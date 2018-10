Napi horoszkóp - 2018. október 29.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.10.29 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Számított ma valakire, hogy Önnel tart egy programra vagy segít magának, de az illető nem tudja állni a szavát. Tudja meg mi az oka és mielőtt egészen megharagudna, mérlegelje azt, hogy nem volt kedve Önnel tartani vagy tényleg komoly gondja akadt vagy legalábbis váratlan helyzet állt elő az életében. Nem kell mindjárt rossz embernek elkönyvelnie vagy a jövőre nézve megbélyegezni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Felelevenedik egy régi vágya. Eszébe jut, mi szeretett volna lenni régen, vagy legalábbis milyen célja volt a jövőre nézve. Talán épp az ideje annak, hogy újra elővegye és utánajárjon, milyen lehetőségei vannak a megvalósításra. Ne temesse el újra! Érdemes vennie a fáradtságot és kutakodni, ossza meg ötletét a szeretteivel és akár partnerekre is lelhet a megvalósításban.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Mostanában naponta változik a hangulata, a véleménye és a céljai is. Érthető, ha már maga sem tudja, mit akar. Kiváló lehet ez a nap arra, hogy letisztázza magában mire vágyik igazán vagy mi a valódi álláspontja bizonyos dolgokat illetően. Bölcsen tenné, ha hangosan gondolkodna és megosztani valakivel az gondolatmenetét. Talán ha valaki tükröt mutat Önnek, könnyebben rendezi önmagával a kapcsolatát.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Tele van kreatív erővel és elképzeléssel. Egészen hirtelen dönthet úgy, hogy átalakítja otthonát. Vonja be szeretteit is a munkálatokba, csináljon izgalmas családi programot belőle. Ősziesítse otthonát, teremtsen olyan hangulatot benne, amiben szívesen tölti idejét. Este pedig szánjon néhány romantikus órát a kedvesére. Jót tenne a kapcsolatuknak, ha kicsit merészebbek lennének az ágyban!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Jól teszi, ha már több tervel is készül és legyenek a, b, c verziók is, így nem érheti kellemetlen meglepetés. Ugyanis ma nem minden úgy alakul, ahogy tervezte, borulhat a programja. Így legalább nem éri felkészületlenül és még akár varázslatos napja is lehet Önnek és szeretteinek. Néha úgy érzi, minden súly magára nehezedik, Önnek kell megoldania minden problémát. Nem alkalmas ez a nap arra, hogy hirtelen ledobja terheit magáról.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Szánja ezt a napot arra, hogy pihenjen és heverésszen. Nem kell mindig hasznossá tennie magát. Bízza a feladatokat a szeretteire és ne aggódjon amiatt, hogy biztos rosszul végzik el, amire megkérte őket, mert akkor végképp nem fog kikapcsolódni. Ma engedjen el mindent, fogjon egy jó könyvet és olvasson, tartson wellness napot, de csak magával foglalkozzon! Illetve este igazán összebújhatna a kedvesével.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Meglehet, hogy úrrá lesz magán egy kis meghűlés. Ha időben kezd foglalkozni a tünetekkel és azzal, hogy mielőbb kikúrálja magát, megúszhatja a hosszas betegeskedést. Ám ehhez az kell, hogy ma komolyan vegye a dolgokat, és pihenésre ítélje magát. A közérzete úgy sem az igazi, a lelke mélyén az ágyba kívánkozik. Ne törődjön azzal, mások mit szólnak majd hozzá, most az egészsége az első és legfontosabb!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Valakinek ígért valamit és úgy hozhatja a sors, hogy nem tudja betartani. Nem tehet egyebet, minthogy vállalja a következményét. Legyen őszinte az illetővel, mondja el mi történt és ne keressen kifogásokat, így nagyobb esélye van annak, hogy megérti. Persze így is benne van a pakliban, hogy neheztelni fog Önre, mert úgy érzi, cserben hagyja, de ne aggódjon, hamar ki fog engesztelődni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Úgy érzi, egyik szerette rossz úton jár, nem jó, amit csinál, és Ön mindenáron szeretné erre felhívni a figyelmét. Tudja jól, hogy ezek az esetek ritkán sülnek el jól. Legalább próbáljon kellő türelemmel és megértéssel fordulni az illető felé. Erőszakossággal és igazának hangoztatásával nem fog sokat elérni. Az ő nyelvén kell tudni megszólalnia, akkor van esélye. Viszont nem árt felkészülnie arra, hogy süket fülekre talál.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)



Azon munkálkodik, hogy szeretteinek kellemes hétvégét varázsoljon. Próbál számukra izgalmas programot kitalálni vagy otthon igyekszik kicsit szorosabbra fűzni a kapcsolatot. Ám könnyen megeshet, hogy beletörik a bicskája és nem mindenkiben talál partnerre. Legyen megértő és különben is vegye tudomásul, senki sem várja el Öntől, hogy mindig maga gondoskodjon a családi idillről.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Érdemes lehet meglátogatni idősebb rokonait, testvéreit, mert hasznos információkra, értékes bölcsességekre tehet szert általuk. Másfelől úgyis régen látta őket, magának is jót tenne, ha több időt töltene a környezetükben, üdítően hatnának magára. Megtapasztalhatja milyen az, mikor feltétlenül szeretik. Ha még nincs Önnek, ennek hatására még inkább vágyódni kezdhet egy boldog és békés családi élet után.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)



Hirtelen olyan helyzet állhat elő, amivel nem tud mit kezdeni. Talán nem is kellene, legalábbis nem azonnal. Várjon kicsit, amíg elcsitulnak a kedélyek, maga is megnyugszik és a többiek is. Utána hideg fejjel elkezdhetnek a megoldáson töprengeni. Bármennyire is sürgetőnek érezheti a problémát, ha elkapkodják, jó eséllyel rossz döntést hoznak majd a szeretteivel, a párjával, amit később bánni fognak.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc