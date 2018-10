Napi horoszkóp - 2018. október 22.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.10.22 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Szeretne ma valakiben partnert találni egy ötlete megvalósításához vagy, hogy elmenjen egy bizonyos programra, de sajnos senki sem vállalkozik rá. Megteheti, hogy duzzogva otthon marad, illetve nem tesz semmit vagy elmegy egyedül, illetve egymaga vág neki a megvalósításnak. Nem kell másokra várnia, és felesleges amiatt megharagudni rájuk, mert nem kívánnak részt venni benne.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ma a barátokkal tölti a napját. Egy kellemes és eseménydús napot tölthetnek együtt, talán rég is volt már olyan, hogy sikerült együtt kikapcsolódniuk. Rájönnek, hogy nem ártana többet találkozniuk, mert fantasztikus hatással vannak egymásra. Ugyanakkor egyik barátjával támad egy ötletük és eltöprengenek azon, hogy esetleg közös vállalkozásba kellene kezdeniük. Mielőtt bármit is tennének, mérjék fel, milyen lehetőségeik vannak!

IKREK: (május 21 - június 21.)



A mai napon is megfeledkezhet magáról és szabadjára engedheti a mérgét. Újabban gyakran meg is történik Önnel, hogy képtelen parancsolni az érzelmeinek és a dühének. Ön is tudja, hogy ez nem egészséges és kellemetlenségei adódhatnak belőle. Éppen ezért nem ártana a dolgok mélyére néznie és megvizsgálnia, mi az, ami zavarja, bántja, amitől így el tud gurulni a gyógyszere.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Úgy érzi, barátai, szerettei visszafogják Önt. Nem pusztán arról van szó, hogy gyakorlatiasabbak vagy megfontoltabbak, hanem nem támogatják Önt és olyan út felé próbálják terelni, amihez egyáltalán nincs kedve. Nem biztos, hogy a rosszindulat vagy a féltékenység hajtja őket, vegye számításba az érveiket, és ha azután is kitart az ötlete mellett, akkor a legjobb, amit tehet, ha magára hagyatkozik!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Van valami, amiről régóta álmodozik, hogy megteszi, megvalósítja. Talán azért is gondol rá mostanában ennyit, mert itt lenne az ideje annak, hogy meg is tegye. Szakítson ma időt arra, hogy értekezzen róla a kedvesével, szeretteivel és esetleg még utána is nézzen, milyen lehetőségei vannak. Ne várjon tökéletes alkalomra, mert olyan sajnos nincs. Viszont a csillagok legalább támogatják!

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Kellemes napot sikerül eltöltenie szeretteivel vagy barátaival. Megéri kimozdulnia, mert pozitív élmények várnak Önre. Már ráfért magára a pihenés ezen formája, mert túl gyakran marad otthon vagy állandóan dolgozik és kevés időt szán magára és az ilyesfajta kikapcsolódási formára. Napvégén örülni fog annak, hogy hagyta magát rábeszélni, már csak azért, mert rengeteg szeretet kaphat ma.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Ma megszállja Önt az ihlet. Nem csak megvalósítandó ötletekkel lehet tele a feje, hanem művészi szempontból is, hogy miről írjon, mit alkosson, milyenné varázsolja át otthonát. Buzog Önben a kreatív erő, már csak szabadjára kell engednie. Ugyanakkor ma egy apró kis vita elronthatja a kedvét, legalábbis ha hagyja. Egy banális dolgon kaphatnak össze a kedvesével, ha rányomhatja napjára bélyeget.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Valaki felbukkan az életében. Azt hitte már végre nyugta lesz tőle vagy, hogy lezárták a kapcsolatukat, ám az illető részéről mégsem így van, de legalábbis beszélni, esetleg találkozni szeretne Önnel. Meglehet, hogy érdemes lenne egy esélyt adnia neki, így egyszer és mindenkorra tisztázhatnák a dolgokat. Legyen maga, aki végig irányít és diktálja a feltételeket, így nem érheti kellemetlenség.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Nehézségei adódhatnak az egyik szerettével. Mostanában problémás volt a viselkedése, de ma már tetőfokára hág, és nem bírja megállni, hogy ne szóljon rá vagy jegyezze meg, hogy amit csinál, az rossz. Ez persze olaj lesz a tűzre és szép kis veszekedés kerekedhet belőle. Ha már belemegy, akkor csinálja végig, ne hátráljon ki, legyen őszinte, de ne túl durva és a megoldás találása legyen a cél!

BAK: (december 22 - január 20.)



Elönti a vágy, hogy változtasson az életmódján. Szeretne sportolni, változtatni az életvitelén, az étkezésén, készen áll arra, hogy megreformálja az életét és tudatosabb legyen. Ez nagyszerű hír, de igyekezzen kicsivel kezdeni. Ne egy nap alatt akkor mindent átalakítani. Kis lépésekben kezdje, és lassan álljon át az új életvitelre, úgy legalább jó eséllyel megszokja és nem adja fel pár nap után.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Felszínre törnek Önben a régi emlékek, nosztalgikus napra számíthat. Meg is osztja érzéseit és emlékeit párjával vagy éppen családjával, hogy együtt merengjenek. Töltse ezt a napot a kedvesével vagy a szűk családi körben és idézzék meg együtt a múltat. Ha pedig idősebb rokonaival tölti a napot, akkor ők lehetnek azok, akikkel a múltba utazhat. Érdemes meghallgatnia őket, mert sok érdekességet tudhat meg!

HALAK: (február 19 - március 20.)



Kifejezetten optimista hangulatban van. Tele van ötletekkel, megvalósítandó elképzelésekkel és a jövőjét és színesen látja. Szívesen gondolkodik hangosan, és próbál partnert találni az ötleteihez. Még az is lehet, hogy akadni fognak, fontos, hogy semmit se erőltessen, és hogy azért legyenek reálisak az elképzelései. Érdemes előbb terveznie és csak azután merülni el a kivitelezésben, ne kapkodjon el semmit!

