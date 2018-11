Napi horoszkóp - 2018. november 14.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.11.14

KOS: (március 21 - április 20.)



Lehetősége nyílik arra, hogy megvalósítsa egy régi álmát. Viszont különös, Ön számára elsőre megmagyarázhatatlannak tűnő dolgok történnek magával. Egyre élesebbek és pontosabbak a megérzései és még az is lehet, hogy az álmai is súgnak Önnek és előre meglát dolgokat. Ne ijedjen meg, hiszen fantasztikus dolgok történnek Önnel és így lehetősége adódik arra, hogy kicsit elmerüljön a spiritualitásban.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Legyen kicsit kíméletesebb magával! Túl sokat vár el ma és a héten magától. Ne egy nap alatt akarjon minden problémát orvosolni, illetve minden feladatot elintézni. Ha nem változtat ezen az őrült tempón, rohanáson, azt a szervezete fogja megsínyleni, mert túlhajszolja magát. Mindemellett olyan kínos helyzetbe hozhatják a munkahelyén, hogy kénytelen lesz felvállalni egy titkot vagy hibát. Jobb, ha mások vagy felettesei inkább magától tudják meg.

Valamilyen csodálatos dolog történik Önnel, talán egy kirívóan jó hírt kap. Nehezére is esik visszafognia magát, szeretné az egész világnak szétkürtölni az örömét. Tegyen így, ünnepeljék meg szeretteivel az örömét, a sikerét. Viszont nem ártana kicsit jobban odafigyelnie az egészségére, ha nem akar váratlanul lebetegedni. Figyeljen oda jobban magára, ne mindig csak másokért aggódjon!

IKREK: (május 21 - június 21.)



Valaki ma bebizonyítja Önnek, hogy félre ismerte vagy, hogy igaz barát. Sajnos ma kellemetlenség, csalódás értheti, de ott lesz ez a személy, hogy megvigasztalja és átsegítse a nehéz percekben. Talán pont ez a dolog lesz az, ami összehozza Önöket. A rossz nap ellenére legalább ennyi öröm érni fogja, így talán este már másképp látja a történteket. Az illetőnek köszönhetően jelentős felfedezésre tehet szert!

RÁK: (június 22 - július 22.)



Olyan dolgokra vágyik, amiket nem kaphat meg és emiatt feszült lehet ma és másokon tölti ki a mérgét. Még az sem kizárt, hogy esetleg olyan dologra vágyik, amit magának sem mer bevallani, legyen az egy személy vagy bármi más. Ma mindenhogy rossz érzéseket ébresztenek Önben elnyomott vagy kielégítetlen vágyai. Ha már úgy érzi, ma semmi sem okoz Önnek örömet, legalább másokét ne vegye el.

Szívesen elmenekülne a csapatmunka lehetősége elől, nem szeretne ma társaságban, illetve kollégáival összedolgozni, de nem úszhatja meg. A legjobb, amit tehet, hogy túl esik rajta. Inkább kössön kompromisszumot velük, vegye kezelésbe a dolgokat és célzottan álljon a feladathoz, úgy nem csak hamar, de sikerrel is zárhat. Talán nem jön meg a kedve a csapatmunkához, de egy kollégájával összebarátkozhat.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Rengeteg munkája van mára és szíve szerint elfutna, lepasszolná valaki másnak. Talán az kicsit vigasztalni fogja, hogy mindenképpen megtérül a befektetett energia és sikerrel zárhatja a napot, de akár még az egész hetet is. Még az is lehet, hogy felettesei anyagi szinten is jutalmazni fogják a fáradozásait. Próbálja meg a legjobb formáját hozni, nem kell kapkodnia, csak szép lassan haladjon előre!

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Ön lesz a nap hőse. Ma mindenkivel sikerül jót tennie. Eleinte mondhatni véletlenül jön össze, hogy a segítségével, kedvességével kisegít másokat, majd tudatosan áll neki a feladatnak, hogy barátokat, kollégákat békítsen ki és színt vigyen mindenki napjába. Nap végére szentnek fogja érezni magát és elégedetten dőlhet majd hátra, mint aki sok jót tett és mivel szemmel látható lesz az eredmény, máskor is kedvet kap a hősködéshez!





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Ideje lenne döntést hoznia a szerelmi életével kapcsolatban. Ha már nem szereti a kedvesét, vagy egyáltalán nem vonzódik ahhoz, akivel ismerkedik, akkor adja a tudtára és ne hitegesse. Bármennyire is nehéz legyen, vessen véget a kapcsolatnak. Pláne akkor, ha már ott is van a következő a láthatáron, aki igazán megmozgat Önben valamit. Ne húzza-halassza tovább a dolgot, mert akkor az új kedvest is lekési!





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

A legjobb volna, ha ma csak tenné a dolgát és nem akarna semmi újba belefogni, mivel azzal nem járna szerencsével. Ma csak tegye a szokásos feladatait, hozza be a lemaradását vagy fejezze be a megkezdett ügyeit, de az új dolgokat hagyja inkább másra. Ugyanez érvényes minden más területen, ne ma akarjon békítő beszélgetést kezdeményezni vagy előléptetést kérni. Legyen türelemmel!





Meg kellene próbálnia nem beleütnie az orrát mások dolgába. Mindenki tudja, hogy a jó szándék vezérli és jót akar, de bosszantóan tud viselkedni. Annak segítsen, aki kér belőle, ne akarjon mindenáron mindenkit megsegíteni. Inkább magán kellene segítenie, ahelyett, hogy a saját gondjait a szőnyeg alá söpri, ahogy teszi. Így pláne nem tűnik hitelesnek mások szemében és ezért sem kérik a segítségét.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Mások kritikának szánják, de gondoljon bele, valójában egyfajta elismerés az, amit kap. A környezete valahol csodálja, vagy éppen irigy arra, ahogy az életét éli, amilyen pozitív felfogással bír. Nekik túlságosan idegen az, hogy Ön ennyire szabad és önmagát meri adni. Éppen ezért véletlenül se vegye a szívére, ha kritizálni próbálják vagy lerángatni a földre a felhők közül!

BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



