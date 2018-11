Napi horoszkóp - 2018. november 6.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.11.06 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Túl sokat vár el másoktól, ráadásul gyakran olyan dolgokat, amiket maga sem tenne meg. Éppen ezért tartózkodnia kellene attól, hogy megakarja mondani másoknak mit tegyenek meg és látványosan megsértődjön, ha ellent mondanak Önnek, aztán meg képes sajnáltatni magát, hogy Önt mindenki cserben hagyja. Ezzel a viselkedéssel csak azt éri el, hogy mindenkit magára haragít a környezetében.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Arra vágyik, hogy kedvesével olyan legyen a szerelmi életük, mint korábban. Tüzes és szenvedéllyel teli. Hiányolja a romantikát és a meghittséget. Nem elérhetetlen a vágya, de ehhez magának is tennie kell. Fontolja meg mit hajlandó tenni azért, hogy felszítsa Önök között a szerelmet és a tüzet a hálóban, azután pedig ne csak tervezzen, hanem cselekedjen is! Kedvesét már csak a tettekkel győzheti meg.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)

Képtelen igazán odafigyelni arra, amit csinál. Folyton csaponganak a gondolatai, másutt jár az esze. Talán ez annak is köszönhető, hogy túlságosan fáradt és nem sikerül eleget pihennie. Vissza kellene fognia magát, hiszen tapasztalni fogja, hogy már hiányosabban, egyre többet hibázva és nehézkesen végzi el a feladatait. Ne hagyja, hogy a sietség vagy az, hogy túlvállalta magát, a minőség rovására menjen. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)

Egy kollégája hangulata ma meglehetősen hullámzó lesz. Egyik pillanatban még kedves és segítőkész Önnel, de a következőben már undok és cserben hagyja magát. Ne haragudjon rá, mert jó oka van annak, hogy ma ilyen. Inkább próbálja megtudni és esetleg a segítségére lenni. De az biztos, hogy ma csak magára számíthat, úgyhogy fel kell kötnie a nadrágját, ha mindennel végezni akar. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Tele van ötletekkel, csak éppen nem tudja, merje-e megvalósítani őket. Fél a kockázattól, a csalódástól, hogy belebukik, ezért inkább bele sem kezd. Pedig egész nyugodtan tehetne lépéseket elképzelései megvalósításának irányába. Egyedül arra figyeljen, hogy próbáljon mindig biztosra menni és nem kell ország-világnak szétkürtölnie a terveit. Inkább tartsa meg őket magának. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Mostanában rengeteget dolgozik és párja, illetve gyermekei elhanyagolva érzik magukat. Ne arra gondoljon, hogy majd hétvégén együtt lesznek vagy valamikor eltöltenek együtt egy egész napot. Ők most akarják magát. Higgye el, már az is rengeteget számít, ha naponta legalább egy-egy aktív órácskát rájuk szán. Ennyit igazán megtehetne, és magának szüksége lenne rájuk, mert általuk végre lazíthatna is. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Tisztában van azzal, hogy jó úton jár. Bár rengeteg a feladat, a kihívás, ki sem látszik a munkából, de egyelőre még bírja és elégedettséggel töltik el a mindennapi sikerek. Már látja az alagút végét és tudja, hogy még egy kis ideig ki kel tartania, utána élvezheti munkájának gyümölcsét. Bármilyen akadállyal is találja szembe magát, sikeresen megbirkózik vele. Az megérzései szinte kiabálnak, mindig tudja, mit kell tennie. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Muszáj lesz ma megoldania néhány felmerülő konfliktust, de csak úgy teheti meg, ha lenyugszik és nem erőszakosan, diktatórikusan próbálja kezelni a helyzetet. Hagyja, hogy a többiek is elmondják a véleményüket és együtt próbáljanak megoldást találni. Ha engedi, hogy kihozzák a sodrából, abból háború lesz és nem fog megoldás születni, csak még nagyobb szakadék jön létre maguk között. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Általában egy segítőkész és empatikus ember, de ma kész bebizonyítani ennek az ellenkezőjét. Szabályosan félresöpör másokat annak érdekében, hogy megvalósítsa terveit. Nem veszi észre, hogy átlép felettük vagy akár durván megsérti őket. Jó eséllyel késő délután azért feltűnik Önnek, milyen rombolást vitt véghez, ami azért jó, mert így legalább még idejében bocsánatot kérhet a többiektől.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Úgy érzi magát, mintha felvette volna a mindent látó szemüvegét és lazán kiszúrja a hazugságot, a kétszínűséget, ha valaki átakarja verni. Ma tényleg mindent észrevesz, és semmi nem marad Ön előtt titokban. Bár rendkívül elégedett lesz magával, hogy nem hagyta magát becsapni, fogják érni kellemetlen felismerések is és napvégén rájöhet, hogy nem csak áldás ez a ?szemüveg?.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)



Érzi, hogy jelentős változások előtt áll. Éppen ezért most kell tisztáznia magában a céljait, hogy hosszú vagy rövidtávra tervez? Lassítson le és gondolkodjon, így idejébe kiszúrhatja az akadályokat és a lehetséges buktatókat. Mázsás súlyként nehezedik magára a nyomás, de valahol kellemes teherként éli meg, hogy azt érzi, a kezében van élete gyeplője.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Meglehetősen feszült napja lesz, mert egy új vagy már régóta fennálló problémát mielőbb meg kellene oldania és még mindig nem tudja. Talán érdemes lenne segítséget kérnie vagy egy barátja előtt hangosan gondolkodnia, hátha úgy megtalálná, amit keres. Ellenben eljött az ideje annak is, hogy egy kapcsolatát lezárja és bár nehéz döntés lesz, fájó szívvel, de mégis meg fogja tenni, mert tudja, hogy így mindkettőjüknek jobb lesz.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp