Napi horoszkóp - 2018. október 28.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.10.28 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ma bánjon óvatos a szókimondással, mert könnyen megbánthatja szeretteit. Talán csak építő kritikának vagy viccnek szánja, de környezete ma nem vevő rá. Ugyanakkor valaki ma felhúzza magát és képtelen visszafogni a kitörő gondolatait és valósággal rázúdítja őszinte, nyers véleményét és vágyat érez arra, hogy megbántsa. Ne is csodálkozzon, ha utána jó ideig mosolyszünet lesz Önök között.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Szerettei büszkék magára, az elért sikereire, a tehetségére és ennek hangot is adnak. Élvezze ki, hogy felnéznek Önre és sokat jelent nekik a véleménye. Bár ez rendkívül jól esik Önnek, valahol tehernek érzi, mert mindenki Önhöz fordul a problémájával és valahol fél tanácsot adni nekik, mert attól fél, hogy rosszul sülnek el a dolgaik és Önt teszik felelőssé. Fogalmazzon megfelelően és akkor elkerülheti ezt a kellemetlenséget!

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ami eddig biztosnak látszott, arról kiderülhet, hogy mégsem az. Talán mégsem számíthat valakinek a segítségére, egy adott munkalehetőségre vagy arra, hogy valakivel talán több is lehet Önök között, mint barátság. Emiatt kissé maga alatt lesz, ám ugyanakkor sikerül egy értékes felfedezést tennie. Ha pedig valaki nem volt őszinte Önnel, akkor talán jobb is elengedni a kezét, mert nem érdemli meg a bizalmát.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Az utóbbi időben magára vett egy álarcot és nehezére esik levennie. Megszokta, hogy kissé távolságtartó másokkal, főleg az új vagy meglévő meglévősével. Fél egy újabb csalódástól, még nem tudja, hogyan kellene továbblépnie és emiatt visel magán páncélt. Csakhogy ez a páncél maguk közé áll. Talán ideje lenne levennie vagy legalább kérjen egy kis időt, mert aggodalomra adhat okot másoknak.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ma rendkívül feszült lesz. Mindenki idegesíti a környezetében és nem kell ahhoz, hogy sok, hogy robbanjon. Ha nem bírja visszafogni magát, csúnyán összeveszhet a szeretteivel és a kollégáival is. Talán az is okozza a feszültséget, hogy elégedetlen, anyagi gondjai vannak, nem úgy sikerülnek a dolgai, mint szeretné. Sokat segítene, ha megosztaná terheit a párjával vagy legalább a legjobb barátjával.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



A korábbi kapcsolati kudarcain mereng, legyen az szerelmi vagy baráti. Valaminek a hatására, a régi sebek ismét felszakadnak. Főleg magát hibáztatja, hogy miért nem kapott korábban észbe. Az a fontos, hogy képes levonni a korábbi hibáit és tanulni belőlük, nem érdemes tovább kínoznia magát a múlttal. Éppen ezért ne siesse el azt a hirtelen ötletét, hogy újabb esélyt ad azoknak, akik már korábban is csalódást okoztak Önnek.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Ha saját vállalkozása van vagy üzlettel foglalkozik, ma egy kivételes lehetőséget foghat ki. Kiváló kommunikációs képességének köszönhetően, ma bárkit képes bármire rávenni. Még az sem kizárt, hogy egyesek egy olyan támogatóra bukkannak, akik anyagilag is hozzájárulnának ötletük megvalósításához. Megint másoknak arra kínálkozik esélyük, hogy mentorra leljenek, akiktől értékes tudásra tehetnek szert.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Újabban meglehetősen kiábrándítónak találja a környezetét, illetve a világot. Hogy ne kelljen róla tudomást vennie, falakat húz maga köré. Tudatosan igyekszik kizárni a negatívumokat, nem venni tudomást bizonyos eseményekről. Inkább a munkába temetkezik és más egyéb pótcselekvéseket vesz fel. Ám bármit is tesz, valójában ugyanolyan rosszul érzi magát, és ez így is marad, amíg rá nem eszmél arra, hogy egyedül és is erős és vannak még jó emberek a környezetében.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Felszínre tör a kalandor oldala. Megakarja mutatni magának és a világnak, hogy tud hódítani, ha akar, és hogy mennyire sikeres a más nem köreiben. Legyen ezzel ma óvatos, mert félreérthetően viselkedhet vagy pedig olyan személyt foghat ki, aki nem vevő az ilyesmire és kellemetlensége származhat ebből. Viszont ha úgy dönt, hogy valaki közel enged magához, akkor azt igazán engedje.

BAK: (december 22 - január 20.)



Valamit hiányol az életéből, de maga sem tudja, hogy mit. Gyakran érzi mostanában unalmasnak, szürkének a napjait. Ennek hatására a közérzete sem az igazi. Az sem segít, hogy elzárkózik másoktól és mindenkire úgy tekint, mintha csak csalódást tudnának okozni. Pedig a válasz valójában ott van maga előtt, csak észre kellene vennie. Most, hogy tudja, talán ma végre sikerül meglelnie a válaszokat, amiket keres.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Szeretné, ha családja büszke lenne Önre és észrevennék magát, elismernék tehetségét vagy képességeit. Ennek érdekében a kelleténél kissé erőszakosabban igyekszik felhívni magára a figyelmet, mindenképpen programot akar nekik szervezni, de ők talán nem is vágynak rá és minduntalan próbálja rájuk erőszakolni a jókedvet vagy meg az ötleteit. Ha nem áll le időben, az ellenkező hatást fogja elérni.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Annyira tudni akart valamit, annyira feszegetett egy bizonyos témát, mert a gyanúja nem hagyta nyugodni, hogy most meg is kapja az igazságát, amitől pedig nem lesz túl boldog, de már visszaút. Nem csak az igazság tudatával kell megküzdenie, hanem azzal, hogy jó esély van arra, hogy a törtetésben magára haragított másokat. Viszont ezek után komolyan elgondolkodnia a folytatást illetően, pláne ha a kedveséről derült ki valami.

