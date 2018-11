Napi horoszkóp - 2018. november 11.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.11.11 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Mindenképpen érdemes lenne ma barátaival tartani, annak ellenére, hogy esetleg nincs hozzá kedve. Pont ez segíthetne magán, ha igenis elmegy szórakozni vagy áthívja őket magához. Legyen egy nap, mikor kiereszti a fáradt gőzt, majd pihenhet aktívan holnap. Ma engedjen meg magának és szeretteinek egy kis szórakozást. Az volna a legjobb, ha kimozdulna otthonról és hagyná, hogy magára találjanak az új élmények.

BIKA: (április 21 - május 21.)

A mai napja abszolút békésen fog telni, legalábbis, ha nem akar magának mindenáron programot vagy feladatot kitalálni. Érdemes kihasználni ezt a napot, mert szellemileg rendkívül termékeny lesz! Terveket szövögethet a jövőjével kapcsolatban, új ötletek juthatnak az eszébe, amikkel megoldhatja problémáit és elérhet céljait. Sőt, a kreatív kikapcsolódásnak is kedvez a nap, szánjon időt a kedvenc passzióira!





Kétségkívül sok mindenben van igaza. De megéri ezért összeveszni másokkal, hogy tűzön-vízen keresztülvigye az akaratát? Különben sem érheti el, hogy mindenki igazat adjon magának, ne akarja rájuk erőszakolni az igazságot. Hagyja rájuk, legfeljebb utólag jönnek majd rá, hogy Önnek volt igaza. Mutatkozzon szerénynek és bölcsnek, sokkal célravezetőbb lehet, mintsem küzdeni a környezetével.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Derűs, játékos, nyugodt nap vár Önre, amit a szeretteivel tölthet. Ez a nap a családé, érdemes őket körbelátogatnia és türelmes meghallgatnia őket, mert hasznos tanácsokat kaphat tőlük, de önmagában a jelenlétük is pozitív hatással lesz Önre. Most erre van szüksége, hogy érezze, szeretik és megbecsülik magát. Kellemes élmények várnak Önre, éppen ezért merje elengedni magát és mutassa ki Ön is a szeretetét!

Akár keresi, akár nem, ma rálelhet egy új passzióra. Valamire, amit szívvel-lélekkel végezne, akár valamilyen művészeti ág legyen vagy bármi más, amit mondjuk tanulhat és fejlesztheti általa magát. Később akár főállásban is eltudná képzelni, hogy csinálja. Ugyanakkor szerettei megpróbálhatják róla lebeszélni, de ne hagyja magát. Ha Ön ettől boldog és igazán izgalomba hozza, akkor ne hagyja, hogy elvegyék tőle a kedvét!

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ma ég a vágytól, hogy valami hasznosat csináljon, illetve mások segítségére legyen. Ez szép Öntől, de azért két szempontot érdemes szem előtt tartania. Az egyik, hogy az adott személynek elfogadja-e a segítségét, vagyis ne erőltesse rá magát, ha nem szeretné. A másik pedig az, hogy ne essen túlzásokba, gondoljon magára is és maradjon elég ideje a pihenésre! Nehogy később megbánja, hogy felélte az energiatartalékait.

Túl sok elvárást támaszt szeretteivel szemben és ma még kissé ellenséges is velük, amiért nem tesznek eleget kéréseinek, vagy nem csatlakoznak tervei megvalósításához. Attól még, hogy a családja, nem jelenti azt, hogy nem lehet szabad akaratuk. Attól még, hogy néha nemet mondanak Önnek, nem jelenti azt, hogy nem szeretik, csak más terveik vannak vagy nem értenek mindennel egyet. Tartsa tiszteletben véleményüket és döntésüket!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Talán még egy korábbi vita miatt vagy más egyéb okból, de nem bocsátott meg teljesen a partnerének, legalábbis még mindig nem képes megbízni benne teljesen. Viszont ezt érzékeli a kedvese és rosszul esik neki, úgy érzi, elfogja magát veszíteni. Akár így van, akár nem, tisztáznia kellene vele, ne hagyja, hogy rosszul érezze magát. Ha pedig úgy dönt, megbocsát, akkor komolyan tegye azt!

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Változatos és izgalmas nap előtt áll, amit ha kedvesével tölt, még kifejezetten romantikus is lesz. Végre sikerül kettesben egy nyugodt napot eltölteniük, kellő időt és figyelmet fordítva egymásra. Talán mindketten azt érzik, hogy eljött az ideje annak, hogy komoly fordítsák kapcsolatuk minőségét és ennek ma érdemes lehet hangot adniuk, mert több dologban is megegyezhetnének.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Ha úgy érzi, valaminek nincs célja, amit csinál, nem vezet sehova, legyen az a kapcsolata, a munkája vagy egy hobbija, talán érdemes lenne befejezni, legalábbis ma ezt kellene fontolóra vennie. Senkit se ámítson feleslegesen, még magát se. Ha pedig elégedetlen, akkor egyszerűen változtatnia kell, még akkor is, ha azzal fájdalmat vagy problémát okoz másoknak. De ez az Ön élete, elsősorban a saját boldogságáról kell gondoskodnia.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Új, érdekes és izgalmak várnak ma Önre. Megéri kimozdulnia otthonról barátaival, de akár egyedül is, mert nem fogja megbánni. Ugyanakkor ma van egy momentum, ami beárnyékolhatja napját, ugyanis lelkiismeret-furdalása van valami miatt. Ha úgy érzi, van rá mód, hogy tegyen ellene, akkor meg kellene lépnie, ha pedig olyan dolog, amin már nem segíthet, vagy megbocsátottak Önnek, el kellene engednie.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Végre megoldódhat néhány korábbi problémája. Megoldást talál rá, de az is lehet, hogy valaki a segítségére siet. Még az is lehet, hogy ma sikerül pontot is tenni a végére, úgyhogy bizonyos tekintetben felemelő nap vár Önre, mikor fellélegezhet. Egyesek számára talán még a magányos időszak is véget ér és ma megismerkednek valakivel, akivel hamarosan fellángol Önök között a szerelem.

BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



