Napi horoszkóp - 2018. október 31.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.10.31 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Rendet kellene tennie a magánéletében. Azzal kellene kezdenie, hogy eldönti, mit is akar tulajdonképpen, illetve kivel. Ugyanos ahol szerelmi háromszög van, ott olyan helyzetbe kerülhetnek a jegy szülöttei, hogy muszáj lesz dönteniük. Akik pedig most vannak túl egy szakításon, nem biztos, hogy mindjárt bele is kellene vágniuk egy új kapcsolatban. Mindenesetre a cél az lenne, hogy előbb gondolkodjon, és aztán cselekedjen.

Ha van egy terve, akkor azt valósítsa is meg. Tegyen meg minden Öntől telhetőt, hogy megvalósítsa, és ne foglalkozzon azzal, mások mit mondanak, mint ahogy most a zavaró tényezőket is figyelmen kívül kell hagynia. Ne engedje, hogy mások elbizonytalanítsák, mert ha mégsem cselekszik, nem él a lehetőséggel és látja, hogy sikerrel járt volna, később szörnyen bánni fogja. Most elsősorban önmagában kell megbíznia!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Túlzásba viheti a kapcsolatfüggőségét. Lehet, hogy nem veszi észre, de jelentős mértékben elkezdett a partnerére mászni és egyre kevésbé kap Öntől levegőt, de nem meri megmondani, nehogy megbántsa magát. Jobb volna, ha észrevenné, és nem várná meg, hogy egyszer csak kitörjön. Adjon neki nagyobb szabadságot és ne hagyja, hogy az örökös félelmei miatt magához kösse őt és azzal kivégezze kapcsolatukat.

A mai nap valahogy unalmasnak, szürkének tűnik magának. Úgy érzi, semmi sem történik Önnel és még csak előre sem halad. Ne aggódjon, hamarosan beindulnak az események! Inkább élvezze ki, hogy ma ilyen békés, nyugodt napja van, mikor alig van dolga, mert könnyen lehet, hogy ez holnapra megváltozhat! Ma intézze el, amire ideje van, használja ki ezt a laza napot és ne akarja kényszeresen élményekkel megtölteni.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Valaki beszélni akar ma Önnel és esetleg tisztázni a korábbi félreértéseiket vagy maga ígérte neki, hogy beszélni fognak üzletről, esetleg lelki problémákról. Az igazság pedig az, hogy semmi kedve ehhez a beszélgetéshez. Ha semmiképpen sem akar túlesni rajta, akkor nagyon jó indokot kell találnia, mert az illetőt sem nézheti sokáig bolondnak. Sőt, arra sem árt felkészülnie, hogy az illető nem adja fel olyan könnyen!

Dolgozik Önben a bizonyítási vágy. Mindenáron megakarja mutatni szeretteinek és kollégáinak, illetve főnökeinek, hogy mire képes és hogy egymaga is képes hegyeket mozgatni, minden létező helyzettel és problémával megbirkózni. Ügyeljen arra, hogy csak annyit vállaljon, amennyit teljesíteni tud, és tényleg jól jön ki belőle. Nehogy dugába dőljön a terve és az derüljön ki, jóval nagyobb fába vágta a fejszéjét.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Legyen óvatos, ma valaki megpróbálhatja megvezetni és elérni, hogy higgyen neki. Ne engedje, hogy a józan esze és a megérzései cserben hagyják. Gondoljon arra, hogy járt már korábban. Abba sem árt belegondolnia, hogyan milyen előnyei származhatnak az illetőnek abból, ha hisz neki. Jobban teszi, ha a saját feje után megy. Bízzon magában és kerülje el a csapdákat, máskülönben kellemetlenségek fogják érni.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Tartson ki elhatározása mellett, valósítsa meg terveit, de attól még nem baj, ha meghallgatja mások véleményét. Lehet, hogy ők tudnak valamit, amit maga nem, esetleg másképp látják a dolgokat és ők olyat vesznek észre, amit Ön nem. Ezért sem szabad mindjárt a rossz szándékot feltételeznie másokról. A munkahelyén pedig egyszerűbb lenne az élet, ha képes lenne csapatban dolgozni és nem mindent egyedül intézne!

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Ma olyan dolog történhet Önnel vagy olyan hírt hallhat, aminek hatására hirtelen megáll az élet maga körül és azt sem tudja, mit tegyen. Ez az esemény teljesen kizökkenti és hirtelen elbizonytalanodik. Jobb is így, nem baj, hogy leblokkolt, legalább lesz ideje átgondolni bizonyos dolgokat, amit másképp nem tenne. Az sem árthat, ha szeretteihez fordulna, akik a segítségére lehetnek ebben az időszakban.





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Érdemes lenne számolnia azzal, hogy talán azért nem valósulnak meg a tervei, mert nem a megfelelő eszközökkel próbálja őket elérni. Próbálja ki, hogy nézőpontot vált vagy más módszereket használ, hátha úgy hamarabb érne célba. Ne féljen letérni a járt ösvényről és új utakat járni. Sokszor pont az hátráltatja, hogy a jól bevált módszereknél marad, semmint új dolgokkal próbálkozzon.





Érezni fogja, hogy nyomás nehezedik Önre. Rengeteg elvárással és feladattal kell ma szembesülnie. Szinte csőstül jön a baj, illetve a megoldásra váró problémák, feladatok. Ma jóval több munkája lehet a megszokottnál. Koncentráljon a feladataira, ne hagyja, hogy más dolgok elvonják a figyelmét, elkalandozzon és tudjon le ma mindent, amit csak tud. Ha így cselekszik, eredmény nap vár Önre!

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Legyen óvatos azzal, hogy kinek, mit ígér. Könnyen megeshet, hogy jó szándéka ellenére sem tudja teljesíteni és akkor nem csak csalódást okoz másnak, de még magára is haragíthatja, főleg akkor, ha ez már sokadjára fordul elő Önökkel. Ha pedig eleve tudja, hogy nincs kedve valamihez, inkább ne ígérje meg, ennyit nem ér az illem vagy az, hogy nem akarja megbántani az illetőt.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



