Napi horoszkóp - 2018. november 10.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.11.10 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Családi problémák kerülhetnek előtérbe. amiket minél előbb meg kellene oldania, semmiképpen se halogassa őket, mert annál rosszabb lesz a helyzet. Ha ez nem lenne elég gond, akkor sajnos anyagi nehézségekkel is szembetalálja magát. Ma úgy érezheti, hiába igyekszik, semmit sem bír a kezében tartani, irányítás alatt, de ne aggódjon, nap végére, akár egy kis segítséggel, de megoldódnak a problémái.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ma eluralkodhat magán az irigység, egy barátjának vagy kollégájának sikerét látva. Egyáltalán nem szereti magát ilyenkor, azzal is tisztában van, hogy rossz szokás, de nem képes magára parancsolni. Talán hangosan nem is, de magában pocskondiázza az illetőt és egyre csak amiatt értetlenkedik, hogy miért nem magával történnek jó dolgok. Óvakodjon attól, hogy rosszmájú megjegyzéseket tegyen az illetőnek!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Azt tapasztalja, hogyha pozitívan gondolkodik, pozitív dolgok is történnek Önnel. Ha pedig negatívan, akkor kellemetlenségek érik. Úgy tűnik, különösen erős Önnél a teremtő erő, illetve hatékonyan működik a Vonzás Törvénye, éppen ezért kellene odafigyelnie a gondolataira. Ma pont olyan napot varázsolhat magának, mint amilyet szeretne. Csak ne hagyja, hogy a környezete kibillentse a koncentrációból!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ma egésznap kapkodni és rohanni fog, teljes lesz a káosz. Kollégái, szerettei, egyre sürgetik, mindenki most akar mindent és nem hagynak magának időt még lélegezni sem. Érthető, ha kezdi elveszíteni a béketűrését és talán valóban nem ártana a környezetére szólnia, hogy nem robot, vannak korlátai. Ne hagyja, hogy magára telepedjenek és kiszipolyozzák, álljon ki bátran magáért!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Túl sokat dolgozott mostanában és alig pihent valamit. Ma már lassítson le, vegye vissza kicsit a tempót. Ne kezdjen bele új feladatokat, inkább zárja le, fejezze be azokat, amik vannak. Ne is engedje, hogy plusz feladatokat sózzanak a nyakába, és lehetőleg azt is kerülje, hogy besegítsen másoknak. Most már csak magára koncentráljon és munka után mindenképpen menjen el kikapcsolódni a barátokkal vagy a kollégákkal.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Legyen ma kicsit szeretetteljesebb saját magával. Járjon a saját kedvében, lepje meg magát egy új ruhával, masszázzsal, mozival, akármivel. Ne arra várjon, hogy majd a szerettei megteszik, és arra se gondoljon, hogy nem érdemli meg. Rengeteget dolgozott manapság, úgyhogy itt az ideje megjutalmaznia magát, másképp belefog fásulni a mindennapokba, elveszíti a motivációját és olyankor hajlamos a pesszimista gondolkodásra.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Egy régi kapcsolat készül megújulni. Talán azért, mert ismét egymásra találnak a kedvesével vagy egy régi barátságot fog felmelegíteni. Mindenesetre ez ma örömmel tölti és egész nap kitűnő hangulatban lesz. De fontos, hogy ne várjon semmit a kapcsolattól, legalábbis ne legyenek hiú ábrándjai, maradjon a realitás talaján, és élvezze. Ügyeljen arra, hogy ne essen bele a korábbi hibáiba.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Egész nap csak magával van elfoglalva. Nem törődik a környezetével, csak a saját igényeit tartja szem előtt. Márpedig egy barátjának vagy szerettének szüksége lenne magára, a támogatására, de nem mer maga felé közeledni, vagy talán megtette, de maga észre sem vette. Olyasmire pedig véletlenül se vetemedjen, hogy hitegetni kezd másokat, hogy majd később szán rájuk időt, pedig már akkor tudja, hogy nem így lesz. Legyen velük őszinte!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Kis millió probléma már megoldásra. Fontos, hogy ne veszítse el a nyugalmát és a hitét, mindent meg fog tudni oldani. Csak álljon nekik és fontosság sorrend szerint, kezdje el őket megoldani. Ha céltudatosan áll hozzájuk és elég kitartó, akkor sikerülni fog véghez vinni őket. Semmiképpen se a felszínes megoldásokra törekedjen, hanem gyökerestül szüntesse meg a gondokat. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ahhoz, hogy megoldhassa a kialakult konfliktust, rugalmasabbnak kellene lennie. Ne ragaszkodjon mindenáron a véleményéhez. Minél jobban köti az ebet a karóhoz, annál nagyobb ellenállásba fog ütközni. Mutatkozzon diplomatikusnak, kompromisszumkésznek, úgy hamarabb megoldhatja a fennálló problémákat. Ne mindig a másik féltől várja el, hogy e engedékeny legyen.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Igazán mozgalmas nap elé néz. Temérdek megoldandó feladat vár Önre és rengetegen állnak sorba Önnél a figyelmére vagy a jó tanácsaira szomjazva. Meg kell oldania a szerelmi problémáit, legalábbis ha bármilyen nehézsége támadna, arra érdemes azonnal reagálni, illetve a munkahelyi gondokat se hagyja parlagon. Legyen óvatos, amikor úgy érzi, nyert ügye van valamivel kapcsolatban, mert váratlanul megfordulhat a szerencséje!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Ha randevúra megy, vagy spontán találkozik valakivel, ügyeljen arra, hogy ne legyen túl erőszakos, túlontúl rámenős, mert azzal elijesztheti az illetőt. Bár ez a párban élőkre is igaz lehet, hogy minél jobban rá akar valamit erőltetni a kedvesére, annál kevésbé fog kötélnek állni. Legyen határozott és céltudatos, de tudjon engedni és ne akarja, tűzön-vízen keresztülvinni az akaratát.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp