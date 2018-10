Napi horoszkóp - 2018. október 15.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.10.15 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Vigyázzon, hogy a kellemes családi programból nehogy háború kerekedjen. Könnyen elfelejti, hogy a cél a közös pihenés, illetve kikapcsolódás, és maga neki állhat megmondani ki és mit csináljon, vagy valamiért ingert érez arra, hogy a legnagyobb idillikus pillanat közepén közölje valakivel, hogy mi a problémája vele. Nem csak mások napját szúrhatja így el, hanem a sajátját is.

Hagyja, hogy az események magukkal ragadják, és ne féljen a következményektől. Mondjon bátran igent a programlehetőségekre, találkozókra, próbáljon ki új dolgokat. Csodás élmények érhetik, ha képes elengedni magát. Talán kevéssé vágyik a nyüzsgésre, de ma kivételesen megéri beáldoznia a nyugalmát és meglátja, kellemesen fog csalódni. Ha egyedülálló az is lehet, hogy megismerkedik valakivel, aki komolyan felkelti az érdeklődését.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Bármilyen terve is legyen a mai nappal kapcsolatban, ne aggódjon, sikerrel fog járni. Minden úgy fog alakulni, ahogy azt szeretné. Ha pedig nem voltak tervei a nappal kapcsolatban, akkor érdemes lehet ezen változtatnia, mert ma igazán célt érhet, amivel csak szeretne. Ezért használja ki a napot és beszélgessen ma kedvesével a vágyait illetően vagy a jövőjükkel kapcsolatban.

Valamivel kapcsolatban döntenie kellene, és nagyon szeretné, ha más tenné meg maga helyett. Ám ez nagyon rossz ötlet. Igenis magának kell meghoznia a döntést, bármilyen nehéznek is tűnjön. Ne rémüljön meg a felelősségtől. Különben is bíznia kellene magában annyira, hogy tudja, úgyis jól fog dönteni, ha meg nem, akkor annak meglesz az oka és majd tanul belőle. Ne akarjon később mást hibáztatni!

IKREK: (május 21 - június 21.)



Bár nem szívesen ismeri el, de tévedett valamivel vagy valakivel kapcsolatban. Bármennyire is szeretne, nem fog tudni elmenekülni és egyszer talán valóban bocsánatot kérhetne, illetve felvállalhatná, hogy maga a hibás. Ezzel nem csökkenne, hanem pont, hogy nőne mások szemében. Így elkerülhet egy kellemetlen vitát vagy akár azt, hogy valakivel jó időre beálljon a mosolyszünet.

Ma szeretne önmagával foglalkozni, esetleg lenne egy kis munkája, kötelessége, de képtelen arra koncentrálni, mert valaki elvonja a figyelmét. Ezt valahol bosszantónak találja meg, másfelől viszont örül annak, hogy valakinek ennyire fontos és szeretne Önnek lenni. Húzzon nyugodtan határokat és ossza be az idejét, jusson magára is, illetve arra, amire szeretné és az illetőre is.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Már régóta szeretne valakivel találkozni, de úgy tűnik, ma sem jön össze. Ne hibáztasson emiatt senkit és ne legyen annyira csalódott, össze fog jönni, csak egy kis idő kell hozzá. Éppen ezért ne is kezdjen el kombinálni, hogy ez biztos égi jel vagy az illetőnek nem is olyan fontos. Ezekkel a gondolatokkal csak feleslegesen idegesítené magát. Inkább terelje el figyelmét, ahelyett, hogy egésznap duzzog!

Ma arra a következtetésre jut, hogy ideje lenne változtatni bizonyos szokásain. Ez egy bölcs gondolat és jót tenne Önnek, mivel van néhány rossz szokása, amitől meg kellene megszabadulnia, mert csak hátráltatja Önt. Nyugodtan kérdezze meg szerettei véleményét, hogy szerintük min kellene változtatnia, mert olyan dolgokkal is számolnia kell, amit esetleg Ön nem lát.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Legyen óvatos, mert valaki félreérheti a viselkedését. Ha párban élő, akkor ez akár azt is jelentheti, hogy valaki azt hiszi, zöld utat adott neki, de még az egyedülállók is keveredhetnek hasonló kellemetlen helyzetbe. Ám nem csak szerelmi jellegű lehet a félreértés, ezért ígérjen óvatosan bárkinek bármi is, nehogy az illető számítson a segítségére, támogatására, miközben Ön valójában nem tud neki szívességet tenni.

Fogadja el, hogy maga sem lehet mindig a toppon. Emberből van, véges energiakészlettel, amit manapság igencsak felélt. Jobban tenné, ha ma otthon maradna, és aktív pihenésre adná a fejét. Legyen jó önmagához, és kényeztesse testét és lelkét azzal, hogy egésznap ejtőzik, és azt csinálja, ami igazán jól esik. Szerettei is megfogják érteni, hogy néha magának is szüksége van nyugalomra és egy kis egyedüllétre.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Végre megérti és képes is elfogadni, hogy nem kell tökéletesnek lennie és ez igaz a külsejére és belsejére is. Nyugodtan hibázhat, és nem szükséges kudarcnak megélnie. Ennek hatására nemhogy a külvilággal lesz jobb a kapcsolata, de önmagával is, hiszen nem fenyegeti majd az állandó pesszimizmus és sokkal békésebb, elfogadóbb lesz. Egy olyan útra lelt rá, ami tartós boldogságot hoz majd Önnek.

Vigyázzon, mert ma a környezete kissé soknak érezheti Önt. Akár azért, mert túlságosan nagyképűnek mutatkozik, akár amiatt, hogy a szeretetéhsége nem ismer határokat. Ma hajlamos a szélsőséges viselkedésre. Ám ha nem akarja elkergetni maga mellől a szeretteit, akkor igyekezzen visszafogni magát. A szerénysége és a csendes nyugalma sokkal inkább megfogja a szeretteit és megbecsülik majd érte.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



