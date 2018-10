Napi horoszkóp - 2018. október 20.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.10.20 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ma sokkal több kedve van a munkához, illetve kötelező feladatok elvégzéséhez az eddigiekhez képest. Talán azért, mert olyan munkát kapott, amit alapból szívesebben csinál. Ráadásul a külsejével is elégedett, sok dicséretet kaphat a mai nap folyamán, ami szinten bearanyozza a napját és rózsás hangulatban könnyebben megy a munka is. Ma nyugodt körülményekre számíthat, bárhol is tartózkodjon.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Kísértést érezhet arra, hogy ne mondjon igazat, de hazudni sem szeretne, ezért szépíteni kezdi a dolgokat és elferdíteni csak azért, hogy ne bántson meg valakit. Lehet, hogy jót akar, de ha ennél a döntésnél marad, akkor sajnos később bánni fogja, mert az illetőnek le fog esni, mit csinál. Bölcsebben tenné, ha őszinte lenne hozzá, másképp nem rendezhetik a problémáikat vagy legalábbis az aktuális helyzetet.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ma a legkevésbé sincs romantikus hangulatban, ami azért is kellemetlen, mert a párja viszont igen, aki szeretné Önnel elmélyíteni a kapcsolatát vagy legalábbis felfrissíteni. Ha már nem akar partner lenni benne, akkor finoman adja a tudtára. Hasonló helyzetben lehetnek az egyedülállók is, akiket ma szeretnének meghódítani, egy kicsit flörtölnének velük, de semmire sem kaphatók.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Túlságosan szélsőségesen viselkedhet ma, ami nem csak Önnek okoz problémát, - mert saját magát is zavarja - de természetesen a környezete is nehezen viseli, hogy egyik pillanatban még vidám és optimista, a következőben már maga alatt van. Ráadásul a másokhoz való hozzáállása is pont ilyen hullámzó. A munkájában is ellentmondásos lehet, amivel csak a saját helyzetét nehezíti meg.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Már körvonalazódnak a tervek, amelyek segítségével megvalósítja álmait, elképzeléseit, akár a mai nappal, akár a jövővel kapcsolatban. Nem kell mást tennie, mint kiviteleznie őket és kitartania mellettük. Meglehet, hogy lesznek bukkanók, nehézségek, de akkor sem szabad feladnia. Ha így cselekszik, akkor nem marad el a siker. Készüljön fel a lehetséges nehézségekre és nem árt, ha lenne egy b terve is.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Főleg a szerelmi élete foglalkoztatja a mai napon. Nem tudja eldönteni, mit is akar igazán, hogy inkább menne vagy maradna. Ám ez egy olyan helyzet, amikor nem tanácsos túl sok személytől kérni tanácsot vagy véleményt, mert könnyedén megzavarhatják. A legjobb, ha egyedül küzd meg ezzel a kérdéssel és megbízik a saját ítéletében. Viszont nem egy nap alatt kell döntenie, ne kapkodj el a döntéshozatalt! Heti horoszkóp





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Azzal van elfoglalva, hogy megváltoztasson másokat maga körül. Minduntalan azt sugallja környezetének, mit kellene tenniük, hogyan viselkedjenek és kéretlen tippekkel, meglátásokkal bombázza őket. Eleinte még türelmesen el is viselik, de ha nem áll le, akkor ne csodálkozzon azon, hogy erélyesebben magára szólnak. Fogadja el őket olyannak, amilyennek és ne így akarja megváltani a világot. Heti horoszkóp





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Kívülállónak érzi magát a munkahelyén és ez elgondolkodtatja. Valahogy nem leli a helyét a társaságban, talán a munka is idegen Önnek, amit végeznie kell. Érthető, ha megfordul a fejében, hogy esetleg vált. De mielőtt megteszi, tisztázza le magában mire vágyik, utána pedig biztosra menjen, nehogy az legyen, hogy egy ugyanolyan vagy még rosszabbat sikerül kifognia. Ha már vált, akkor mindenképpen járjon jól! Heti horoszkóp





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Olyan érzése van, mintha a környezete haragudna, neheztelne magára. Ahelyett, hogy megpróbálja kitalálni, inkább meg kellene kérdeznie őket. Nem kizárt, hogy csak a lelkiismerete nyugtalankodik, mert manapság elhanyagolta őket, de az sem kizárt, hogy valóban megbántotta őket vagy valamiképp ellenszenvet váltott ki belőlük. Az a fontos, hogy észrevette és helyrehozhatja a dolgot! Heti horoszkóp





BAK: (december 22 - január 20.)

Valaki kezdi kihúzni Önnél a gyufát, de főleg azért, mert az illető nagyon megváltozott és nem tudja, mit kellene tennie. Talán az volna a legjobb, ha leülne vele és őszintén megmondaná, mit gondol. Nem kell megtérítenie, egyszerűen adja a tudtára, hogy Ön szerint rossz úton jár és jobb volna, ha idejében észbe kapna. Ha elég baráti, és megértő hangnemben próbálkozik, sikert érhet el! Heti horoszkóp





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Egy régi vágya ismét előtérbe kerül, sehogy sem megy ki a fejéből, és azon gondolkodik, miként valósíthatná meg. Az biztos, hogy nem szabad elvetnie, ugyanis időszerű a megvalósulása. Ha kell, kérjen hozzá segítséget, avassa be kedvesét vagy legközelebbi barátait és még az is lehet, hogy tudnak Önnek segíteni. Kezdjen apró és biztos lépéseket tenni a megvalósításért! Heti horoszkóp





HALAK: (február 19 - március 20.)

Pontosan tudja, mit kellene tennie valamivel kapcsolatban, de nem viszi rá a lélek. Fél a várható következményektől, de főleg attól, hogy mi lesz, ha rosszul dönt. Sajnos ez mindig benne van a pakliban, de most már nem halogathatja tovább a dolgot. Legyen erős és ugorjon fejest az ismeretlenbe és inkább arra gondoljon, hogy még jól is elsülhet! Bízzon jobban magában és az ítéletében! Heti horoszkóp





