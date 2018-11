Napi horoszkóp - 2018. november 13.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.11.13 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Legyen óvatos, mert egy ismerőse, akiről jót feltételez, szándékosan megpróbálhatja rossz irányba terelni, mert féltékeny, irigy magára. Szerencsére még idejében észre fogja venni, miben mesterkedik és bár valószínűleg csalódni fog az illetőben, de legalább megóvta magát a bajtól. Ugyanakkor hallgassa meg mások véleményét, ha éppen valamit megszeretne valósítani, ugyanis nem mindenki kigáncsolni akarja, hanem van, aki segítené.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Többször is feszült, nehéz helyzetben találhatja magát a mai napon, ezért a legjobb, amit tehet, hogy mindig a megoldásra, a kompromisszumra igyekszik törekedni. Meglehet, hogy a munkahelyén egy jelentős feladattal bízzák meg és talán még sosem volt része ehhez foghatóban, de ne ijedjen meg, vállalja bátran a kihívást, mert kellemesen csalódhat magában és akár egy előléptetést is kivívhat!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Érdemes lenne közelebbről is szemügyre vennie a munkahelyi kapcsolatait. Talán nem gondolja szükségszerűnek, de a jövőre nézve mindenképpen érdemes lenne javítania a kapcsolatain. Ugyanakkor, ha a mai napon váratlan helyzet állna elő, arra igyekezzen azonnal reagálni, ne várjon vele túl sokáig. Ha lehetősége nyílik az előrelépésre, akkor csapjon le rá, különben könnyen tovaszáll az esélye.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)

Úgy érzi, nem halad abban a tempóban, mint szeretne. Mindent túl lassúnak és vontatottnak érez. Csakhogy ez okkal történik és nem szabad feszegetnie a lehetőségeit. Várjon türelemmel, amíg zöld utat kap. Legyen megfontolt, gondolja át a terveit és még az is lehet, hogy rádöbben, mi lehet az a tényező, aki akadályozza. Így legalább az is elkerülhető, hogy olyanba menjen bele, amit esetleg később megbánhat. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Óriási igénye van a szeretetre, párkapcsolatra és persze a szexre. Legyen elővigyázatos, mert hajlamos lehet kalandokba vagy olyan emberek karjaiba beleugrani, akik csak kihasználnának, vagy legalábbis maga bánná meg később a történteket. Bármennyire is késztetést érez arra, hogy azonnal tegyen valamit csak azért, hogy ne kínozza annyira a vágy és a hiány, fékezze meg magát!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Szörnyen provokatívan viselkedhet ma és talán fel sem tűnik Önnek, hogy néha szabályosan mások idegein táncol. Legyen türelmesebb és megértőbb másokkal és vegye észre, hogy a tyúkszemükön tapos és fájdalmat okoz nekik, még akkor is, ha ezt próbálják Önnek nem mutatni. Sokat kellene változnia ahhoz, hogy javuljanak a kapcsolata, és hogy az élete is pozitív fordulatot vegyen.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Hajlamos a szőnyeg alá söpörni a problémákat. Ma újabb nehézségekkel találja szembe magát, erre maga mit tesz? Ezeket is besöpri a többi közé. Ha nem ma, hát akkor holnap vagy azután, de előbb-utóbb ki fog minden bukni, úgyhogy jobb volna, ha segítséggel vagy anélkül, de neki látna a gondjai megoldásához, mert ezek nem múlnak el és nem oldódnak meg maguktól, sőt, még rosszabbak is lehetnek! Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ideges, nyugtalan, feszült lehet a mai nap. Talán azért is, mert tudja, hogy időszerű lenne meghoznia bizonyos döntéseket, amiket nem halogathat tovább. Sok múlhat azon, ahogy ma dönt, ezért koncentráljon és igyekezzen józan fejjel meghozni a döntéseit. Ha nem biztos az ítéletében, vegye igénybe szerettei segítségét is. Ugyanakkor, ha van valami, amit megszeretne valósítani, ma már érdemes lehet lépéseket tenni az ügy érdekében!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Sorsszerű találkozásban lehet ma része. Megismerkedik valakivel, aki vegyes vagy legalábbis erőteljes érzelmeket vált ki Önből, de igazából nem tudja, mihez is kellene kezdenie. Ha nem menekül el, akkor megteheti, hogy időt ad maguknak és kideríti, mi dolguk lehet egymással. Hiszen okkal találkoztak, ezt valahol maga is érzi. A párban élők pedig figyeljenek arra, hogy ne akarják mindenáron legyőzni a kedvesüket, nem ellenségként kell rá tekinteni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Olyan feladatok elvégzése vár ma Önre, amelyekhez a legkevésbé sincs kedve. Most nem így látja, de később még hálás lesz értük, legalábbis a hasznára fognak válni. Ezért ne meneküljön el előlük, hanem próbáljon egy pozitív hozzáállással közelíteni feléjük. Továbbá ha egy mód van rá, ma ne hozzon anyagiakkal kapcsolatos döntést, minden ilyet halasszon el, mert jó esély van arra, hogy rosszul döntene.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Végre olyan feladatot kap, amire mindig is vágyott, vagy legalábbis ami kreatív hozzáállást kíván és mindazt, amiben Ön a legjobb. Az is lehet, hogy ha vállalkozó, most kezd végre egyenesbe jönni és azt érzi, van értelme küzdeni és azzal foglalkozni, amivel, mert ma sikerben és pozitív visszacsatolásban lehet része. De fontos, hogy ne kezdjen el nagy terveket szövögetni és álmodozni, hanem maradjon a realitás talaján!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Nyugodt, kellemes nap vár Önre. Úgy véli, egyensúlyban van önmagával és a környezetével is. Végre nem olyan könnyű kihozni Önt a béketűréséből, nem olyan érzékeny, mint amilyen mostanában volt, hanem talált magában egy stabil pontot. Ezt ma is le is tesztelheti, mert adódhat egy kis konfliktus a partnerével. Ha megfelelően kezeli a helyzetet, azzal nem csak magának, hanem párjának is bizonyíthatja, hogy megváltozott.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp