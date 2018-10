Napi horoszkóp - 2018. október 16.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.10.16

KOS: (március 21 - április 20.)



Az az érzése, hogy a kedvese nem szereti magát annyira, mint amennyire maga Őt. Úgy érzi, Ön többet tesz a kapcsolatukért, és hogy egyedül evez a csónakban. Mielőtt teljesen elkenődne, bölcsen tenné, ha erről a párját is megkérdezné, mert lehet, hogy csak Ön túl érzékeny, vagy ha mégis távolságtartó a kedvese, annak más oka is lehet, amiről talán maga nem is tud. Ezért ne gondoljon mindjárt a legrosszabbra.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Egyre többször gondol arra, hogy saját üzletbe vágja a fejszéjét. Nem feltétlenül azért, mert elege van a jelenlegi munkahelyéből vagy a környezetéből, hanem egész egyszerűen azért, mert többre vágyik és szeretne a maga ura lenni. Persze a jövedelmezőbb vállalkozásnak is örülne, meg annak, ha igazán azzal foglalkozhatna, amivel szeretne. Ha úgy érzi, valóban ez a vágya, akkor nézzen körbe, milyen lehetőségei vannak!

IKREK: (május 21 - június 21.)



Amennyiben egyedülálló, valaki ma felkelti az érdeklődését. Bár jobb, ha tudja, nem lesz sétagalopp és kell majd egy kis időre, mire igazán megbíznak majd egymásban. A párban élők úgy érzik, kapcsolatuk ellaposodott, emiatt gyakran kötnek bele a jegy szülöttei a párjukba, amivel csak rontanak a helyzeten. Ha változtatni szeretne a jelenlegi álláson, ahhoz le kell ülnie a partnerével és beszélni az érzéseikről.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Munkahelyén egyre inkább felfigyelnek Önre. Nem csak kimagasló teljesítménye és tehetsége miatt, hanem azért is, mert jól végzi a munkáját és egyre inkább kezd egy fajta vezetői szerepet beölteni, még akkor is, ha egyébként nem az. Mások kikérik a tanácsát, követik Önt, és azt teszik, amit mond. Tekintélye van a kollégái szemében, de lassan már a főnökei is felnéznek Önre, ami csak jót tesz a karrierjének.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Van valaki, aki képes igazán megdobogtatni a szívét. Az érzés kölcsönös és az illető is egyre többször gondol magára. Azért nem kell mindjárt fejest ugrani a kapcsolatba, előbb ismerjék meg egymást és adjanak időt maguknak. Ha Ön párban élő és esetleg maga is megismerkedik valakivel, akkor végképp ne siesse el a dolgot, főleg nem a jelenlegi kapcsolata felrúgását. De bölcsen tenné, ha nem is merülne el addig egy szeretői viszonyban.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ma mindenki magához fordul, ha rossz a kedve vagy egy kis megértésre vágynak. Bárki hangulatán képes javítani, ami viszont az Ön kedvét is emeli. Viszont ügyeljen arra, hogy ne boruljon fel az egyensúly és ne csak mások gondjaival, életével legyen elfoglalva, hanem a sajátjával is. Szerettei sem vennék jó néven, ha a háttérbe szorítaná őket azért. hogy mindenki mással foglalkozzon csak éppen velük nem.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Amennyiben nincs munkahelye, jó esélye van arra, hogy ma végre találjon, de minimum egy ígéretes lehetőséget. Mindenképpen érdemes ma keresgélnie, és ha lehetősége adódik, akkor ragadja meg a kínálkozó alkalmakat! Ellenben szeretteivel vagy barátaival összerúghatja a port, mert összetűzésbe keverednek egy bizonyos dolog kapcsán, amiben másképp gondolkodnak, és nem tudnak megegyezni.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Munkatársaival feszült lehet a helyzet. Ma is lesz valami, amin sikerül hajba kapniuk. Jobb lenne, ha mielőbb lezárná a vitát és nem mélyülne el benne, mert csúnya véget érhet. De legalább kárpótolja a szerelmi élete, ugyanis kedvesével egy csodás délután sikerül eltölteniük. A szinglik pedig egy új hódolóra is lelhetnek ma. A jegy szülöttei kellemes élményekre számíthatnak szerelmi terén.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Amennyiben állást keres, vagy csak váltani szeretne, akkor jó esélye van annak, hogy ma végre megfelelőt találjon. Még az is lehet, hogy egy ismerőse ajánl Önnek egy kivételes lehetőséget. Legyen bátor, ne féljen beleugrani! Ugyanakkor nem ártana, ha kicsit jobban odafigyelne az egészségére, nem volna szerencsés, ha munkakezdés előtt lebetegedne! Még most pihenjen, amíg megteheti!

BAK: (december 22 - január 20.)



Ha költözni szeretne, vagy lakást vásárolna, akkor a csillagok a segítségére lesznek és ma olyan ingatlan találhat, ami megfelel az igényeinek. Kivételes lehetőséggel találhatja szembe magát, ezért ne féljen lecsapni rá! Barátaitól ma támogatást kaphat, és nagy szüksége is van rá, mert van valami, amivel kapcsolatban még bizonytalan és tőlük megkaphatja a szükséges megerősítést!

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Ahhoz, hogy kapcsolata olajozottabban működjön, engedékenyebbnek kellene lennie a kedvesével. Bizonyos tekintetben túl szigorú hozzá és tele van elvárásokkal. Ráadásul Ő is sokszor köti az ebet a karóhoz, vagyis mindkettőjüknek változtatniuk kellene, de ezt csak úgy érhetik el, ha beszélnek a problémáikról. Kössenek kompromisszumokat és egy-kettőre rendbe szedik a kapcsolatukat.

HALAK: (február 19 - március 20.)



A felszínre törnek Önben a régi sérelmei. Úgy érzi, még nem lett minden lezárva, nem kértek magától tisztességesen bocsánatot. Még a bosszú gondolata is megfordul a fejében. Ma a túlérzékenysége miatt hajlamos lehet összeveszni a környezetével. Ha úgy vél,i nem tudja túltenni magát bizonyos dolgokon, akkor segítséget kellene kérnie. Ossza meg valakivel érzéseit, lelki bánatát.

