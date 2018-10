Napi horoszkóp - 2018. október 19.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.10.19

KOS: (március 21 - április 20.)



Ma eluralkodhat magán a vágy, hogy beszéljen az érzéseiről és gondolatairól, amit nagyon jól tesz, de ne csak beszélni tudjon, hanem hallgatni is. Legyen szeme és érzéke ahhoz, hogy észrevegye, mikor kell hallgatnia. Ha így tesz, akkor értékes információ birtokába juthat. Valakitől nagyon jó lehetőségről hall vagy éppen olyan dolgot tud meg, amire éppen szüksége van. Még az is lehet, hogy olyantól, akitől a legkevésbé gondolná.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Rendkívül érzékeny hangulatban van. Minden apróbb megjegyzésből is képes kihozni egy negatív változatot és mindent magára vesz. Úgy viselkedik, mint aki élő céltábla akar lenni és nem veszi észre, hogy senki sem lő magára. A mártírkodásával kihozhatja kollégáit vagy éppen szeretteit a sodrából, ezért nem ártana megerősítenie az önbizalmát és elengedni a rossz érzéseit.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ha úgy dönt, elkötelezi magát kedvese mellett, fantasztikus szerelemben lehet része. A szerelmi élete hamarosan teljesen megváltozik. Nem kell mást tennie, mint őszintén beszélnie érzéseiről és kimutatni őket. Ugyanakkor ez egyedülállókra is igaz, hogyha kezdeményezni mernek, akkor a próbálkozásuk kifizetődő lesz. Ma minden tekintetben érdemes elgondolkodnia a hosszú távú jövőjén.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ma sikeresen megoldhat egy régóta húzódó ügyet, illetve problémát. Hatalmas teher kerül le magáról és ettől a hangulata is sokkal jobb lesz. Mindeközben a párkapcsolatában is kellemes meglepetés éri, ami egyre jobban alakul. Viszont ha bárkivel bármilyen gondja is lenne, arról érdemes ma beszélnie, mert könnyűszerrel oldhatják meg és az is lehet, hogy az egész nem más, mint egy kis félreértés.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Nehezére esik elfogadnia a segítséget, és ez gondot okozhat ma Önnek. Valaki kérés is nélkül is kihúzta vagy kihúzza a bajból, úgy érzi, túl jó Önhöz és hatalmas szeretettel fordul maga felé az illető és mindez kissé megrémíti, mert úgy véli, nem szolgált rá, illetve attól tart, hogyan fogja ezt viszonozni. Az lenne a legszebb viszonzás, ha megköszönné, és egyszerűen csak elfogadná.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ma igazán olyan érzése van, hogy a történelem ismétli önmagát. Megint ugyanabba a hibába esik bele, mint korábban és már lehet, hogy sokadjára. Ha van rá lehetősége, akkor most javítson rajta, hogy ne fordulhasson elő még egyszer. Ám ha késő, akkor elemezze ki alaposan a helyzetet, hogy legközelebb már tényleg ne járhasson ugyanígy. Mindenesetre ma értékes felfedezéseket tehet.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Jelentős sikereket érhet el a munkahelyén. Tető alá hozhat egy komolyabb üzletet, vagy sikerül eredményt elérnie ott, ahol eddig nem. Talán még másokat is lekőröz a mai napon. Igazán büszke lehet magára, hiszen tudásának és kitartásának köszönhető, hogy ha megdicsérik a felettesei vagy akár nagyobb anyagi haszonra tesz szert. Kiváló lehet a mai nap arra, hogy elgondolkodjon a saját üzleten.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Az nem baj, hogy nyitott, szívesen próbál ki új dolgokat vagy, hogy nem szeret mindenre egyből nemet mondani. De legyen óvatos, mert megpróbálhatják ma kihasználni. Azt hiheti a környezete, hogy Ön mindig mindenre igent mond, márpedig emiatt kellemetlenségei származhatnak. Akár azért, mert félrevezetően viselkedett, akár amiatt, hogy igent mond valamire, amit később csak megbán.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Vonzerejének, magabiztos kisugárzásának köszönhetően mágnesként vonzza a potenciális partnereket. Sokkal több hódolója van, mint azt korábban hitte. Azért bánjon velük finoman, mindig emlékeztesse őket a határra és sose áruljon zsákba macskát. Így gondtalanul flörtölhet és élvezheti a megérdemelt figyelmet. Ám ha partnere van, akkor óvatosan kényeztesse az egóját!

BAK: (december 22 - január 20.)



Frissnek, energikusnak érzi magát. Szárnyal a képzelete, tele van megvalósítandó ötletekkel, Úgy érzi, semmi és senki sem állhat az útjába. Ha nem engedi elvonni a figyelmét, jelentős eredményeket érhet el a mai napon, mondhatni túlszárnyalja saját magát. Sőt, ha teret enged a kreativitásának, olyan dolgot süthet ki, amire felettesei vagy akár szerettei is vevők lennénk, így minden területén pozitív változásokat indíthatna el.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



A mai napon kissé maga alatt lesz az anyagi helyzete miatt. Meglehetősen borúsan látja helyzetét. Nem tudja, mit kellene tennie annak érdekében, hogy pozitív irányba változzanak a dolgok. Az biztos, hogy a jelenlegi, felkavart érzelmi állapotában nem tud tiszta fejjel gondolkodni, ezért ne ma akarjon előrukkolni a megváltó ötlettel. Legyen türelmes, és akkor gondolkozzon ezen a kérdésen, mikor reálisan látja helyzetét.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Állandóan pörögne. Míg mások nyugalomra vágynak, hogy a maguk tempójában haladjanak vagy egyáltalán ne is keljen semmit csinálniuk, maga jóformán zaklatja őket, mindenáron kalandra hívva őket vagy, hogy csináljanak együtt valamit. Pedig magának sem ártana a lazítás. De ha már képtelen rá, próbálja meg nem munkatársaira vagy szeretteire erőltetnie magát vagy az ötleteit.

