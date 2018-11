Napi horoszkóp - 2018. november 7.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

KOS: (március 21 - április 20.)



Ma nem sikerül szót értenie a környezetével, már csak azért se, mert nehezen viseli a képmutatást, és úgy látja, hogy mindenki megjátssza magát Ön előtt és ez dühíti. Lehetne kicsit elnézőbb a környezetével és próbálja megérteni őket, hogy mit és miért csinálnak. Ne próbálja meg letépni róluk a maszkjukat és rávenni őket, hagyják abba a viselkedésüket, mert azzal csak megbántaná őket.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ha eddig problémái voltak a felettesével, akkor megnyugodhat, mert rendeződni fog a viszonyuk. Amikor sor kerül a beszélgetésre, legyen vele őszinte, mondja el bátran, hogyan érez, mivel elégedetlen és mi kellene ahhoz, hogy elégedett legyen. Semmit sem veszíthet vele, pláne akkor, ha a maga a felettese kéri arra, hogy legyen vele nyílt és egyenes. Mutatkozzon rugalmasnak és még célt is érhet!

Érdemes törekednie arra, hogy tökéletesen végezze el a munkáját. Minél inkább szorgoskodik, és látják magán, hogy igyekszik, annál nagyobb esélye van annak, hogy előléptetik! Viszont ajánlatos kétszer is ellenőriznie magát és biztosra mennie, mert hajlamos lehet hibákat ejteni. Éppen ezért kérdezzen vissza, ha valamit nem ért, nem tiszta, mert a kommunikáció terén akadályokkal kell számolnia.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Nem ártana komolyan vennie testének jelzéseit. Ha fáj valamije, kellemetlenséget tapasztal, vagy már régóta húzódó panasza van, inkább menjen el az orvoshoz vagy pihenjen, de nem érdemes kockáztatnia. Minden mással hajlandó foglalkozni, sőt, mások bajával is, csak éppen saját egészségéről feledkezik meg. Amennyiben nem akar hosszabb ideig betegeskedni, nem ártana változtatnia a hozzáállásán!

RÁK: (június 22 - július 22.)

Nem veszi észre, hogy egy barátjának, szerettének szüksége lenne Önre. Annyira csak saját magával és a világával van elfoglalva, hogy fel sem tűnik Önnek, pedig nyilvánvaló, hogy gondjai vannak. Nem ártana szétnéznie maga körül és észrevennie, hogy valaki némán szenved. Nem biztos, hogy tud rajta segíteni, de már az is lehet, ha meghallgatja és esetleg jó tanácsokkal látja el!





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Ha valakinek kritikát kell mondania, vagy arra kéri, legyen vele őszinte, akkor próbálja meg finoman tálalni a gondolatait. Az illető nagyon érzékeny és sok múlik azon, hogyan fogalmaz. Nem kell hazudnia neki, csak ne éppen a legnyersebb modorában próbálja meg tudtára adni a véleményét, mert azzal komolyan összetörheti. Érje el, hogy szavai építő jellegűek, ne pedig rombolóak legyenek.





Legyen óvatos, mert hajlamos lehet arra, hogy a munkahelyén leereszkedően viselkedjen kollégáival, ami Öntől nem éppen megszokott. Mindenki tudja, hogy sikeres, tehetséges, de nem kell az orruk alá is dörgölnie. Vegye észre, hogy képes lenézően viselkedik velük, pedig nemrég még ugyanazon a szinten állt, mint ők. Még nem késő ismét annak a jó fej és barátságos kollégának lennie, akit anno megkedveltek a személyében.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Sajnos nem túl kedvező irányt vesznek ma a dolgok. Hirtelen komoly problémákkal találja szembe magát. Mintha minden most kerülne elő a szőnyeg alól és azt sem tudja, melyikkel kezdje, vagy egyáltalán mit kellene tennie. Fontos, hogy ne másokon töltse ki a magában lévő feszültséget. Maradjon higgadt, környezetével legyen türelmes, és ha úgy véli nagy a baj, akkor inkább kérjen segítséget.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Amennyiben ma ismerkedik, vagy randevúja lesz, fontos, hogy önmagát adja. Ne akarja annyira megnyerni a másikat, hogy hazudjon neki vagy másnak adja ki magát. Legyen teljesen őszinte vele. Ugyanezt az őszinteséget kellene gyakorolniuk azoknak is, akik lehetőséget kapnak arra, hogy elmondják a főnöküknek vagy a kedveseknek, hogy mire vágynak, mivel lennének elégedettek.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Ezen a napon kimondottan boldognak érzi magát. Úgy érzi, az egész világ mosolyog Önre, mindenki szeretettel és segítőkészséggel fordul maga felé. Stabilnak érzi a helyét a világban, a párját és a munkáját is. Ön is tisztában van azzal, hogy sajnos nem tarthat örökké ez az állapot, éppen ezért kell különösen becsülnie és örülnie neki, bármeddig is tartson. De ne azzal foglalkozzon, hogy bármelyik percben véget érhet!

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Legyen óvatos, ha barátaira bízza magát párkeresés terén. Nem kétség, hogy a jó szándék vezérli őket, de még ők is mellé nyúlhatnak és szerezhetnek Önnek kellemetlen vagy éppen kínos perceket. Ezért legyen elővigyázatos és csak olyanra mondjon igent, amiben teljesen biztos vagy legalábbis tényleg akarja. Ne igyon előre a medve bőrére, de azért nyugodtan bizakodhat, hátha szerencsével jár!

BAK: (december 22 - január 20.)



Van valaki a környezetében, aki szeretné magát meghódítani. Talán fel sem tűnik Önnek vagy nem volt elég egyértelmű az illetővel és azt hiszi, hogy van még esélye. Mindenképpen tisztázza vele ezt a kérdést, így elkerülheti a kellemetlen félreértéseket és legalább az a bizonyos személy sem reménykedik hiába. Ha az illető a kollégája, végképp bánjon vele finoman, nehogy véletlenül maga ellen fordítsa!

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



