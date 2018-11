Napi horoszkóp - 2018. november 5.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.11.05 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Azzal indul a napja, hogy kapkod. Mindent azonnal akar, vagy legalábbis villámgyorsan leakarja tudni a kötelező feladatait, de minél jobban leakarna tudni őket, annál kevésbé fog sikerülni. Lazítson, legyenek tervei, ossza be a napját és jusson magára is délután. Amennyiben szeretne valakit valamire rávenni, akkor azt tegye óvatosan, de meggyőzően, ne rontson ajtóstul a házba.

Attól még, hogy szeret valakit, nem kell minden hibáját elnéznie. Nyugodtan kérje ki magának, ha megbántották vagy igazságtalanok voltak Önnel. Ha engedi, hogy folyton átlépjék a határait, méghozzá büntetlenül, nincs min csodálkoznia, meg is fogják tenni. Amennyiben kezd ebből elege lenni ? márpedig így van ? akkor nem kellene mást tennie, mint szóvá tennie és betartani ígéreteit, mi lesz, ha valaki újra mellőzi a szabályait.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Felboríthatja a napját egy váratlanul megjelenő családtag vagy barát. Persze mindjárt fel is kapná a vizet, de ne hajtsa el. Legalábbis tudja meg az okát, lehet, hogy komolyan szüksége van Önre. Ez a napja már úgyis ilyen lesz, rosszkor hívják, többen is megtalálhatják az ügyes bajos dolgaikkal és ettől olyan érzése van, hogy nem hagyják magát pihenni, meg élni. Szabjon határokat, de finoman tegye!

Jó, hogy sok mindenre nyitott, szívesen kipróbál új dolgokat, el is merül bennük, de nem ártana határokat szabnia magának. Túl sok hobbija van, legalábbis túl sok mindenbe készül belevágni a fejszéjét. Nemcsak, hogy elegendő ideje nincs az összesre, de belevág valamibe, nem szán rá elég időt, nem úgy halad, mint szeretné és akkor attól csak kudarcélménye lesz. Ezért inkább szelektáljon és legyen egy-két dolog, amit szívvel-lélekkel csinál!

IKREK: (május 21 - június 21.)



Egy kicsit jobban is értékelhetné a szeretteit, akik próbálnak a kedvében járni és mindent megtenni Önért, ám maga ezt észre sem veszi, vagy legalábbis nem úgy reagál rá, ahogy kellene. Folyton arra koncentrál, mi minden hiányzik az életéből, mennyi mindene nincs, és nem veszi észre, hogy valóban mennyi mindene és hogy sokan szeretik. Nem ártana ezeket tudatosítani a magában!

Ma egy kicsit agresszívebben közelíti meg a problémákat. Alapból úgy viselkedik, mint aki nem tűr ellentmondást. Meglehetősen szigorú a szeretteivel szemben és talán nem veszi észre, hogy éppenséggel sarokba szorítja vagy megpróbálja irányítani őket. Nem ártana figyelembe vennie azt, hogy ők mit akarnak. Ne legyen túl önző és erőszakos velük szemben, mert maga ellen fordulhatnak.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ha megbántott valaki, nem ártana bocsánatot kérnie. Gondolja át, mi is történt valójában, és hogy a történtek alapján mennyi a maga hibája. Ne legyen túl büszke beismerni a hibáját vagy azt, ha meggondolatlanul vágott dolgokat a másik fél fejéhez. Jobban teszik, ha mielőbb kibékülnek, így mindketten nyugodt szívvel térhetnek nyugovóra. Ha elhúzódik ez a probléma, annak már komolyabb következményei is lehetnek.

Hihetetlenül szeretetteljes lesz a környezetével szemben. Mindenkinek a szebbik arcát mutatja, felettébb kedves és barátságos lesz, és ami a legszebb, hogy cserébe maga is ezt fogja kapni, ami viszont meglepi Önt. El is gondolkodik azon, hogy érdemes lehet megbízni az emberekben és néha engedi, hogy a szívéhez férkőzhessenek, mert egyesek kifejezetten megdobogtatják azt.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Valami nem úgy alakul, mint tervezte és képes lenne azonnal pánikba esni. Ám elkerülheti ezt a kellemetlenséget azzal, hogy több tervvel rendelkezik a programját, illetve a napot illetően. Ma többször is fogják érni ilyen váratlan fordulatok, éppen ezért jól teszi, ha rugalmasan áll a napjához. Legyen türelmes és megértő másokkal, és ha valami nem akar összejönni, azt ne erőltesse.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Tökéletes ez a nap arra, hogy minőségi időt töltsön önmagával. Szánja ezt a napot arra, hogy a kedvteléseit űzze, wellness napot tartson, kiolvasson egy jó könyvet vagy megnézze a kedvenc filmjét. Egyszóval ma mondjon másoknak nyugodtan nemet és alakítsa kedve szerint a vasárnapját. Úgyis ritkán foglalkozott magával mostanában, épp itt az ideje annak, hogy végre relaxáljon.

Óriási szívességet tesz Önnek valaki. Nem is mert reménykedni a segítségben, pláne így, hogy nem is kérte. Ma igazán bebizonyosodhat a számára, hogy szeretik magát és hogy egyesek számára milyen fontos. Mindenképpen értékelje a gesztust és ne vegye természetesnek, még akkor se, ha már Ön is rengeteget segített az illetőnek. Ez a nap szeretetben és békességben fog telni.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Ma bármit is szeretne, akármilyen terve is legyen, az úgy lesz. Örülhet, mert minden a kedve szerint alakul és ragyogó napot tölthet el a szeretteivel, illetve eredményeset, ha a kerti munka vagy más hobbija mellett dönt. Ma remek ötletnek juthatnak az eszébe a jövőt illetően, vagy, hogy mivel dobja fel az életét, a kapcsolatát. Érdemes lenne a megvalósításon is eltöprengenie, nem kell, hogy minden csak álom legyen!

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



