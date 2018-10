Napi horoszkóp - 2018. október 26.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.10.26 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ma túlságosan indulatos lesz. Könnyen felkapja a vizet és hamarabb jár el a szája, mintsem gondolkodna. Ezzel pedig komoly vitákat idézhet elő a munkahelyén és a szerelmi életében egyaránt. Attól még, hogy mások másképp gondolkodnak, mint Ön, nem kellene rájuk ripakodnia és összevesznie velük. Már csak azért se, mert alul maradhat ezekben a vitákban, és kiderülhet az őszinte, és nem túl kedvező véleményük Önnel kapcsolatban.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Túlságosan türelmetlen és erőszakos lehet a párjával szemben, mert mindenáron ragaszkodik a rögeszméihez, megszokásaihoz és nem hajlandó engedni belőlük. Minél jobban elakar érni nála valamit, annál kevésbé fog sikerülni. Ma csak türelemmel és megértéssel érhet el bármit is, nem csak a szerelmi életében, hanem a karrierjében is. Tanuljon meg kérni és kompromisszumot ajánlani.

IKREK: (május 21 - június 21.)

Valakiben társra lelhet karrier terén, ami jelentheti azt, hogy talál egy befektetőt, egy partnert, aki beszállni üzletébe és segítene megvalósítani terveit, de minimum egy olyan kollégára lel, akivel csapatként működhetnek együtt és gyorsabban, könnyebben oldhatják meg a napi feladatokat. Eleinte talán vonakodik ettől, de mindenképpen érdemes lenne társulnia, hosszú távon kifizetődőnek találná. Heti horoszkóp





RÁK: (június 22 - július 22.)

Egy bizonyos időszak, életének egy területe lezárul. Nehezére esik elengedni, meg is rohamozza a nosztalgia, de legalább úgy érzi, hatalmas teher került le a válláról és hogy ezután már csak minden jobb lehet. Pozitívan látja a jövőjét, készen áll az új kihívásokra, és már érzi is a közelgő változásokat, amik átfogják alakítani az életét. Ez alól a kapcsolatai sem képeznek kivételt, ott is szükség van a frissítésre. Heti horoszkóp





Azt hitte, hogy csak flörtöl, könnyedén elszórakoznak valakivel, de az derülhet ki, hogy lassan mindkettejüknek többet jelent a dolog, mint egy sima flört, illetve kaland. Ám Ön habozik, nem biztos abban, mit is szeretne valójában. Egyik része belevágna, míg a másik szerint veszélyes lehet és csalódással végződne. Addig nem is érdemes döntést hoznia, míg nem tisztázza le magában az érzéseit.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Hirtelen felpörögnek az események az életében és egykettőre kimagasló sikereket érhet el a karrierjében. Nem csak a ranglétrán sikerül feljebb másznia, de anyagi helyzete is rohamosan javulni kezdhet. Elégedett lehet önmagával és eredményeivel, ráadásul ez csupán a kezdet. Dolgozik Önben a tettvágy, hogy bizonyítson önmagának és másoknak, hogy mi mindenre képes. A környezete el fog ámulni és meghajol Ön előtt.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ma nemigen találja a helyét, mivel nyugtalan, feszült, és mindenen aggódik. Anyai gondjai vannak, talán a párkapcsolata sem az igazi, és ráadásul mindenkivel képes összerúgni a port. Érthető, ha éppen nem látja valami rózsásan a helyzetét. A legjobb, amit tehet, hogy megpróbál tudatosan egy kis fényt csempészni az életébe, szerezzen magának örömöt és amennyire csak lehet, kerülje a konfliktusokat.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Sokat töpreng azon, hogy munkahelyet vált. Kezd elege lenni abból, amit csinál, de főleg az zavarja, hogy úgy érzi, nincs rendesen megfizetve, viszont magasak az elvárások és rengeteg a stressz meg a túlóra az életében. Érthető, ha változtatni szeretne, tegye is, de csak akkor lépjen, ha a másik helye már biztos, és a végsőkig igyekezzen titokban tartani a munkahelyén a szándékát, nehogy valaki kellemetlenkedni kezdjen Önnel.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Jobban is odafigyelhetne az egészségére. Ma már érezheti, hogy valami nincs rendben, és hogy talán sikerült meghűlnie, mivel eléggé nemtörődöm módjára öltözködik és étkezik. Ha nem figyel oda magára a jövőben, akkor számíthat arra, hogy egész ősszel betegeskedni fog. Lehet, hogy rengeteg dolga van és nehezére esik mindenre figyelni, de legyen egy sorrend az életében, ahol maga álljon az első helyen.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Kedvese olyan dolgot mondhat Önnek vagy tehet, aminek hatására egy szemernyi kétsége sem marad afelől, hogy szereti magát. Végre azt érezheti, tervezhet vele a jövőre nézve, és hogy számíthat rá. A friss és a már tartós kapcsolatban élők viszonya is ugrásszerűen megváltozhat és komolyra fordulhat. Azért nem kell elkapkodni semmit, továbbra is haladjanak egy fix tempóban.

BAK: (december 22 - január 20.)



Ne vállaljon ma plusz munkát, sem pedig újat. Jobban teszi, ha valamilyen rutinos feladatot végez, amin nem kell sokat gondolkodnia, ugyanis ma nem sok mindenhez lesz kedve, sem testileg, sem lelkileg nem érzi magát a toppon, és problémás lenne komolyabb feladatokba fognia, mert nemcsak nem érne a végükre, talán még el is rontaná őket. Éppen ezért ma elég lehet az, ha minimális szinten látja el a feladatait.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Legyen óvatos, mert ma a túlzottan élénk fantáziája megtévesztheti. Képes hitelt adni a képzelgéseinek, márpedig ez odáig vezethet, hogy azt hiheti összeesküdtek Ön ellen a kollégái vagy a barátai, netán a kedvese az, aki megcsalja. Mindenféle bizonyíték, tény nélkül is rájuk ronthat, vagy legalábbis egésznap ezen idegeskedhet. Jobban tenné, ha megpróbálna kizökkenni ebből az állapotból.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp