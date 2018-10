Napi horoszkóp - 2018. október 18.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára.

KOS: (március 21 - április 20.)



Ultimátumot kaphat a kedvesétől. Odáig fajulhat a kapcsolatuk vagy egy vita, hogy a párja lesz az, aki felteszi a kérdést, hogy együtt maradjanak vagy inkább szakítsanak. Ő se tudja, mit akar, de a jegy szülöttei sem, éppen ezért az lenne a legjobb, ha gondolkodási időt kérnek és mindketten átgondolnák a helyzetüket és a jövőjüket. Semmi jó nem származna abból, ha azonnal akarnának dönteni, éppen ezért óvakodjanak ettől!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Csalódást okoznak ma Önnek. Egy illető elpletykálja a titkát vagy az derül ki róla, hogy hazudott Önnek. Sajnos már nem tehet semmit, ami történt, megtörtént. Azzal kell foglalkoznia, miként reagálja le. De ne engedje, hogy a jó szíve elködösítse elméjét. Bocsásson meg az illetőnek, ám nem biztos, hogy továbbra is a maga feltétlen bizalmát kellene élveznie.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Hajlana arra, hogy a rövidebb, vagy éppenséggel a tisztességtelen utat válassza azért, hogy megszerezzen valamit. Ez nemcsak, hogy nem lenne bölcs dolog, de még a bokáját is megütheti vele. Éppen ezért tűnjön bármilyen ígéretesnek, biztonságosnak, inkább ne tegye. Másképp is elérheti célját, méghozzá úgy, hogy bajba se keljen kerülnie. Néha érdemes a nehezebb utat választani a biztos és jól megérdemelt sikerért.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Lehetősége lesz ma arra, hogy elérjen valamit, amire régóta vágyott. Ne gondolkozzon rajta túl sokáig, egyszerűen ugorjon fejest. Bízzon a képességeiben és az illetőben, aki hisz magának és felajánlotta a lehetőséget. Végre valóra válthatja álmait, úgyhogy ne álljon saját maga útjába. Ma több tekintetben is fogja tapasztalni, hogy a gyors reagálás kifizetődőnek fog bizonyulni.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Kórosan fél attól, hogy a környezete gyengének látja. Éppen ezért ma prezentálni óhajtja, hogy Ön milyen erős és rátermett. Igyekszik hősnek mutatkozni, aki mindent kibírni, és nem ismerni lehetetlent. Ezzel csak azt éri el, hogy túlvállalja magát, és hogy egésznap feszengenie kell, hogy egy pillanatra se essen ki a szerepéből. Arról nem is szólva, hogy ezzel csak becsap másokat, és nem fog többnek tűnni a szemükben.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Azon kesereg, hogy nincs annyi pénze, mint szeretné, nem vehet meg mindent, amit szeretne. Nem érdemes emiatt szomorkodnia, örüljön annak, ami van. Lehet, hogy nincs annyi pénze, de ott vannak a szerettei, akik számítanak Önre, éppen ezért nem érdemes több munkát vállalnia és beáldoznia a szeretteivel töltött időt azért, hogy több pénzhez jusson. Ne aggódjon, hamarosan kedvezőbb anyagi helyzetbe kerülhet.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Jól teszi, hogy hajlandó csapatban dolgozni és szívesen együttműködik a kollégáival. Társaságban az idő is gyorsabban telik, ráadásul értékes tapasztalatokra tehet szert. Arról nem is szólva, hogy így gyorsabban haladhat feladataival és könnyen megoldódnak az esetleges problémák. Még az sem kizárt, hogy új arcokat ismer meg a mai napon és ezek az ismeretségek később előnyösen hathatnak a munkahelyi helyzetére.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



A szerelmen jár az esze és azon, hogy mielőbb párt találjon. Ma kimondottan kezdeményező hangulatban van, és szívesen próbálkozik a hódítással. Jóformán már ott tart, bármit megtenne azért, hogy párra leljen, de azért óvakodjon ezt a gyakorlatba is átültetni. Mindenesetre legyen ma bátor és megfogja látni, sok hal akad majd a horgára. Utána már az lesz a problémája, hogy nem tudja, kit válasszon.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Abszolút jó ez a nap arra, hogy kicsit átgondolja a jövőjét. Ugyanis nem látja elég reálisan a helyzetét, és ráadásul többet álmodozik, mintsem cselekszik. Van néhány tény, amivel érdemes lenne számolnia. Ha úgy érzi, Ön nem látja a dolgok buktatóját, akkor kérdezzen meg valakit, akiben megbízik, hátha az illetőnek sikerülne tükröt mutatnia Önnek, és kevéssé fájna tőle, semmint más tenné meg.

BAK: (december 22 - január 20.)



Valamivel kapcsolatban időszerű lenne döntést hoznia. Igazság szerint már azt is tudja, mi lenne az, mit kellene tennie, de nem meri meglépni, bizonytalan önmagával szemben. Pedig most az lenne a legjobb, ha egy merész húzással fejest ugrana, és nem gondolkodna annyit. Amennyiben úgy érzi, jól jönne Önnek egy kis megerősítés, akkor forduljon a bizalmasához, akire számíthat ebben a kérdésben.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Arra döbben rá, hogy az emberek jönnek-mennek az életében. Talán azért is éri pont ma a felismerés, mert megint el kell engednie valakinek a kezét vagy mert egy új ismeretségre tesz. Ne aggódjon, ez így helyes, senki sem szabad erőszakkal magunk mellett tartani. Ezáltal lesz teljes tapasztalás. Különben is, akikkel igazán összetartoznak, azok úgy is ott maradnak az életében és nem mennek sehova. Heti horoszkóp





HALAK: (február 19 - március 20.)

Rettentően vágyik a szerelemre és hamarosan meg is fogja tapasztalni. A legváratlanabb helyen vagy éppen pillanatban. Ne ijedjen meg tőle vagy a feltörő érzéseitől. A legjobb, amit tehet, ha elfogadja, és nem próbál neki gátat szabni vagy szembemenni vele. Tudja jól, hogy nincsenek véletlenek. Ha nem hagyja, hogy félelmei vagy kétségei eluralkodjanak, fantasztikus élményben lehet ma része. Heti horoszkóp





