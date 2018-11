Napi horoszkóp - 2018. november 9.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.11.09 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Úgy tapasztalja, hogy ma mindenki cserben hagyja. Senkire sem számíthat, senki sem siet a segítségére. Ez nem jelenti azt, hogy akkor bele is kellene mindenbe törődnie. Vegye kezébe az irányítást és oldja meg a problémáit, amik egyre csak szaporodnak a tétlenkedése miatt és mert mindenáron másokra bízná a megoldásukat. Ma bizony saját magát kell kihúznia a bajból, és ha sikerül, nap végén ez rettentően jó érzéssel tölti majd el!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Amennyiben nyitott és rugalmas, új élmények érhetik a mai napon. Csak legyen bátor és merjen igent mondani, ne féljen az ismeretlen dolgoktól. Bízza magát barátaira vagy megérzéseire és akár társasággal, akár egyedül, de merjen belevágni. Ne csak várjon az eseményekre, hanem menjen utánuk. Ugyanakkor ma megpróbálhatják megingatni az önbizalmát, ne hagyja, hogy irigyei célt érjenek!

IKREK: (május 21 - június 21.)



Legyen óvatos, mert nem várt eseményekkel kell számolnia. Ráadásul így sem elég stabil a lelki állapota, minden kis nehézségek, akadály miatt kiakad, és még feszültebbé válik. Figyeljen oda arra, nehogy kiszúrják a környezetében azt, hogy rossz passzban van, mert magára szállhatnak ellenségei és megpróbálhatják kikészíteni vagy elhappolni Öntől a remek lehetőségeket.

RÁK: (június 22 - július 22.)

A legjobb, ha ma nem kezd bele új dolgokba, hanem a meglévő problémákat, feladatokat igyekszik megoldani. Ne halogassa őket tovább, így is túl sok van már a megoldatlan, lezáratlan ügyekből. Igaz, egyes Rákoknak szerelemmel van tele a feje és emiatt képtelenek koncentrálni, ami persze szép dolog, de ne hagyja, hogy teljesen elvonja a figyelmét és emiatt ejtsen komoly hibákat.





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Bele van fásulva a munkába, a mindennapokba. Nagy szüksége lenne arra, hogy legyen valami, ami feltölti a mindennapokban, munka mellett. Találjon magának egy plusz örömforrást, ami feldobja és erőt meríthet belőle, legyen az munka utáni masszázs, vagy iszogatás a kollégákkal. Tegyen arról, hogy kitudja ereszteni a gőzt és ne vigye haza a stresszt, hogy szerettein vezesse le.





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Nehogy azt higgye, hogy tévedhetetlen. Legyen nagyon elővigyázatos, mikor másokat kíván megítélni és kritizálni. Sőt, még olyan formában is kiderülhet tévedése, hogy csalódást okoz Önnek egy ismerőse, akiben szentül hitt, legalábbis a legkevésbé sem feltételezte volna róla azt a viselkedést, amit a maga irányába tanúsít majd. De nem érdemes ezen rágódnia, jobb, ha minél előbb túlteszi magát rajta és a jövőben óvatosabb lesz.





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Ma olyan konfliktushelyzetbe kerülhet, amiből nem fog tudni kihátrálni és muszáj lesz megvédenie az érdekeit. Ugyanakkor ez most problémás lehet, mert nem lát elég tisztán, sem önmagával, sem a környezetével szemben, ami ma még okozhat Önnek egyéb problémákat is. Legyen óvatos, mert könnyen túlzásokba eshet, és nem érzi kellőképpen hol vannak a határai, nehogy csak tovább a rontson a helyzeten.





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Történhet ma valami olyan, aminek hatására megjöhet az önbizalma, legalábbis megerősödhet a képességeibe vetett hite. Továbbá végre sikerül tisztáznia magában, hogy mire vágyik, mit is szeretne igazából és mit kellene tennie annak érdekében, hogy el is érje céljait. Legyen türelemmel, ne kezdjen el kapkodni a kivitelezést illetően, mert az is lehet, hogy ölébe pottyan ma vagy holnap a lehetőség vagy a megoldás.





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Terítékre kerülhet mindaz, amit idáig a szőnyeg alá söpört és most egyszerre borítja rá környezetére a vizes lavórt. Minden sérelme, problémája a felszínre kerül, és csak úgy ontja az áldást magából. Ha már sehogy se tudja visszafogni magát, legalább azokkal az emberekkel pöröljön, akik a problémáinak forrása és ne minden szembejövőn próbálja meg kiélni a mérgét, mert az amúgy sem lenne célravezető.





BAK: (december 22 - január 20.)

Járjon nyitott szemmel, legyen sokkal körültekintőbb, így elkerülheti, hogy valaki átverje, becsapja Önt. Jobb, ha ma félreteszi kicsit a jóhiszeműségét, még azzal kapcsolatban is, akiről nem feltételezne rosszat, Arra is érdemes lenne figyelnie, hogy ne akarjon túl sok mindent egyszerre megvalósítani vagy elérni. Inkább készítsen fontossági sorrendet, és igyekezzen mindig egy dologra koncentrálni, mert csak úgy érhet célba és járhat sikerrel.





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Döntés helyzet áll párkapcsolat vagy munka terén, de az is lehet, hogy mindkettő tekintetében, és talán össze is függnek egymással. Lehet, hogy túl sokat dolgozik, és nem nézi jó szemmel a kedvese. Ám az sem kizárt, hogy előléptetik, ami akár áthelyezéssel vagy külföldi úttal járna. Ha a két dolog összefügg, mindenképpen beszélnie kell róla a párjával és ne hozzon döntést nélküle.





HALAK: (február 19 - március 20.)

Elszántan törekedik arra, hogy végre előléptessék vagy megvalósítsa vágyát, és ma még siker is fogja érni, vagy valamilyen kellemes meglepetés, de nem abban a formában, mint szeretné. Legyen türelemmel és tartson ki, hiszen jó úton halad, csak éppen nem abban a tempóban vagy nem úgy, ahogyan maga szeretné. Semmit se adjon fel, legyen továbbra is szorgos és tevékeny, rövidesen célba fog érni.





