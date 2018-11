Napi horoszkóp - 2018. november 3.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.11.03 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Olyan megbízást, illetve feladatot kaphat, ami kifejezetten motiválja és jobbkedvre deríti. Úgy érzi, végre elismerik tehetségét, képességeit, megbíznak Önben annyira, hogy komolyabb feladatot adjanak. Ráadásul, ha jól teljesít, azzal meghatározhatja a jövőjét és nem csak anyagi szinten alapozhatja meg, de igazán azt érezheti, hogy megtalálta az Önnek való munkát, és amiben még van az Ön számára előrelépési lehetőség.

BIKA: (április 21 - május 21.)

Mindenkit elkápráztat ma a magabiztos és határozott kisugárzásával. Végtére most elégedettnek érzi magát külsőleg és belsőleg egyaránt, ami meg is látszik magán. Meglelte a lelki békéjét, gyakorolja az önszeretet és mindennek hatására kifejezetten rózsásan látja az életét. A környezete meg magát, akik egyenesen csodálják és egyesek még irigyek is magára. Az egyedülállók még hódolókra is szert tehetnek!





Legyen óvatos, mert meglehetősen szórakozott lesz. Mint aki azt sem tudja, hol áll a feje, nem is ezen a síkon van, folyton elkever vagy összecserél dolgokat, pontatlan vagy rossz információkat ad meg, ezért nem árt, ha észbe kap, vagy nem megy, legalább ellenőrizze le magát. Tömegközlekedés esetén is, de ha autóba ül, akkor is figyeljen oda, nehogy kellemetlenség érje az úton!

IKREK: (május 21 - június 21.)



Magára nem túl jellemző, mégis meglehetősen türelmetlen lesz a környezetével szemben. Mindenkit siettetne, és könnyen odamondja másoknak a véleményét. Talán fel sem tűnik Önnek, hogy milyen hamar kapja fel a vizet és bánt meg másokat a szavaival. Úgy érzi, az egész világ az útjában áll és ezért képes lazán átlépni mások felett vagy eltaposni őket. Nap végére sok haragost szerezhet, ha nem vigyáz!

Túlzottan nyers és kritikus lehet másokkal szemben. Tipikusan másokban észreveszi a szálkát, de magában a gerendát nem, vagyis úgy próbál másokat kioktatni, hogy közben maga is ugyanazt csinálja. Ma pillanatok alatt képes lesz megbántani másokat és vannak olyan esetek, amikor mondhatni tényleg igaza van és jogos, amit mond, de azzal bánthat meg egyeseket, ahogy ezt tálalja nekik.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Egyenesen megtáltosodik ma és mindenkit leköröz a munkahelyén. Elképesztő teljesítményt nyújt és ez fel is tűnik kollégáinak, illetve a feletteseinek. Már ma is szóvá teszik, hogy mennyire elégedettek Önnel és terveik vannak magával, de mindennek a tetejében nemsokára anyagi szinten is kifejezik majd elismerésüket. Viszont a karrierépítés mellett próbálja meg nem elhanyagolni a szeretteit!

Rettentően fáradt és ki van merülve. Gyakran gondol arra, hogy feladja. Nem küzd tovább a kapcsolatért, a tervei megvalósításáért vagy az előléptetésért. Pedig már csak egy kicsit kellene kitartania és utána megkapná azt, amire vágyik és fellélegezhetne. Lehet, hogy most nem hiszi, de bármilyen akadály is jöjjön, sikeresen szembe fog tudni nézni vele! Ez a napja sem lesz könnyű, mégis sikerrel zárja majd!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Váratlan lehetőséget ajánlanak fel Önnek. Először nem is akarja elhinni, pedig valahol titokban reménykedett abban, hogy össze fog jönni. Fontos, hogy ne húzza sokáig az időt, döntsön mielőbb és merjen rábólintani. Ragadja meg, és megfogja látni, nem fog csalódást okozni. Bármilyen akadály is jöjjön, képes vele megbirkózni, sokkal többre képes, mint azt jelenleg gondolja magáról.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Túl nagyok az elvárásai valakivel szemben, még akkor is, ha a beosztottja. Megpróbálhatna lazítani a hurkon, amit jóformán a nyaka köré tekert és engedje lélegezni az illetőt. Ráadásul minél jobban stresszeli az illetőt, annál rosszabb lesz, annál kevésbé fog tudni jól teljesíteni vagy egyáltalán bármit is megtenni abból, amit elvár. Ne csodálkozzon, ha egyszer feldühödik és maga ellen fordul.





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Anyagi gondjai kötik le a figyelmét. Nem bír másra koncentrálni, egyre csak az jár a fejében, hogyan kellene javítania a helyzetén. Így viszont nem tud a jelenre koncentrálni, figyelmetlen a munkájában és a szeretteire sem tud igazán figyelni, akiket sokszor még idegesítőnek is talál, pedig csak próbálnák Önt jobb kedvre deríteni. Talán egyszerűen hagynia kellene, hogy eltereljék a figyelmét.





Az emberek odafigyelnek arra, amit mond. Kikérik a véleményét, tanácsért fordulnak magához, mert megbíznak Önben. Éppen ezért kell odafigyelnie arra, hogy kinek és mit mond. Ha éppen energiátlan, nincs kedve beszélgetni, lelkizni, akkor kérjen egy kis haladékot, mintsem megbántsa azokat, akik hisznek Önben, ugyanis a türelmetlensége, fáradtsága miatt rájuk mordulhat.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Úgy fest, hogy ma új esélyt kap. Lehetőséget arra, hogy helyrehozza egy hibáját, megoldjon egy problémát, amit korábban nem tudott. Jobb, ha tudja, nem biztos, hogy van több dobása, azért most mindent adjon bele és csinálja végig, illetve igyekezzen minél jobban kihasználni. Akár az egész életét új alapokra helyezheti, de legalábbis jelentős mértékben változtathat a sorsán és pozitív irányba terelheti.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



