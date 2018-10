Napi horoszkóp - 2018. október 21.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.10.21 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Boldogan adja át az irányítást ma szeretteinek. Ez egy olyan nap, amikor nincs kedve döntéseket hozni, a programról gondoskodni. Nem is baj, ez egyszer maga is kipróbálhatja milyen az, amikor hátra kell dőlnie és várnia. Legalább megtapasztalja, mit éreznek a többiek, amikor Ön az, aki döntéseket hoz és szervez. Csak aztán, nehogy elmenjen a kedve a mai naptól, mert nincs beleszólása a dolgokba!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Bármi is történjék, ne hagyja, hogy a béke felboruljon. Lesznek olyan személyek, illetve helyzetek, amelyek próbára tehetik a türelmét, a nyugalmát. Ám ha ez bekövetkezik, akkor nem csak a napja a békéjének lőttek, hanem a napjának, sőt, talán a hétvégéjének is. Gondolkodjon hideg fejjel, és törekedjen a gyors reakcióra, illetve megoldásra. A kezében a döntés, illetve az irányítás.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Elbizonytalanodott a sorsával kapcsolatban és nem tudja, mit kellene tennie. Eddig szentül meg volt győződve arról merre kell mennie, mit lépjen, de történhet valami, aminek hatására ez most megkérdőjeleződött Önben. Gondoljon vissza az eredeti állapotára és ne hagyja, hogy a kétségei lerombolják a szilárd alapokon nyugvó terveit. Ez csak egy kis bukkanó, ahol annak kell kiderülnie, mennyire biztos magában és terveiben.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Szerettei aggódnak Önért. Túlságosan fáradt, erőtlen, mert sokat dolgozik vagy stresszel. A legjobb volna, ha pihenéssel töltené a napját. Bízza rájuk magát! De az sem kizárt, hogy komoly lelki válságon megy keresztül és ez okozza aggodalmukat. Bármiről is legyen szó, legyen velük őszinte és mondja meg nekik az igazat, illetve engedje meg nekik, hogy segítsenek, hiszen fordított esetben, maga is ezt tenné!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Legyen óvatos, mert ma hajlamos valamivel erélyesebben, csípősebben fogalmazni és odamondani másnak véleményét. Nemcsak, hogy megbántja az illetőt, de annyira megsértheti, hogy jó időre szünet állhat be a kapcsolatukban. Még ha soknak is érzi az adott személy, legyen vele megértőbb és türelmesebb. Illetve az is lehet, hogy maga csak viccnek szán valamit, ám az az valaki ma nincs vicces kedvében.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



A csillagok arra intik, hogy logikusabb döntéseket kellene meghoznia, Mostanában nagyon elrugaszkodott a földtől ? ami magára nem is jellemző ? és nagyobb számban alapozik a bizonytalan és álomszerű dolgokra, mintsem a tényekre. Ha bizonytalannak érzi magát a döntésével, terveivel kapcsolatban, forduljon barátaihoz, vagy a párjához, mert tőlük megfogja kapni azt a segítséget, amire éppen szüksége van.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Érdemes lenne kikapcsolódás gyanánt kirándulnia a szabadba vagy valamilyen sportot űznie. Szüksége lenne az üdítő változatosságra és mozgásra. Sokkal több energiája lenne, és végre elérhetné azt a formát, amit mindig is szeretett volna. Teljen ez a nap a testi és lelki feltöltődés jegyében. Vonja be bátran a szeretteit, úgy nem fogja unalmasnak vagy nehéznek érezni a sportot.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Az derülhet ki, hogy nem tud eleget és hogy hiányos a tudása. Ez egy kissé elszomorítja és aggódni kezd, hogy fogja így ellátni a munkáját. Éppen ezért szerencsés döntés lenne, ha elgondolkozna azon, hogy tovább képezi magát vagy beletanul abba, amivel kapcsolatban hiányosságai vannak. Ne féljen a várható nehézségektől vagy, hogy mennyi plusz terhet róhat Önre, csak a végeredmény számít!

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Bár szeretteivel tölti a napját, de mégis a munkán és az anyagi helyzetén gondolkodik. Ne haragudjon meg szeretteire, amiért neheztelnek Önre, mert nem tud kikapcsolódni. Meglehet érteni őket, hogy hétvégén maguknak követelik a figyelmét. Bármennyire is nehezére esik, érdemes a kedvükre tennie és kikapcsolódna velük, mert Önnek is jót tenne és talán még a gondjait is elfelejtené!

BAK: (december 22 - január 20.)



Ma ismét bizonyítja, hogy kiváló problémamegoldó képességekkel bír. Akármilyen családi konfliktus, nehézség adódjon, Ön lazán orvosolja. Előveszi a nyugodt és diplomatikus énjét és nem csak gyorsan oldja meg a helyzetet, hanem úgy, hogy mindenkinek jó legyen. Ezzel ismét jó pontot szerez magának és tovább nő glóriája a családja szemében, akikkel ezután még sikerül is eltöltenie egy kellemes napot.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



A hétvégén randira hívják, de vonakodik elmenni. Pedig érdemes volna, mert kellemes tapasztalás érheti. Ugyanez a helyzet akkor is, ha esetleg a volt kedvese szeretné Önt látni. Érdemes lenne meghallgatnia, mert még az is lehet, hogy Önre nézve is pozitív hírekkel tud szolgálni. Általánosságban véve is igaz lehet az, hogy ma, amihez nincs kedve, pontosan azt kellene tennie.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Kellemes, már-már idillikus napot sikerül eltölteniük a családjával. Viszont ahhoz, hogy tényleg, semmi se árnyékolhassa be, érdemes számolnia az időjárás viszontagságaival is, ha esetleg kinti programot szervezett maguknak. Ma merjen kikapcsolódni, szorítsa háttérbe a munkát, a kötelességet, minden létező feladatot és csak a szeretteire koncentráljon. Így végre sikerülne is feltöltődnie!

