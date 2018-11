Napi horoszkóp - 2018. november 8.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.11.08 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ma bizony bajba, legalábbis nehéz helyzetbe kerülhet, amit csak magának köszönhet. Túlságosan menekült a félelmei elől vagy túl erőszakosan, másokkal nem törődve próbált valamit elérni és nem vette észre, hogy közben maga alatt vágja a fát. Bölcsen tenné, ha mentené, ami menthető és bocsánatot kérne azoktól, akiknek ártott. Talán még nem késő helyrehoznia a hibáit.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Túl sokat tekint a múltba és egyre csak azon agyal mit és hol rontott el. Kényszeredetten próbál válaszokat találni és az emlékeibe kapaszkodni. Ideje lenne továbblépnie és lezárnia a múltját, mert amíg benne él, nem képes a jelenére koncentrálnia. Azok, akik a volt kedvesük emlékétől szenvednek, pláne előre kellene nézniük, mert addig nem is fognak új kedvest találni, vagy boldog lenni a jelenlegivel.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Valaki feltűnően keresi a kegyeit. Talán csak Önnek nem tűnik fel vagy nagyon is, csak éppen nem mer hinni neki. Pedig a tények magukért beszélnek, az illetőnek komoly szándékai vannak Önnel. Amennyiben egyedülálló és tetszik is magának az illető, igazán adhatna neki egy esélyt. Ne féljen attól, hogy ennek is csalódás lesz a vége, ne akadályozza a boldogságát. Hallgasson bátran a megérzéseire az ügyben!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Mostanában sokat dolgozik, és folyamatosan üldözi a pénzt. Túlórázik, plusz feladatokat vállal és néha már szabadidejében is a munkán jár az esze vagy ténylegesen hazaviszi azt. De ma végre rádöbben arra, hogy nem minden a pénz és a karrier, és egyik sem fogja boldoggá tenni magányos éjszakákon. Így nem sok esélye van annak, hogy párt találjon, míg a családosok elveszíthetik szeretteik bizalmát, ha sosem foglalkoznak velük.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Valaki nagyon szeretné Önt meghódítani és magának sem közömbös az illető. De most jól teszi, ha körmére néz az illetőnek és nem mond neki egyből igent, mert kellemetlen csalódás értheti, ugyanis az illető nem egészen az, akinek mondja magát, illetve nem egészen őszinték a szándékai. Jó volna, ha letenné vele kapcsolatban a rózsaszínszemüveget és nem bízná el magát, hogy úgyis észreveszi időben, ha valami nem stimmel vele.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Nehezére esik tanácsokat elfogadni, pedig ma is remek tanácsot kaphat. Annyira a saját feje után akar menni, illetve arra vágyik, hogy mindent önerőből érjen el, hogy nemhogy a segítséget, még egy baráti intelmet sem képes elfogadni. Ráadásul nem elég, hogy nem fogadja el, mindennek a tetejében meg is sérti azzal, ahogy visszautasítja. Elhiheti, hogy nem mindenki kioktatni akarja, van, akit csak a jó szándék vezérel.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Jobban is megbecsülhetné a kedvesét, aki mindig igyekszik a kedvében járni és meglepetésekkel szolgálni, hogy kapcsolatukat mindig a tűz és az izgalom jellemezze. Programokat szervez, és próbálja kielégíteni az Ön leghőbb vágyait. Igazán kivehetné a részét belőle lehetőségeihez mérten. Legalább értékelje, hogy igyekszik. A munkahelyi problémákat nem használhatja örökké kifogás gyanánt.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Lehetősége van arra, hogy kamatoztassa a tehetségét. Nem kizárt, hogy felbukkan egy mentor, aki szívesen tanítaná Önt vagy saját magát képezi tovább, esetleg alkalom nyílik arra, hogy beiratkozzon egy iskolába. Mindenképpen érdemes élnie az eséllyel, ami által tökéletesítheti képességeit, tehetségét, mert az kulcsa lehet egy sikeres és anyagiakban kedvező jövőnek.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Túlságosan erőlteti az ismerkedést. Túl görcsösen próbál partnert találni és a potenciális partnereket is stresszeli, hogy folyton válaszút elé állítja vagy pedig élni sem engedi őket. Már lassan ott tart, hogy olyannal is leállna, akivel egyébként más körülmények között semmiképp se. Ne adja le teljesen az igényeit, hogy bárki megfeleljen Önnek, mert annak csak csalódás lesz vége.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Felkészületlenül éri ma egy kellemetlenség, illetve fordulat. Fontos, hogy ne kezdjen el kapkodni és ne essen kétségbe. Csak úgy oldhatja meg a kialakult helyzetet, problémát, ha higgadtan próbál gondolkodni. Adjon magának egy kis időt és előbb vizsgálja meg a helyzetet és gondolja át, hogy amit cselekedni készül, annak mi lehet a várható következménye, így további nehézségektől óvhatja meg magát.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Régóta próbál befejezni egy félbehagyott ügyet, de még mindig nem sikerül. Igazság szerint több függőben lévő ügye is van, amit nem ártana már lezárnia, de eddig mindig halogatta őket. Nem kell mindjárt segítségért rohannia, ha elakadt, az is elég lehet, ha átgondolja mik a lehetőségei és részletes terveket dolgoz ki a megoldást illetően. Bízzon magában és a képességeiben, képes megbirkózni ezekkel a dolgokkal!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)

Valaki megpróbálja Önt letéríteni az útjáról, lebeszélni a céljáról, hogy megtegyen valamit. Semmi oka arra, hogy higgyen neki, az illetőtőből az irigység szól és nem kizárt, hogy ő a titkos ellensége. De az sem kizárt, hogy valamiféleképpen kiakarja használni magát. Ha hallgat rá, azt később rettentően bánni fogja. Álljon ki magáért, és húzzon határokat az illetőnek miközben folytatja útját! Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp