem jön össze valami, amiben nagyon reménykedett, legyen az egy program, vagy lehetőség. Ám ettől még nem jelenti azt, hogy egésznap duzzognia vagy depresszióznia kellene. Alakítsa át a napját és varázsoljon belőle egy kellemes napot. Néha nem ártana rugalmasabbnak lennie, akkor képes lenne szívfájdalom nélkül, lazán átalakítani a napját. Ügyeljen rá, hogy ne másokon vezesse le az esetleges csalódottságát.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Ma többször is beleesik abba a hibába, hogy felesleges dolgokra pazarolja az idejét. Feleslegesen próbál segíteni annak, aki nem kér belőle, feleslegesen panaszkodik, puffog, potya köröket fut. Ha nem akarja, hogy az egész napja eredménytelenségben teljen és még jól ki is fáradjon, és úgy érezze, semmi sem jött össze, akkor napközben próbáljon észbe kapni és előzze meg azt, hogy fölösleges köröket fusson!

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Attól még, hogy szerettei, vagy ismerősei nem értenek Önnel egyet, nem jelenti azt, hogy nem szeretik magát, rosszat akarnak vagy veszekedni. Egyszerűen másképp látják a dolgokat, mint maga és nem szabadna kizárnia annak a lehetőségét, hogy talán még jól is. Legalábbis hallgassa meg, mit mondanak, mert lehet. hogy más szemszögből, és akár reálisabban látják az ügyeit és segíthetnek Önnek.





Olyat kérnek vagy várnak el Öntől a munkahelyén, amihez nem árt vagy pedig nem a maga dolga lenne. Sőt, talán ellenkezik az elveivel. Bármelyik eset is legyen, semmiképpen se vállalja el, hanem tegye szóvá a dolgot, mert később nagyobb baja lehet belőle. Gondoljon erre, amikor attól fél, hogy kirúgják magát, ha nem teszi meg. Ha pedig veszélytelen, és mégis elvállalja, akkor legalább kérjen hozzá segítséget.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Lemaradt egy lehetőségről és azóta teljesen oda van. Úgy érzi, már nem lesz olyan jó esélye, és hogy kudarcra van ítélve. Ne lássa ennyire borúsan a helyzetet. Az is lehet, hogy nem is a maga lehetősége volt és vár magára egy sokkal jobb. Még az is lehet, hogy így úszott meg egy komolyabb szerencsétlenséget vagy legalábbis kellemetlenséget. Próbálja megtalálni a helyzet pozitívumát!

BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



