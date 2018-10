Napi horoszkóp - 2018. október 23.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.10.23 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Amennyiben nem érzi jól magát, fáj valamije, úgy sejti, hogy valami nincs rendben Önnel, akkor ne kísérletezzen, ne várjon a csodára, hanem menjen el szépen az orvoshoz. Előzze meg a komolyabb bajt vagy egyáltalán azt, hogy arra kényszerüljön, hogy az ágyat nyomja. Ne legyen felelőtlen, hogy nem veszi komolyan a jeleket, sem pedig annyira munkamániás, hogy háttérbe szorítja az egészségét.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Mozgalmas nap elé néz és szerencsére remek formában lesz. Könnyedén oldja meg a napi feladatokat, a hirtelen adódó kihívásokat. Amennyire tud, érdemes együttműködnie kollégáival, mert úgy még jobban megkönnyítheti a dolgát. Fontos, hogy rugalmas legyen, mert azzal tudja csak igazán megtámogatni még a folyamatokat, hogy minden gördülékenyen menjen.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Most már tényleg ideje lenne meghúznia bizonyos határokat. Kerülje el vagy pedig szóljon azokra az emberekre, akik folyton kritizálják vagy lehúzzák magát. Ha csak csendben ül vagy még bele is megy a vitákba, annál feszültebb és stresszesebb lesz, ami rá fog menni az egészségére is. Ne feledje, hogy nem kell mindent eltűrnie. Ha nem fogadja meg a csillagok tanácsát, egésznap bosszankodhat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Nincs könnyű helyzetben, ami az anyagiakat illeti és állandóan aggódik értük, egyre csak azon jár az agya, mit kellene tennie, hogy anyagilag rendbe jöjjön. Ám attól még, hogy folyamatosan ezen pörög, nem segíti elő a megoldást, csak idegesebb lesz és a végén már gondolkodni sem fog tudni. Legalább néha kapcsoljon ki. Egy nyugodtabb, tisztább pillanatában a megoldás is könnyebben jöhet.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Törődésre és szeretetre vágyik, amit próbál direkt módon megszerezni másoktól, vagyis igyekszik nagylelkű lenni és a kedvükben járni azt remélve, hogy viszonozzák Önnek. Csakhogy lesz, ahol elszámítja magát és ott fog állni értetlenül, hogy miért nem kap egy kis szeretetet és figyelmet. Talán kevéssé ilyen mesterkélten kellene kicsikarnia és be kellene érnie azokkal, akik maguktól adják Önnek és szívből jövően.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Mielőtt bárkinek bármit is mondjon, győződjön meg arról, hogy az igaz. Ugyanis ha nem biztos az igazában, az információban, amit közölni akar, akkor csak árthat magának, a jó hírének és akár másoknak is. Jobban jár, ha bizonytalanság esetén inkább csendben marad, mintsem olyat mondjon, amit utána nem tud semmissé tenni. Máskülönben ne csodálkozzon azon, hogy megharagudnak magára azok, akiket akarata ellenére félrevezetett.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Könnyen összeveszhet az egyik kollégájával, már csak azért is, mert szándékosan provokálja magát. Az pedig érthető, ha egy légtérben dolgoznak, nem tud elől elmenekülni és egy idő után már annyira az agyára megy, hogy nem tudja visszafogni magát. Ha ez bekövetkezne, igyekezzen kulturáltan vitázni, ne süllyedjen le az illető szintjére. Bár tényleg az volna a legjobb, ha meg se hallaná a sértéseket.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Ma nagyon békés és kiegyensúlyozott, semmi sem tudja kirobbantani ebből az állapotból, pedig adódni fognak váratlan kellemetlenségek vagy nehézségek. Bár rengeteg dolga lesz, azért tudja, hol a határ és mindenképpen idejében fejezze be a munkáját, amit semmi szín alatt se vigyen haza. A délutánja, illetve estéje legyen a családjáé, a barátai vagy a kikapcsolódásé, máskülönben hamar bele fog fásulni a mindennapokba.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Mostanában túlságosan lefoglalták a saját problémái vagy a munkája és nem jutott ideje másokra! Ma, mikor végre ideje és lehetősége nyílik rá, foglalkozzon szeretteivel, barátaival, mert nemcsak elhanyagolva érzik magukat, de szükségük is lehet a segítségére. Ugyanakkor ma Ön is segítséget kaphat a munkájában, méghozzá olyan személytől, akitől a legkevésbé várta volna.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)



Mosolygós, örömteli hangulatban lesz, még az is lehet, hogy történik magával valami rendkívüli, kiemelkedő esemény. Ne vegye rossz néven, ha mások nem örülnek Önnel, valószínűleg nekik rossz napjuk van, vagy irigyek. Akik igazán szeretik és támogatják magát, azok úgyis örülni fognak a sikerének vagy a jó kedvének. Különben se akarjon mindenkinek a kedvében járni, mert lehetetlen dolgot kíván.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Ma már nem halogathat tovább egy komoly beszélgetést. Mindenképpen át kell esnie rajta. Lehet, hogy a témával vagy magával az illetővel van gondja, de most már annyira aktuális, hogy sehogy sem menekülhet előle. Fontos, hogy megpróbálja megérteni a másik felet, legyen vele elég figyelmes, és igyekezzen őszinte, de higgadt maradni. A cél a problémák megoldása legyen, ne a másik fél bántása.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)



Meglehet, hogy Önnek van igaza, de akkor is fogalmazzon óvatosan. Ne az legyen a cél, hogy mindenáron győzzön vagy a saját igazát hangoztassa, a megoldásra törekedjen. Ne azt érezze a másik fél, hogy okoskodni akar vagy elnyomni őt. Ha ügyesen csinálja, úgyis igazat fog adni Önnek és sikeresen megoldhatják a fennálló problémát. Legyen türelmes és megértő a másik féllel szemben.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc