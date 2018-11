Napi horoszkóp - 2018. november 2.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.11.02 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Komoly érzelmi viharok dúlnak ma Önben, ezért jobb lesz, ha tisztes távolságot tart a környezetével szemben. Igyekezzen inkább a feladataraira koncentrálni, hogy mindent elvégezhessen. Így legalább a lemaradását is behozhatja, vagy akár előre dolgozhat és nem fog másokon idegeskedni. Ugyanakkor nem ártana megvizsgálnia azt a kérdést, hogy Ön mivel járulhatott hozzá a helyzet kialakulásához.

Buzog Önben a tettvágy és rengeteg ötlete van a jövőjére nézve. Mindent azonnal megakar valósítani. Szerencsére élete minden területén pozitív változásokat tapasztal, és ez elégedettséggel tölti el. Ám ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy minden jó, amit csinál vagy, hogy Ön lenne a követendő példa, ezért óvakodjon attól, hogy másokat kritizáljon vagy túlságosan elbízza magát.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ma Ön lehet az, aki a veszekedéseket, illetve a feszültséget gerjeszti. Nem csak Ön számára lesz világos, hanem mindenki másnak, és ha nem tesz ellene, sokan elfordulhatnak Öntől, de legalábbis megharagudhatnak magára. Le kellene adnia az elvárásaiból, mert túl sokan kíván magától és másoktól is. Érdemes ma békejobbot nyújtania másoknak és azt kezdeményezni, hogy rendbe tegyék kapcsolatukat, vevők lennének rá.

Mások előtt titkolózik, miközben őszinteséget vár el és képes megharagudni másra, ha hazugságon, füllentésen kapja. Ugye Ön is érzi, hogy ez valahol nem igazságos? Emiatt könnyen össze is veszhet ma a környezetével. Lehet, hogy csak így szeretne érdekesebbnek látszani, de mások szemében félreérthető a viselkedése. Ügyeljen oda jobban, nehogy azt mondhassák magára, hogy csak a saját hibáit nem veszi észre, másokat meg igen.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Olyan információk birtokába juthat, amikre régóta kíváncsi volt és tudni szerette volna őket. Végre lesz kitől rákérdeznie vagy talán arra sem lesz szükség. Nem kell mást tennie, mint figyelmesen végig hallgatnia az illetőt. Azonkívül, hogy kielégül a kíváncsisága, végre talán rászánja magát, hogy meghozzon bizonyos döntéseket, vagy pedig meglépne valamit, amit időszerűnek érez.

Meglehetősen változatos nap elé néz. Kellemes, és kellemetlen élmények egyaránt érni fogják a munkahelyén. Úgyis mondhatnánk, hideget és meleget is kapni fog, dicséretet, de kritikát is. A végén már Ön sem tudja eldönteni, mit várnak el Öntől, ezért próbálja meg velük letisztázni. Mindennek a tetejében kedvesével sem lesz felhőtlen a napjuk, megint sikerül valamin összeveszniük.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Sikeresen kifecseghet egy olyan titkot, amit nem szabadott volna. Rövid időn belül eljut az információ az ismerőséhez, akivel kapcsolatos és érthető módon rossz néven veszi. Számítson rá, hogy össze fognak veszni és mindjárt az derült majd ki, hogy komolyabb ellentétek is vannak Önök között. Lehet, hogy utána kibékülnek, de érezhetően ott marad a törés a kapcsolatukban.

Úgy érzi, ma semmi sem úgy alakul, ahogy tervezi, vagy legalábbis szeretné. Sőt, néha szinte pont az ellenkezője történik vagy pedig semmi sem. Ma minden téren igaz, hogy nem szabad erőltetni a dolgokat. Ha nem akar valami összejönni, azt engedje el mára. Az is lehet, hogy csak más megoldást kellene választania, vagy másképp csinálnia a dolgokat. Adjon magának egy kis időt, hátha megvilágosodik!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Tudjuk, mennyire szeret néha a föld fölött járni és álmodozni, de fontos lenne, ha most a racionalitás talaján maradna. Inkább legyen gyakorlatias, a tényekre alapozzon és menjen biztosra, így elkerülheti, hogy kellemetlenségek érjék, közöttük egy csalódás is, mivel az sok álmodozással félrevezetheti magát. Még az is lehet, hogy valaki visszaél a jóhiszeműségével és kihasználja Önt.

Összefuthat egy rég nem látott ismerősével. Meglepve konstatálják, hogy mindketten megváltoztak, nemcsak külsőleg, hanem személység szempontjából is. Ugyanakkor mégis van Önben egy különös az érzés, mintha az illető szeretne Öntől valamit és nem véletlenül bukkant fel most. Megpróbálhatja kitapogatni, de ne vesse el azt se, hogy Ön az, aki bizalmatlan. Vagy még akár kellemesen is csalódhat.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Amennyiben fontos Önnek a kedvese, nem ártana leállnia a flörtöléssel. Talán fel sem tűnik Önnek, ha már rutinosan teszi, mint ahogy sem, hogy a kedvesét zavarja, hogy az orra előtt teszi vagy esetleg másoktól hallja vissza, hogy különösen viselkedett. Ideje lenne több szempontból is úgy csinálnia, mint aki kapcsolatban él és több időt is tölthetne a kedvesével, akinek jobban is kifejezhetné, hogy szereti.

Érdemes ma a megérzéseire hallgatnia, nem fogja megbánni. Hagyja, hogy az érzelmei, gondolatai szavakká, tettekké formálódjanak, és ne akarja folyton ellenőrzés alatt tartani magát, máskülönben olyan dolgokról maradhat le, amiket később rettenetesen bánni fog. Itt az ideje annak, hogy végre bízzon magában. Minden lehetősége adott lesz ma ahhoz, hogy pozitív irányba kezdje el kormányozni az életét.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



