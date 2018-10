Napi horoszkóp - 2018. október 30.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.10.30 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Az egyedülállók készen állnak arra, hogy ismét szerelmesek legyenek és párt találjanak. Ám valahol félnek is tőle, meg az újabb csalódástól. Egyesek esetén ráadásul már meg is van az új jelölt és azért is félnek tőle, mert most nem éppen az eszükre kívánnak hallgatni, hanem a szívükre és olyan dolgokat is megtennének a leendő kedvesért, amit máskor nem. Nem kell ettől megijedni, nem lehet mindig ésszel szeretni!

Általában profin megy Önnek az, hogy csendben szenvedjen. Senkinek sem árulja el fájdalmát, hanem lenyeli, és felszegett fejjel igyekszik továbblépni felett. Látszólag. De ma olyan dolog értheti, ami ennél jóval látványosabb szenvedésre készteti és képtelen lesz pókerarcot vágni. Talán egy szerelmi csalódás, munkahelyi sikertelenség vagy anyagi kellemetlenség okozza, hogy kivételesen nem tud uralkodni az érzésein.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Manapság egyre népszerűbb és sikeresebb a munkájában, talán még a számok is ezt mutatják a bankszámláján. Sajnos ennek nem mindenki örül és a kedvesében féltékenység törhet felszínre. Lehet, hogy nem ebből az okból kifolyólag, hanem valami mondva csinált ürüggyel veszik Önnel össze, csakhogy levezesse a feszültséget. Ugyanakkor ez valahol törlesztés is, mert volt már ennek az esetnek a fordítottja is.

Elbizonytalanodik az érzéseivel kapcsolatban. Már nem tudja, valóban szereti-e a kedvesét, vagy csak a megszokás miatt van vele. Mostanában egyre inkább kifele kacsintgat és talán már azt is tesztelni kezdte, mik az esélyei hódítás terén. Bárhogy is legyen, inkább maradjon őszinte a kedvesével, ossza meg vele érzéseit és azt is, ha esetleg készen áll kilépni a kapcsolatból. De ne tegyen olyat, amit később megbánhat!

IKREK: (május 21 - június 21.)



Törődésre és szeretetre vágyik, amit próbál direkt módon megszerezni másoktól, vagyis igyekszik nagylelkű lenni és a kedvükben járni azt remélve, hogy viszonozzák Önnek. Csakhogy lesz, ahol elszámítja magát és ott fog állni értetlenül, hogy miért nem kap egy kis szeretetet és figyelmet. Talán kevéssé ilyen mesterkélten kellene kicsikarnia és be kellene érnie azokkal, akik maguktól adják Önnek és szívből jövően.

Szereti, ha minden a kedve szerint alakul és olykor attól sem retten meg, ha ennek érdekében át kell lépnie másokon. Ma túlzásba viheti az önzőségét és komolyan megbánthat vele valakit. Legyen óvatos, mert akár el is veszítheti az adott személy szeretetét, támogatását. Léteznek más egyéb lehetőségek is, vegye a fáradtságot és keresse meg őket. Mindennek a tetejében szerettei megelégelhetik, hogy többet dolgozik, és kevesebbet van velük.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Újabban szépen megerősödött az önbizalma. Szívesen teszteli csáberejét a partnerén, vagy az egyedülállók esetén bárki máson. Ugyanakkor nem csak e tekintetben nőtt meg az egója, hanem minden más tekintetben és kollégái, illetve barátai kezdik rossz néven venni, hogy azt érezteti velük, Ön mindenben jobb, szebb vagy különlegesebb. Nem kell minden sikerére felhívnia a figyelmüket. Legyen velük kicsit megértőbb és szerényebb!

Máskor megtenné, de most nem rejti véka alá érzéseit és azt, hogy megbántották, fájdalom érte. Kimondottan szívesen beszél az Önt ért csalódásról. Talán ez a terv része lenne? Ugyanis egyes Skorpiók így szeretnék meghódítani a kiszemeltjüket vagy legalábbis valakivel szemben az a céljuk, hogy meglágyítsák a szívét és ezáltal valamiféle előnyhöz jussanak. Azért legyenek óvatosak az ilyen játszmákkal!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Imádja tesztelni a hódítási képességeit. Szeret könnyű flörtökbe belemászni, hogy érezze, hatalma van a másik ember felett és hogy mennyire szexi és kívánatos. Na igen ám, de az sem rettenti el ettől a szokástól, ha kedvese van, ám most párja tudomására juthat mit csinál és abból adódhatnak kellemetlenségei. Bár egyes Nyilasok fejében megfordul a nyitott kapcsolat fogalma és a szerelmi háromszög is.

Pillanatok alatt képes ma elveszíteni a nyugalmát és a jókedvét is, ha úgy érzi, igazságtalanság, illetve kritika éri. Ma valahogy mindenkiben az ellenséget látja és még szeretteiről is azt feltételezi, hogy rosszindulattal vannak Ön iránt. Jó volna, ha szabályozná dühkitöréseit és előbb gondolkodna, mintsem beszél, különben sokakat haragíthat magára. Ne hagyja, hogy félreértések és érzékenysége áldozata legyen!

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Komoly dilemmával kell szembenéznie: menjen vagy maradjon? Úgy érzi, már nem szereti annyira a kedvesét, mint korábban. Az is lehet, hogy rászolgált erre a kedvese és olyat tett, ami megingatta bizalmát. Érdemes lenne előbb fontolóra vennie, hogy nem sietve távozik, hanem megpróbálják helyreállítani kapcsolatuk harmóniáját. Persze ha csak azt akarja látni, mennyi mindent viselt el már tőle eddig is, úgy nehéz dolga lesz.

Meglehet, hogy Önnek van igaza, de akkor is fogalmazzon óvatosan. Ne az legyen a cél, hogy mindenáron győzzön vagy a saját igazát hangoztassa, a megoldásra törekedjen. Ne azt érezze a másik fél, hogy okoskodni akar vagy elnyomni őt. Ha ügyesen csinálja, úgyis igazat fog adni Önnek és sikeresen megoldhatják a fennálló problémát. Legyen türelmes és megértő a másik féllel szemben.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



