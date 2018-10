Napi horoszkóp - 2018. október 25.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.10.25 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Eddig rózsaszínködben élt, de ma valaki felnyitja a szemét a kedvesével kapcsolatban. Olyan dolgokra mutathat rá, amik végett kételkedni kezd a hűségében, vagy pedig abban, hogy valóban szereti Önt. Meglehet, hogy nem tiszteli, nem becsüli magát eléggé. Bármi is derüljön ki vagy igazolódjon be, nem futhat el előle, akármennyire is fájjon, szembe kell vele néznie. Ha homokba dugja a fejét, később megfogja bánni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Támadások érhetik a munkahelyén. Valaki az Ön helyére pályázik és igyekszik mindent elkövetni azért, hogy rossz színben tüntesse fel magát. Fontos, hogy ne veszítse el a nyugalmát, hanem megfontolt maradjon és igyekezzen nem hibázni. Mutassa meg, hogy azt a pozíciót magának találták ki, és hogy sokkal jobban végzi, mint az, aki pályázik rá. Nem lesz könnyű ment, és kerülnie kell a nyílt összetűzést.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Feszültségre kell számítania a szerelmi életében, ugyanis egyre nehezebben tudja összeegyeztetni a munkáját, a magánéletével. Mostanában elbillent a munka felé, ami nem csak megterhelő lehet Önnek és az egészségére is rossz hatással lehet, de a szerettei, kedvese is kevesli a velük töltött időt. Bár fontos a pénz, de a család még annál is, éppen ezért meg kellene próbálnia egyensúlyt teremteni a kettő között.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ma rájöhet arra, hogy jól választott. Jól választott partnert, munkát, vagy akár hajszínt. Az élettől pozitív visszajelzést fog kapni és megbizonyosodhat valamivel kapcsolatban. A párkapcsolatára mindenképpen igaz lesz, és ma romantikus nap vár Önökre. Egyre jobban szereti kedvesét és úgy érzi, ő az igazi. Persze ettől még semmit sem kell elsietniük, de ez a gondolat legalább erőt ad Önnek a mindennapokban.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Kellemes meglepetés érheti a mai napon, bár valamivel kapcsolatban azért reménykedett, hogy tényleg megtörténik, de ettől még nem lesz kisebb az öröme. Az elképzelései végre kezdenek testet ölteni és ez erőt ad Önnek a folytatáshoz. Ne is adja fel, mivel pont most kellene ráhajrázni. Legyen szorgalmas, érdemes egy kicsivel több energiát vinni a vágyai megvalósításába és akkor biztos célba ér!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Egyik szerettét vagy barátját kellemetlenség éri. Most nagy szüksége van Önre, így ha lehetősége van rá, siessen a segítségére és legyen a támasza, hiszen ő is megtenné magáért. Ilyenkor nem könnyű megfelelő szavakat találni, de talán most az is éppen elég, ha ott van mellette. Nem kell mindenáron felvidítania, csak mutassa ki együttérzését és tudassa vele, hogy számíthat Önre.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Van valami, amit el kellene fogadnia, de nehezére esik. Csakhogy lássa be, nem tehet ellene semmit. Felesleges küzdenie, mert azzal csak ronthat a helyzeten és esetleg másokat is megsért, megbánt vele, ha esetleg az ő döntésükkel, tettükkel kapcsolatos. Ez most olyan dolog, amikor le kell nyelnie a békát. Próbálja meg pozitív szemszögből nézni a dolgokat. Elsőre talán nem látja, de biztos van jó oldala is!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Jó, hogy ennyire segítőkész és türelmes, de mindennek van határa és már Ön is érzi, hogy valaki nagyon feszegeti a magáét. Fogytán az ereje és a lehetősége, hogy tovább támogasson másokat vagy legalábbis egy valakit. Nem baj, ha nemet mond, ettől még nem lesz rossz ember. Magára is kell gondolnia, hiszen Önnek is van elég gondja, dolga, amivel foglalkoznia kellene, de így nem tud teljesen odafigyelni rájuk.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Azon kesereg, hogy mi minden hiányzik az életéből. Ha pedig éppen nem ez bántja, akkor az, hogy valaki már nincs Önnel, véget ért egy kapcsolata. Gyakorolnia kellene az elengedést és azt, hogy a kesergés helyett inkább azt lássa meg, mennyi mindene van. Arról se feledkezzünk meg, hogy bármikor változtathat a jelenén és megteremtheti magának mindazt, amire vágyik. Sose azt nézze, hogy mások hol tartanak Önhöz képest.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)



Nem mindegy, hogy határozott, vagy agresszív. Igen nagy különbségek vannak a kettő között. Márpedig Ön hajlamos lehet ma inkább erőszakos lenni és mindenáron a saját igazát, akaratát kívánja érvényesíteni. Legyen óvatos, mert szeretteivel is durva lehet, illetve azokkal, akik meg sem érdemlik, hogy így viselkedjen velük. Ám annyira csőlátása van, hogy lehet, már csak a végén veszi észre, hogy mennyi kárt okozott maga körül.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Olyan embereket ismerhet ma meg, akik hozzájárulhatnak a vágyai megvalósításához. Talán egy ismerőse mutatja be őket vagy egyszerűen Önnek lesz ekkora mázlija, hogy belebotlik valakibe, aki támogatná magát. Még az is lehet, hogy a főnökével sikerül leülnie és megtárgyalnia az elképzelését. Érdemes megosztania a terveit azokkal, akik érdeklődnek irántuk, mert nyitott fülekre talál.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)



Ma megpróbálhatják kizökkenteni a munkaritmusából. Ne hagyja, hogy kollégái megzavarják vagy kihozzák a sodrából, mert akkor nem fog tudni haladni a feladataival, felborul az egész napja és ettől még rossz kedve is lesz. Márpedig ha Önnek rossz kedve, akkor a szerettei hangulatát is képes lerombolni. Ezért ügyeljen arra, hogy ragaszkodjon terveihez és őrizze meg nyugalmát.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc