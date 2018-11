Napi horoszkóp - 2018. november 4.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.11.04 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Több kellemes meglepetés is érni fogja. Jó híreket hallhat, amik közvetlenül érintik, de olyat is, ami a szeretteivel kapcsolatos. Szerettei gondoskodni fognak arról, hogy örömteli legyen a napja. Ma jobb, ha nem próbál meg irányítani, hanem sodródik az árral és engedi, hogy szerettei felvidítsák, és esetleg ők szervezzék meg a napját. Akik a kedvesükkel töltik a napjukat, romantikára és meghittségre számíthatnak.

Érzékeny és rossz hangulata miatt gondolja azt, hogy senki sem kíváncsi Önre. Nem keresik a barátai, senki sem akarja Önt elhívni valahova. Talán még a szeretteiknek is más programja van és most ezt személyes sértésnek veszi. Máskor persze mindenkit megértene, csak ma zavarja ennyire, hogy egyedül van, és hogy nem foglalkoznak Önnel. Egymaga is feldobhatná a napját, ahelyett, hogy egésznap duzzog!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Van valaki, akivel már régóta elhúzódó problémája van és eddig sehogy sem tudtak beszélni róla vagy megoldást találni rá. De ez viszont most változik. Ma végre lehetőségük lesz arra, hogy helyrehozzák a kapcsolatukat, megoldják a problémáikat. Épp az itt az ideje annak, hogy pontot tegyenek a probléma, kérdés végére, éppen ezért legyen őszinte és a megoldás törekedjen, ne feltétlenül az elválásra vagy a saját igazának hangoztatására.

Nem kell mindenben Önnek lennie a legjobbnak. Nem kell szuper férjnek, feleségnek, apának, anyának vagy barátnak, munkatársnak lennie. Ne arra törekedjen, hogy mindenből a ?legjobb? címet gyűjtse be, mert abba bele fog rokkanni. Így is túl sokat vár el magától és sokszor csak azért csinálja, hogy még jobban szeressék Önt és pótolhatatlanná tegye magát, de már így is az!

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ma szinte minden vágya a csend és a nyugalom. Állandóan pörög, zsong a feje, állandóan társaságban van, éppen ezért érthető, ha kivételesen inkább egy kis békességre vágyik. Jól is teszi, ha lemondja a mai napi találkozókat és csak szűk családi körben vagy egyedül tölti a napját és átadja magát a pihenésnek. Nem kell mindig a maximon élnie, nem baj, ha olykor kiengedi a fáradt gőzt és kicsit leereszt.

Versenyt fut az idővel. Valószínűleg túlvállalta magát, túl sok programot talált ki vagy legalábbis mondott rájuk igent és egész nap társaságból társaságba rohan vagy találkozókra. Ha még van lehetősége, variáljon az ütemterven, máskülönben estére hulla lesz és megeshet, hogy semmi olyanra nem marad energiája vagy ideje, amire igazán szeretné vagy amit meg viszont muszáj lenne elintéznie.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Egy kis vásárolgatással próbálja feldobni a mai napját, illetve a kedvét. Amíg nem viszi túlzásba, addig rendben is van, hogy meglepi magát, illetve szeretteit apróságokkal vagy régóta esedékes holmikkal, mint amilyenek az őszi öltözékek. Legyen magával nagylelkű és engedje meg, hogy élvezze is a pénzt, ha már annyit dolgozik érte. Ne legyen lelkiismeret-furdalása, mert néha költ magára.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Ha egyedülálló, jó esélye van arra, hogy ma megismerkedjen valakivel. Éppen ezért érdemes kimozdulnia otthonról, akár egyedül, akár a barátaival, hogy legyen lehetősége arra, hogy összeismerkedjen azzal, aki komolyan felkeltheti az érdeklődését. A pában élők sem ártana, ha kiruccannának, kapcsolatuk igényli a változatosságot, és hogy új élményekben legyen részük, így akár még közelebb is kerülhetnének egymáshoz.





Fantasztikus ötlet jut az eszébe, már csak kivitelezőkre, vagy legalább partnerekre lenne szüksége! Érdeklődjön a barátainál és szeretteinél, hátha valaki kapható rá és akkor menjenek és valósítsák meg! Ám ha senki sem szeretne kötélnek állni, akkor nem kell rájuk várni, nyugodtan valósítsa meg egyedül. Kár lenne lemondania egy csodálatos élményről. De persze érthető, hogy szívesebben tenné meg társaságban.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ma valakinek nagy szüksége lenne Önre, arra, hogy mellette legyen, meghallgassa őt és esetleg tanácsot adjon neki, de nem biztos, hogy az illető maga elé mer állni ezzel. Nyissa ki a szemét és nem lesz nehéz észrevennie, ki lehet az, akinek szüksége lehet Önre. Ha nincs ellenére, ajánlja fel neki a segítségét vagy, hogy meghallgatja, ugyanis már annyival is rengeteget tehet az illetőért.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Igazán nem panaszkodhat, elég része lesz ma romantikában. Sikerül együtt tölteniük a napot a kedvesével. Pont olyan lesz, mint régen, rengeteget fognak nevetni, szórakozni, érdemes is kimozdulniuk otthonról és randevúzniuk. Ám az estéjüket ajánlatos a nappaliban összebújva tölteni, majd átmenni a hálóba, hogy megkoronázzák a napjukat. Érezhetően szorosabb és erősebb lesz így a kapcsolatuk.





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Nemcsak az a barát dolga, hogy mindig igazat adjon a másiknak. Az is a feladata, hogy felhívja a figyelmét arra, hogy bolondságra készül, ha rossz úton, ha valamit nem vesz észre, ami Önnek nyilvánvaló. Pont ettől lesz valaki jó barát. Lehet, hogy elsőre nem lesz hálás érte a barátja és talán megsértődik, de érdemes vállalni a kockázatot és később a barátja megfogja köszönni az őszinteségét.





NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



